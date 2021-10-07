F1'in tıbbi araç sürücüleri van der Merwe ve Roberts'ın COVID testi pozitif çıktı

RaceFans'in özel haberine göre Formula 1'in Tıbbi aracını süren Alan van der Merwe ve tıbbi delege Dr. Ian Roberts'ın Türkiye'ye seyahat etmeden önce yaptırdıkları COVID-19 testi pozitif çıktı. FIA kaynakları, bu haberi doğruladılar.

Şimdi ikili kendilerini izole ettiler ve bu hafta sonu Intercity İstanbul Park'ta yapılacak yarışta yer almayacaklar.

İkilinin yerlerini kimin alacağı ise belli oldu. RaceFans'e göre Formula E'nin güvenlik aracı sürücüsü Bruno Correia, bu hafta sonu F1 Tıbbi Aracı'nı süren isim olacak. Formula E sağlık delegesi Dr. Bruno Franceschini ise Roberts'ın görevini devralacak.

43 yaşındaki Correia, serinin 2014'teki başlangıcından bu yana Formula E'nin Güvenlik Aracı sürücülüğünü yapıyor

Bernd Maylander ise Türkiye Grand Prix'sinde her zamanki gibi Güvenlik Aracı'nı kullanmaya devam edecek. Bu hafta sonu Aston Martin'in güvenlik ve tıbbi aracı kullanılacak.