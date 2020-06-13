F1'in son motor teknik direktiflerinin arkasında yatan sebep ne?

FIA'nın, Ferrari'nin 2019 motorunun hakkında İtalyan takım ile yaptığı ortaya çıkan gizli anlaşma hâlâ akıllarda ve bunun, yakın zamanda çıkan güç ünitelerini gözetleme süreçleri ile alakasının olmamasına inanılmıyordu.

Bir tarafta bu geçiş, Maranello'ya karşı alınan bir önlem olarak tanımlandı. Günün sonunda İtalyan takım ile yapılan anlaşmada FIA'nın güç ünitelerini izleme konusunda önlemler alındığı belirtiliyordu.

Ancak bir diğer tarafta da, geçen hafta FIA'nın aldığı önlemlerin, Ferrari'nin rakipleri olan Mercedes ve Red Bull'un geçen sene istediği şeyler olması da dikkatleri çekti.

Gerçek şu ki, alınan bu önlemler her iki taraf için de alınmış önlemlerdi. FIA'nın bu konuda önlemler alması, takımların güç ünitesi tarafında kurallara tamamıyla uydukları üzerinde emin olmak amacını taşımakta.

F1, geçen sene ortaya çıkan şüphelerin ve suçlamaların tekrarını önlemeye çalışıyor.

Bu, daha önce birisinin yapmış olabileceği her şeyi çatışarak kapatma girişiminden ziyade, takımların kuralları ihlal ettiklerini hissettikleri takımları daha iyi denetleme konusunda yapılan açıklamaların bir örneğiydi.

FIA, ekiplerin sınırlar dahilinde çalıştığından emin olmak için mevcut olan kontrollerin, sensörlerin, ölçümlerin ve sistemlerin tamamen güvenilir olabileceğinden emin olmak istiyordu.

Teknik direktifler dört ayrı alana ayrıldı: enerji geri kazanım sistemleri, yağ tüketimi, basınç ve sıcaklık sensörleri ve yakıt tüketimi ölçümleri.

ERS gücü ve enerjisinin izlenmesi geliştirilirken TD/018-20 maddesi, ERS güç ölçümü için yeni bir şifreli akım sensörünün takılması hakkında yapılan planları kanıtlar nitelikteydi.

Plan, sezon öncesinde ilk üç sıradaki takıma, yılın ilerleyen dönemlerinde de diğer takımlara uygulanacak.

Ancak bu sefer özellikle yeni olan şey, takımların güç talep edebilme sıklığının sınırlanmasıydı. Dolayısıyla bu durum aslında ekiplerin güç seviyelerinde sık sık ani değişiklikler yapmalarını sınırlayabilir - bu da FIA sensörleri tarafından alınan ölçümleri bozabilir.

Bu sene yürürlüğe giren, 100 km'de 0,3 litrelik yağ yakım kuralı sonrasında FIA, TD/019-20'de yağ ölçümlerinin nasıl yapılacağı konusunda net bir açıklama yaptı. En net ölçüm ise ekiplerin yakıta, kimyasal madde eklemeye yardımcı olmak için fazladan yağ ekleyememelerini veya yağlayıcı kullanamadıklarından emin olmak.

TD/020-20 sayılı maddede FIA, benzin akış metresi ve güç ünitesi basınç ve sıcaklık sensörleri konusunda bilgi verdi ve ölçümler konusunda açıklamalarda bulunuldu.

Daha sonrasında TD/021-20 sayılı maddede, geçtiğimiz sene ortaya çıkan deneyimler sonucunda benzin tüketimi ölçümleri ile ilgili FIA'nın kullandığı yöntemlere eklemeler yapıldı - ki bunlar Abu Dhabi Grand Prix'sinde Charles Leclerc'in Ferrari'sine ekstra yakıt eklenmesi ile beraber büyük bir tartışmaya sebep oldu.

FIA tarafından belirtilen olayların hiçbiri, F1'de mücadele eden takımlar için büyük bir değişiklik yaratmayacak ve hiçbiri, takımlardan bir tanesinin yapabiliyor olabileceği kural açığını kullanma durumunun önünü kesmek için yapılmıyor.

Bunun yerine FIA, takımların motorları ile yaptığı her şeyi gözlem altında tutacağı konusunda net bir açıklama yaptı.

Bu da takımların sınırlar içerisinde çalıştığından emin olunması konusunda dinleme, gözlem, geliştirme ve buna uygun olarak önlem almasına yardımcı olacak; ve 2020'de sınırları keşfetme konusunda herhangi bir istek veya arayış olmayacak.