F1'in sprint yarış kararı, 2021 sezonu başlangıcından hemen önce alınacak

F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda sprint yarışlarının bu sene, belirli yarışlara getirilebilecek bir format değişikliğinin parçası olarak görüldüğünü söylemişti, bu konu da Perşembe günü yapılan F1 Komisyonu toplantısında tartışıldı.

Takımların 2022'de motor dondurma kararını da aldığı toplantıda, sprint yarış önerisinin kabulünde de gelişim sağlandı.

Toplantının ardından yapılan F1 ve FIA ortak açıklamasında iki taraf birden, bir çalışma grubunun konu üzerinde çalışacağını ve format değişikliği üzerine alınacak son karar öncesinde planların geliştirileceğini söyledi.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: "Tüm takımlar, daha heyecanlı bir hafta sonu formatı yaratılarak taraftarlar ile yeni ve farklı bir şekilde bir araya gelmenin öneminin farkındalar."

"Ancak takımların tamamı, bazı yarışlarda yeni sıralama formatı denenmesi konusunda yüksek bir destek verdiler ve 2021 sezonu başlamadan önce son bir karara varabilmek için yeni bir çalışma grubu kuruldu."

Takımların, yapılan öneride belirli detaylarda netlik istedikleri anlaşıldı, ki bu isteklerin arasında puan ağırlığı, mümkün olan para ödülü ve sürücü kontratlarına olan etkisi de bulunmakta.

F1, belirli yarışlarda 100km'lik sprint yarışları düzenlemek istiyor; Kanada, İtalya ve Brezilya 2021 sezonunda bu yarışların düzenleneceği yerler olarak belirlenmiş durumda.

Yapılan tasarıya göre sprint yarışların yapıldığı hafta sonunda programda resmi sıralama seansı Cuma öğleden sonraya alınacak ve bu sıralama seansı, Cumartesi günü yapılacak olan 100 kilometrelik sprint yarışının gridini belirleyecek. Sprint yarışının sonuçları ise Pazar günü yapılacak ana yarışın başlangıç gridini oluşturacak.

Perşembe günü yapılan toplantıda aynı zamanda F1 takımlarına - Motorsport.com'un da bu hafta başında açıkladığı gibi - 2 Mayıs'ta bulunan boşluğun Portekiz Grand Prix'si ile doldurulma planıyla ilgili bilgi verildi.

Bu hareket ile F1, sezon başında Bahreyn'de birden fazla yarış yapma fikrinden vazgeçecek ve Imola'daki yarış ise belirlenen 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Bu anlaşmada ise Portekiz'deki yarış organizatöründen son bir onay bekleniyor.

Yapılan açıklamada konuyla ilgili şunlar belirtildi: "An itibariyle yürürlükte olan COVID-19 önlemleri sayesinde Formula 1, 2020 sezonunda 17 yarış gerçekleştirme şansı yakaladı ve bu önlemler sayesinde 2021'de dünya şampiyonasını yapmaya devam edebileceğiz."

"Değişen koşullar altında esneklik yapılma ihtimali ortaya çıksa da FIA ve Formula 1, takvimin planlanana göre ilerlediğinden emin olmak amacıyla yerel organizasyonlardan hükûmetlere kadar tüm yönetim merkezleriyle iletişim halinde."

2021 sezonu için onaylanan bir kural değişikliği ise lastik testlerinin artırılması oldu. Bu durumun onaylanması ile beraber takımlara, gelecek seneki teknik kurallar içerisinde yer alan 18 inçlik jantlara geçiş yaparken daha fazla yardımcı olunacak."

Pirelli, FIA'ya test günlerinin artırılması konusunda bir istekte bulundu ve alınan ortak karar ile beraber toplam test günü sayısı 25'ten 30'a çıkartıldı.

FIA ve F1 aynı zamanda muhtemel bir sürücü maaş sınırı planının da tartışıldığını, başka bir çalışma grubunun da bu konu hakkında ekstra çalışmalar yapacağını açıkladı.

Açıklamada şunlara değinildi: "2021 yılında ilk defa yürürlüğe girecek olan bütçe sınırı ile beraber, masrafların yönetimi ve ileriki yıllarda genel hedefe nasıl ulaşılacağı, bu toplantıda masaya yatırıldı."

"Bunun da bir parçası olarak - içerisinde sürücülerin kendilerinin de yer aldığı - bir çalışma grubu kurulacak ve bu grupta sürücüler ile yüksek göreve sahip takım yöneticisi kontratları konusu tartışılacak."