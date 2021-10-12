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F1'in tıbbi araç pilotu Van der Merwe, sezonun diğer yarışlarına katılamayacak

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Formula 1 tıbbi araç pilotu Alan van der Merwe, şu anda tedavi gördüğü COVID-19'u atlatsa bile sezonun diğer yarışlarına katılamayacak.

F1'in tıbbi araç pilotu Van der Merwe, sezonun diğer yarışlarına katılamayacak

Van der Merwe bu sezonun başında COVID'i atlatmasının ardından, Türkiye GP'si öncesi yeniden pozitif sonuç aldı. Aynı zamanda F1 doktoru Ian Roberts da pozitif çıktı ve bu nedenle ikisi de İstanbul'a gelemedi.

Van der Merwe geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyadan, kişisel nedenlerle COVID aşısı olmadığını doğrulamıştı.

Katar ve Suudi Arabistan yarışları için şu anda aşı olma zorunluluğu var ve anlaşıldığı üzere Abu Dhabi'de de padok bölgesine girmek için aşı gerekliliği olacak.

Bu nedenle Van der Merwe, aşı olmadığı için sezonun son yarışlarına katılamayacak F1 personellerinden biri olacak.

Van der Merwe, Twitter üzerinden kişisel nedenlerini açıkladı ve kalan yarışlara katılamayacağını doğruladı.

Van der Merwe, "İsviçre'de (Yarı İsviçreli'yim) ve diğer gelişmiş ülkelerde, geçirilen enfeksiyon bir aşı kadar etkili sayılıyor."

"Bu ülkelerin ne yaptıklarını bildiklerine inanıyorum ve diğer ülkelerin kısıtlamalarına da saygı duyuyorum ve seyahat etmiyorum."

"Potansiyel olarak daha az çalışma imkanım olacağının veya seçimlerime bağlı olarak hareket özgürlüğümün kısıtlanacağının tamamen farkındayım."

"Kendi sağlığıma kıyasla rahatlığı tercih etmeyişim, bencil olduğum anlamına gelmiyor. Hepimiz sağlıklı olmak istiyoruz." dedi.

The Medical car on track

The Medical car on track

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA yarış direktörü Michael Masi, kısıtlamaların bazı F1 personelinin yarışlara seyahat etmesine engel olacağını doğruladı.

Masi Autosport'a, "Anladığım kadarıyla, aşı olmadıkları sürece giriş yapamayacakları birkaç ülke var."

“Bunun da dünyanın bazı yerlerinde olduğu gibi, sıtma aşısı ya da her ne olursa olsun bir sebepten ülkeye girememekten farkı yok."

“Ülkeye giriş yapmak için bu gerekliliklere uymanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi FIA, takımlar ve herkes gibi, giriş yapmak için ülkenin gerekliliklerine saygı duymak zorunda." dedi.

Masi, Roberts'ın İstanbul yarışı öncesi Van der Merwe'den bağımsız bir şekilde pozitif olduğunu ve bu nedenle önlem olarak karantinaya alma durumu olmadığını söyledi.

Masi, "Eğer biri pozitif ve diğeri de negatif çıksaydı yarışa gelirdi. Ancak maalesef ki ikisi de pozitif çıktı."

"Rusya'da araçta birlikte çok fazla vakit geçirdikleri için birbirlerine bulaştırdıkları düşünülüyor." dedi.

Van der Merwe ve Roberts, Formula E tıbbi araç ekibi Dr. Bruno Franceschini ve sürücü Bruno Correia ile yer değiştirildi.

Masi, COVID döneminde FIA'nın önemli F1 çalışanlarını, diğer büyük şampiyonalardaki eş değer pozisyonlarda bulunan çalışanlarla yer değiştirmek için iyi hazırlandıklarını söyledi.

Masi, "İyi tarafı ise, Alan ve Ian ile hafta sonunda birçok kez konuştuk ve daha iyiler. İkisi de hafta sonu boyunca telefonun ucunda oldular ya da Dr. Bruno Franceschini ve Bruno Correia'ya bu dünyaya alışmalarında yardımcı olmak için ne gerekiyorsa yaptılar."

"Genel olarak, çeşitli FIA şampiyonalarının tamamında yer alan yarış direktörleri düzenli olarak konuştuğu için çok şanslıyız."

"WEC yarış direktörü olan Eduardo Freitas'ı, Formula E yarış direktörü ve yardımcısı Scott Elkins ve Niels Wittich'i, birçok etkinlikte benim yerimi alırken gördünüz."

"Hepimizin birlikte çalışması olağan bir şey. Doktorlar için de aynısı geçerli. Bruno Correia, bu yıl F2 ve F3'teki sürücü danışmanlarımızdan biri oldu."

“Asla yaşanmasını istemesek de bu gibi durumlarda onlar, bizim her zaman ilk yedeklerimiz oldu." diye ekledi.

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