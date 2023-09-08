F1'in sahipleri, Verstappen'in dominasyonundan pek memnun değil

Geçtiğimiz hafta sonu Monza'da Verstappen üst üste 10. grand prix galibiyetini alarak yeni bir rekora imza atarken, Hollandalı pilot ve Red Bull takım arkadaşı Sergio Perez 2023'te şu ana kadar düzenlenen tüm yarışları kazanmış oldu.

Şirketi F1'in sahibi olan Maffei, serinin CEO'su Stefano Domenicali'nin Verstappen'in rekorunu genişletirken tarih yazdığı gerçeğine odaklanmaya çalıştığını ve bunun başlı başına izlemeye değer olduğunu söyledi.

Yatırım şirketi Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Maffei, "Orta grup oldukça ilginç ve istatistiksel olarak şimdiye kadar olduğundan daha fazla sollama olduğunu gösterebiliriz."

"Buradaki zorluk, Max Verstappen'in inanılmaz bir yıl geçirmesi ya da rekor kırması."

"Stefano Domenicali haklı olarak 'Gelin bu tarihi etkinliği izleyin, daha önce hiç böyle bir başarı görmediniz, kaçırmak istemezsiniz' demeye çalışıyor. İşe yarayıp yaramayacağını göreceğiz." dedi.

Maffei, 1994 yılında buz pateninde Tonya Harding'in rakibi Nancy Kerrigan'ın ABD şampiyonalarındaki ve dolayısıyla Olimpiyat Oyunlarındaki şansını ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırıya karışmakla suçlandığı meşhur olaylara şaka yollu gönderme yaptı.

Bu hikaye, başrolünde Margot Robbie'nin oynadığı 2017 yapımı 'I, Tonya' filminde anlatılmıştı.

Maffei, "Gerçek şu ki, Max'in bu kadar hızlı olması dışında çok çekici bir rekabet ürünümüz var. Tonya Harding gibi bacağını kırmak dışında, bu konuda ne yapabileceğimizden emin değilim!"

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

"Ama o bir fenomen. En hızlı araba gibi görünen arabayı kullanıyor ve çok da iyi kullanıyor. Kullandığı çizgilere bakarsanız, bu çizgilerin ne kadar agresif olduğunu, ancak ne kadar iyi yol alabildiğini görürsünüz. Bu gerçekten çarpıcı. Ve istatistiksel olarak neden herkesten daha hızlı olduğunu görebiliyorsunuz." dedi.

Maffei, F1'e olan ilginin tek ölçütünün TV izleyicileri olmadığını kabul ediyor.

Maffei, "Bence spora olan genel ilgiye bakmanız gerekiyor. İzleyici sayısı biraz zor."

"Bu yıl pek çok başarı elde ettik, sanırım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi dört yarışın üçü bu yıl izlenme açısından gerçekleşti ve ortalama izlenme oranımız yıldan yıla arttı."

"Ancak yine de özel bir durum olabilir, örneğin geçen yıl Miami tek başınaydı, bu yıl [NBA] playofflarında Miami Heat maçıyla karşı karşıyaydı. Bu özel durumlar bir yarışın izlenme oranını artırabilir."

"Büyüme ile ölçülen ilginin toplamını ele alırsanız, sadece TV'de değil, aynı zamanda Instagram, YouTube görüntülemeleri, TikTok görüntülemelerini ne kadar büyüttüğümüzü, spora olan ilgi miktarı sadece çift haneli rakamlardan çok daha fazla arttı. Dolayısıyla talep seviyesinin çok yüksek olduğuna inanıyorum." dedi.