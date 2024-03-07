F1'in sahibi Liberty Media, MotoGP'yi de satın almak istiyor

Son haberlere göre Bridgepoint Group, MotoGP'nin ticari haklarını elinde bulunduran Dorna Sports'u satmak için bazı görüşmeler yapıyor. 4.43 milyar dolar değerindeki bu satış için teklif verenler arasında Formula 1'in sahibi Liberty Media da bulunuyor.

Liberty Media, 2017'de Formula 1'in hisselerini eski sahibi CVC Capital'den satın almış ve sonrasında sporun büyümesi için çalışmalara başlamıştı.

Liberty Media'nın bu sefer MotoGP'nin haklarını elinde bulunduran Dorna'yı satın almak istediği söyleniyor. Ancak haberlere göre Liberty Media bu konuda yalnız değil.

Sky News de bu iddialara yer verirken Bridgepoint, Dorna Sports ve Liberty Media henüz konuyla alakalı bir açıklama yapmadı.

Sky News'in tek bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Dorna'nın %40'ına yakın hissesine sahip olan Londra merkezli Bridgepoint, anlaşmayı birkaç hafta içinde tamamlamaya çalışıyor.

Çeşitli raporlar Amazon, Netflix ve Disney'in Dorna ve MotoGP hakları konusunda istekli olduğunu gösteriyor.