F1'in sezon sonu Abu Dhabi testine kimler katılacak?

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Yılın son testiyle 2022 araçları resmi olarak son kez piste çıkacak ve bu kapsamda Fernando Alonso, Oscar Piastri ve Pierre Gasly gibi isimler, yeni takımlarında değerli deneyimler elde edecekler.

Bu testler spora yeni gelen isimlerin veya takım değiştiren sürücülerin, takımlarını ilk kez tanımaları, koltuk ayarı yapmaları ve araca dair sistemleri anlamaları için önemli bir fırsat olacak. Takımlar bu testten gelecke geri bildirimlere göre kış aylarında koltuk, direksiyon ve diğer değiştirilebilir sistemler üzerinde çalışma yapabilecek.

2023 sezonu öncesi testlerinin sadece üç gün (23-25 Şubat) sürecek olması da bu testin önemini bir hayli artırıyor.

Testte 2023 için sürücü kadrosunu değiştiren takımların ana odak noktası, yeni gelen sürücülerin hızlanmasına ve takımlarına mümkün olduğunda hazırlanmasına yardımcı olmak olacak.

Çoğu sürücünün sözleşmesi yıl sonunda bitecek. Bu da test için izin almaları ve yeni yılın başında resmi olarak yeni görevlerine başlamadan önce bir günlüğüne kiralık olarak piste çıkmaları anlamına geliyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Aston Martin sürücüsü Fernando Alonso, Alpine ile yıl sonuna kadar anlaşması olmasına rağmen, özel izni sayesinde yeni takımıyla Abu Dhabi'de piste çıkacak ve siyah bir tulum giyecek.

Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich, lastik testine paralel şekilde düzenlenecek genç sürücü testinde ikinci AMR22'yi sürecek. Ayrıca Lance Stroll da günün sonunda aracı Alonso'dan alıp bazı turlar tamamlayacak.

Pierre Gasly ve Nyck de Vries de garaj değiştirecek ve testte yeni takımlarıyla ilk kez piste çıkacaklar. Gasly, bir tam gün boyunca Alpine ile piste çıkarken, De Vries de Mercedes'ten aldığı izinle AlphaTauri için piste çıkacak. De Vries çaylak/genç sürücü statüsünde olduğu için, ikinci AlphaTauri'de Yuki Tsunoda sürüş yapacak.

Piastri, yeni takımı McLaren'la ilk kez piste çıkarken, Haas da yeni sürücüsü Nico Hulkenberg'e test fırsatı verecek.

Williams, hafta sonu FIA süper lisansını ve 2023 yarış koltuğunu garantileyen Logan Sargeant'a tam gün verecek.

Genç sürücü sürücü testi için onaylanan diğer sürücüler arasında Mercedes'in genç pilotu Frederik Vesti; Alpine'in genç yeteneği Jack Doohan; Alfa Romeo'nun genç pilotu Theo Pourchaire ve Haas'ın yedek pilotu Pietro Fittipaldi yer alıyor.

Abu Dabi'deki testler TSi 08:00'de başlayacak ve akşam 17:00'ye kadar sürecek. Bu testte her takım iki araç kullanacak. Bu araçlardan birisinde yarış pilotları lastik testi yaparken, diğer araçta çaylak sürücüler sürüş yapacak.

Test kadroları:

Red Bull: Açıklanmadı - Liam Lawson

Ferrari: Carlos Sainz, Charles Leclerc - Robert Shwartzman

Mercedes: Lewis Hamilton/George Russell- Frederik Vesti

Alpine: Pierre Gasly - Jack Doohan

McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Theo Pourchaire

Aston Martin: Fernando Alonso/Lance Stroll - Felipe Drugovich

Haas: Nico Hulkenberg - Pietro Fittipaldi

AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Williams: Alex Albon - Logan Sargeant