Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
177 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
212 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
226 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı

paylaşım
yorumlar
F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Nis 2020 15:00

Formula 1’in İngiltere merkezli yedi takımının ortaklaşa çalıştığı Project Pitlane, koronavirüsle savaşa yardımcı olmak için ürettiği solunum cihazları için 20 binden fazla sipariş aldı.

F1 organizasyonunun yardımıyla beraber yedi takım ve onların teknoloji kolları, İngiltere hükümetinin tıbbi cihaz üretiminin yardım isteğine cevap vermek için birlikte çalıştı.

Devam eden Project Pitlane çalışmaları arasında, yedi takım tarafından üretilen solunum cihazı ve Mercedes tarafından üretilen solunum yardımı cihazı bulunuyor.

Tüm takımlar, Hızlı Üretim Solunum Cihazı Sistemi’ndeki bir konsorsiyumla çalışıyor ve buna dahil olan şirketler, hükümetten 10 binden fazla sipariş almış durumda.

Ayrıca Mercedes’in Brixworth motor tesisi, Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) solunum yardım cihazlarının üretilmesine yardımcı olması için bu amaca uygun haline getirildi.

Hükümetten gelen 10 binden fazla siparişle beraber, fabrikada normalde motor parçaları üreten 40 makine günde 1000 tıbbi öge üretiyor.

Üçüncü bir proje ise, asistan doktor Alastair Darwood tarafından geliştirilen düşük maliyetli portatif bir solunum cihazı. Bu şimdilik askıya alındı. Çünkü hükümet, NHS’nin (Ulusal Sağlık Sistemi) mevcut koronavirüs ihtiyaçlarına daha uygun bir solunum cihazına ihtiyacı olduğuna karar verdi.

Red Bull ve Renault, BlueSky olarak bilinen tasarımın ilk prototiplerini üç haftada teslim etmek için birlikte çalıştı. Çalışanlar, projeyi mümkün olduğu kadar hızlı şekilde hazırlamak için günde 18 saat çalıştılar.

Ancak fabrikalar hazırlanırken ve üretime başlamaya hazır olan yüzlerce personele rağmen, İngiliz hükümetindeki plan değişikliği projenin artık devam etmeyeceği anlamına geliyor.

NHS ve hükümet, ilk başta BlueSky solunum cihazının koronavirüsle savaşmaya uygun olacağını düşünse de, artık daha özel ve daha çok yönlü solunum cihazlarına ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardı.

Ancak BlueSky teknolojisi ve prototip hâlâ mevcut durumda ve gelecekte kullanılabilir veya uygun olan diğer tıbbi alanlarda kullanılabilir.

Resmi bir F1 sözcüsü de, Red Bull ve Renault’nun BlueSky prototipini bu kadar hızlı oluşturma çabalarını övdü.

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
72 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
eSports

Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı

1s
2
Formula 1

Vettel, 2014'te Ricciardo'ya bilinçli olarak mı yenildi?

3
Formula 1

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"

4
Formula 1

Vettel'e "daha az" para teklif eden Ferrari, alternatiflerini hazırladı!

5
Formula 1

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

31dk

Son Videolar

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Son Haberler

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı
F1

F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan
F1

F1 tarihinde bugün: 14 Nisan

Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı
eSpt

Norris, sürücülerin F1 2019 yerine iRacing'de yarışmasının sebeplerini anlattı

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"
F1

Ecclestone: "Vettel çok hafife alınıyor"

Isola: "Koronavirüsü yenmek için birbirimize kenetlenmeliyiz"
F1

Isola: "Koronavirüsü yenmek için birbirimize kenetlenmeliyiz"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.