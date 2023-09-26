F1'in son yıllardaki en büyük sorunlarından biri, 2026'da daha da kötüleşecek

2026 F1 kurallarıyla tasarlanacak araçların piste çıkmasına 2.5 yıldan az bir süre olsa da şimdiden yeni kurallara ilgi çok büyük ve 2026 kuralları, son dönemde daha çok gündeme gelmeye başladılar.

Ancak yeni kurallar maalesef genellikle pek de iyi nedenlerden dolayı gündeme gelmiyorlar ve F1 padoğundaki birçok kişi 2026 kuralları hakkında o kadar da heyecanlı değil.

Motor kuralları hazır olsa da şasiler konusunda hâlâ bir netlik söz konusu değil. Kuralların hâlâ tam olarak netlik kazanmaması padokta endişe yaratıyor ve kuralların bazı noktaları hakkında tartışmalar mevcut.

Motor kurallarının, şasi kurallarından nispeten bağımsız bir şekilde önceden hazırlanması; şasi tasarımını zorlaştırmakta. İlk olarak motor kuralları hazırlandığından ve motorlarda değişimlere gidildiğinden, şasilerin de değişmesi gerekiyor ama bunu yapmak kolay olmayacak.

Yeni araçlarda gücün yarısı elektrik motorundan gelecek. Yani hibrit üniteleri fazlasıyla büyüyecek, ağırlaşacak ve bu ünitelerin soğutma sistemleri de olması gerekecek. Bu ünitelerin şasi içerisine en az performans kaybı yaşanarak yerleştirilmesi zor bir süreç, özellikle de araçların küçültülmesinin istendiği bir dönemde. Ayrıca güç ünitelerinin büyüyerek ağırlaşması, şasi ve süspansiyonun da güçlendirilmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak, aktif aerodinaminin kullanımı da söz konusu olacak. Takımların bu sistemlerin nasıl olacağı konusunda FIA ile görüşmesi ve bu sistemlerin de şasiye nasıl entegre edileceğinin konuşulması gerek.

Kısacası iş çok, zaman ise kısıtlı.

Takımlar ise kuralların bazı noktalarında sorunlar yaşanabileceğini düşünüyor. Bunlardan ilki hakkında geçtiğimiz haftalarda çokça konuşuldu: Elektrik gücünün oranı.

Bu konuda geçtiğimiz haftalarda Red Bull cephesinden sert açıklamalar gelmiş ve elektrik gücünün çok fazla olduğu öne sürülmüştü.

Max Verstappen, elektrik gücünün performansı çok etkilediğinden ve "pilotların düzlükte vites düşerek, yavaşlayarak bataryalarını şarj etmeleri gerekeceğinden" bahsetmişti.

Red Bull, bu yüzden 50-50 olacak güç dengesinde elektrik gücünün azaltılması gerektiğini ve %55 içten yanmalı motordan, %45 ise elektrik motorundan gelmesini savunmuştu.

Bu konu hakkındaki tüm detaylar için videomuzu izleyebilirsiniz.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Ağırlık sorunu, 2026 araçlarında nasıl daha kötü olacak?

Yeni kurallar hakkındaki en büyük endişelerden bir diğeri ise araçların ağırlıklarının fazlasıyla artacak olması. Bu konu, geçtiğimiz günlerde Ferrari takım patronu Frederic Vasseur tarafından gündeme getirilmişti.

2014 yılında hibrit güç ünitelerine geçilmesiyle ve araçların güvenlik standartlarının artmasıyla, araçların ağırlıkları da sürekli olarak artıyorlar ve günümüzdeki F1 araçlarının en büyük sorunlarından biri hiç şüphesiz ki ağırlık.

Bu durum 2026'da daha da kötüleşecek ancak bu pek de sürpriz değil çünkü araçlardaki elektrik gücü 120 kilowatt'tan 350'ye çıkacak. 230 kW'lık artışı karşılamak için hibrit bölümündeki tüm parçaların daha büyük ve daha ağır olması gerek.

Hibrit motor 23kg daha ağır olacak

Bu değişime daha detaylı bir şekilde bakacak olursak; batarya paketinin minimum ağırlığı şu anda 20 kilogram, 2026'da ise 35 kilo olacak.

MGU-K'nin minimum ağırlığı ise 7 kilogramdan 16'ya çıkacak. Elektrik motoruyla şaft arasındaki bölüm 4 kg daha ağır olacak ama yine 4 kg olan MGU-H kaldırılıyor. Dolayısıyla burada bir kayıp ya da kazanç yok.

Tüm bunlara baktığımızda, 2026 güç ünitelerinin hibrit bölümleri şu andan 23kg kadar daha ağır olacaklar.

İçten yanmalı motor da -az da olsa- ağırlaşıyor

Sadece hibrit bölümü ağırlaşmayacak, içten yanmalı motor da daha ağır olacak. Pistonların minimum ağırlığı 50 gram artırıldı. Biyel kollarının minimum ağırlığı ise 20kg artırıldı. Tüm pistonlar ve biyel kollarının bu oranda ağırlaşması durumunda 0.4 kilogram yük gelecek.

Krank mili de yarım kilo kadar daha ağır olacak. Yani içten yanmalı motor toplamda 0.9kg daha ağır olacak.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yeni ağırlık sınırları geliyor

Hibrit ve içten yanmalı motordaki parçalardaki ağırlık değişimini birleştirdiğimizde, 24 kilogramlık bir ağırlık artışı elde ediyoruz.

Bununla birlikte, 2026 yönetmeliklerinde şu anda bulunmayan yeni ağırlık kısıtlamaları da ortaya çıkacak.

Normalde turbonun bir ağırlık limiti yoktu ama 2026'dan itibaren turbolar minimum 12 kg olmak zorundular. Ayrıca içten yanmalı motor ve turbo birlikte 130 kg'ın altına düşemeyecek.

Aşağıdaki tabloda, yukarıda bahsettiğimiz tüm değişimleri bir araya getirdik ve topladık. Bu tabloya baktığımızda görebiliyoruz ki F1 güç ünitelerinin ağırlığı 151'den 185 kilograma çıkacak. Yani 34 kilogramlık bir artış söz konusu.

*Tablo ve bilgiler formulapassion.it'e aittir.

Parça 2023'teki minimum ağırlık 2026'daki minimum ağırlık Pistonlar (total) 1.8 kg 2.1 kg Biyel kolları (total) 1.8 kg 1.9 kg Krank mili 5.3 kg 5.8 kg Batarya 20.0 kg 35.0 kg MGU-K 7.0 kg 16.0 kg MGU-K'in aktarması Sınırlama yok 4.0 kg MGU-H 4.0 kg 0 kg Turbo Sınırlama yok 12.0 kg İçten yanmalı motor + turbo Sınırlama yok 130.0 kg Toplam güç ünitesi ağırlığı 151.0 kg 185.0 kg

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

Güç ünitesinin ağırlaşması, şasi ve süspansiyonu da etkileyecek

Bu da şu anlama geliyor: 2018'de 734 kilogram olan araçlar, 2026'da ise 832 kg olacaklar. Yani 8 yıl içerisinde F1 araçları 100kg kadar ağırlaşmış olacak.

Ayrıca henüz şaside yaşanabilecek potansiyel ağırlık artışlarından bahsetmedik. Eğer güç üniteleri 34kg ağırlaşıyorsa; şasi, süspansiyon ve güvenlik elementlerini de güçlendirmeniz gerekir. Bu da daha fazla ağırlık anlamına geliyor.

Araçlar ağırlaştıkça güvenlik standartları da artmak zorunda ve güvenliği geliştirmek için atılan her adım, daha fazla ağırlık demek ve söz konusu güvenlik olunca, herhangi bir ağırlık tasarrufu ya da pazarlığı yapmak mevzu bahis olamaz.

2026 güç ünitelerinin ağırlaşmasının sonucu olarak aracın diğer bölümlerinde de ağırlaşmalar göreceğiz gibi duruyor.

İşte bu yüzden F1, 2026 araçlarının şasilerini daha küçük yaparak ağırlık kaybetmek istiyor. Bu olabilecek mi olursa da ne kadar işe yarayacak göreceğiz ama F1'in elinde ciddi bir ağırlık sorunu olduğu kesin ve yakın zamanda araçların hafiflemesini beklemek pek de mantıklı değil.

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Erik Junius