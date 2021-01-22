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Formula 1 / Son dakika

F1'in sahibi Liberty Media, yeni satın alımları için $500,000,000 toplayacak

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F1'in sahibi Liberty Media, yeni satın alımları için $500,000,000 toplayacak
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Formula 1’in sahibi Liberty Media, altındaki markalara bir yenisini eklemek için 500,000,000 dolarlık bir hisse satışı gerçekleştirecek.

Bu amaçla özel bir şirket, Liberty Media Acquisition Corporation, kuruldu ve Cuma günü NASDAQ hisse alım-satım platformunda listelenecek

Yeni firma bir “SPAC” firması, yani satın alımlar için özel bir firma olacak. Ve bu firmanın hisseleri halka satılarak elde edilen gelirle başka bir şirket satın alınacak.

Para, Cuma günü NASDAQ’ta listelenecek 50,000,000 hissenin tanesinin başlangıçta 10 dolara satılmasıyla toplanacak.

LMAC’ın yneticisi ise Liberty Media CEO’su greg Maffei olacak. Böylece Liberty Media’nın şirkette var oluşu Formula 1 Grubu hisselerinin değerini de etkileyecek ve iki şirket arasında resmi bir bağ oluşturacak.

Liberty bu konuda, “LMAC medya, dijital medya, müzik, eğlence, iletişim, telekomünikasyon ve teknoloji endüstrilerinde bir hedef arayacak.” sözlerini kullandı.

Bu harcama, COVID-19 pandemisinde şirketlerinin çoğu büyük bir darbe alan Liberty için önemli bir hareket olacak.

F1’in 2020 geliri, büyük ödemelerde bulunan yarışların çoğunluğu iptal olduğu için bir hayli azalırken; Live Nation konser biletleme platformu neredeyse hiç gelir elde edemedi.

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Fakat Liberty, şu anda hırslı bir yaklaşım göstererek, finansal olarak zorlanan şirketlerin alınması için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Nisan ayında pandemi dolayısıyla kapanmalar gerçekleşirken Maffei, Liberty’nin yeni satın alımlarla ilgilendiğini hatta yarış serilerinde yeni fırsatlar aradıklarını söylemişti.

Maffei, “Spesifik bir hedef olan satın alımlar hakkında konuşmayacağım. Fakat özellikle motor sporları alanında cezbedici canlı etkinlikler mevcut.”

“Diğer sporlarda da etkileyici ve sinerjik etkinlikler olabilir.”

“Diğer şirketlerin böyle bir esnekliğe sahip olacağını sanmıyorum, iş modellerindeki güçsüzlükler veya FWON’un şu anki bilançosundan kalan güç sebebiyle.”

“Mantıklı ve düşünceli olacağız. F1’de iyi bir yatırımımız olduğunu düşünüyoruz, bunu kaybetmek istemeyiz. Fakat buna eklemek için nelerin cezbedici ya da sinerjik olacağı konusunda mantıklı ve düşünceli davranarak gücümüzün avantajını kullanacağız.” dedi.

Maffei mevcut durumda bazı şirketlerin bir süreliğine daha zorlanabileceğini de ekledi.

Maffei, “Büyük durgunluğun etkilerinin geçmesi için uzun bir zaman gerekmişti ve bazı şirketler yolun sonunda iyice gerildiklerinde iyi fırsatlar yakalayabiliyorsunuz.”

“Bu durumda da bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum, yaşananların yankıları henüz devam ederken.”

“Bunu desteklediğimden değil, fakat şirketlerin yardıma ihtiyacı olduğunda fırsatlar doğabilir ve biz de sinerjik ve finansal olarak cezbedici bir şekilde sağlayabiliriz. Dolayısıyla bu konuda gözlerimizi açık tutacağız.”

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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