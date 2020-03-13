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Formula 1 / Son dakika

F1’in ve AGPC’nin yarışın iptali ile ilgili açıklamaları

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F1’in ve AGPC’nin yarışın iptali ile ilgili açıklamaları
Ekleyen:
, Editör
13 Mar 2020 00:33

F1 ve FIA’nın, Avustralya Grand Prix Corporation'ın (AGPC) da desteğiyle sezonun ilk yarışını iptal etmesinin ardından taraflardan açıklamalar yayınladı.

Uzun bir bekleyişin ardından F1 ve FIA, sezonun açılış yarışı Avustralya GP’nin iptal edildiğini açıkladı.

Yarışın organizatörü AGPC’den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Bugün saat 09:00’da F1, AGPC’ye Avustralya GP’deki tüm Formula 1 aktivitelerini iptal etme isteğini bildirdi. Bu kararın ve Victoria Hükümeti İnsan ve Sağlık Hizmetleri Bakanı’nın güncellediği tavsiyeler ışığında AGPC, Formula 1 Avustralya Grand Prix’sini acilen iptal edildiğini doğruluyor.”

“Geçtiğimiz gece bir McLaren Racing çalışanının COVID-19 virüsü testi pozitif çıktı. Test edilen diğer yedi kişide ise sonuç negatifti.”

“Ek olarak, test edilen dokuzuncu kişinin sonucu ise henüz belli değil. Bu kişi, herhangi bir F1 takımı, FIA veya ilgili tedarikçilerle bağlantılı değil.”

“Önceliğimiz, katılımcılar, personeller, tüm etkinlik ortakları ve yerel topluluğun üyeleri de dahil olmak üzere herkesin güvenliği.”

“Bilet sahiplerinin ücret iadeleri hakkında daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.”

F1’den yapılan açıklamada ise, “McLaren Racing Team’in bir çalışanının COVID-19 testinin pozitif çıktığının doğrulanmasının ve takımın Avustralya GP’den çekilmesinin ardından Formula 1 ve FIA, diğer dokuz takımın patronunun katılımıyla perşembe akşamı bir toplantı düzenledi.”

“Bu tartışmalar, takımların büyük ölçüde yarışın yapılmaması yönünde görüş sağlanmasıyla sonuçlandı. Formula 1 ve FIA, AGPC’nin tam desteğiyle Avustralya Grand Prix’si için tüm Formula 1 aktivitelerini iptal etti.”

“Yarışa katılmak için burada bulunan binlerce taraftarın büyük hayal kırıklığı yaşadığını anlayışla karşılıyoruz ve tüm bilet sahiplerinin tam bir geri ödeme alacağını ve bu konuda ek bir açıklama yapılacağını belirtiyoruz.”

“Tüm gruplar AGPC, Motorsport Australia, çalışanlar ve gönüllülerin Melbourne’deki 2020 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın açılış yarışını gerçekleştirmek için harcadığı büyük çabayı göz önünde bulundurdu, ancak Formula 1 ailesinin tüm üyelerinin ve daha geniş bir topluluğun güvenliğinin yanı sıra rekabetin de adaleti öncelikli durumda olduğu sonucuna varıldı.” ifadeleri kullanıldı.

Bu ayrıca, sezonun ikinci ayağını Albert Park’ta gerçekleştirmeyi planlayan Supercars’ı da etkiledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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