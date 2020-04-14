F1’in Project Pitlane projesi, 20 bin solunum cihazı siparişi aldı

F1 organizasyonunun yardımıyla beraber yedi takım ve onların teknoloji kolları, İngiltere hükümetinin tıbbi cihaz üretiminin yardım isteğine cevap vermek için birlikte çalıştı.

Devam eden Project Pitlane çalışmaları arasında, yedi takım tarafından üretilen solunum cihazı ve Mercedes tarafından üretilen solunum yardımı cihazı bulunuyor.

Tüm takımlar, Hızlı Üretim Solunum Cihazı Sistemi’ndeki bir konsorsiyumla çalışıyor ve buna dahil olan şirketler, hükümetten 10 binden fazla sipariş almış durumda.

Ayrıca Mercedes’in Brixworth motor tesisi, Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) solunum yardım cihazlarının üretilmesine yardımcı olması için bu amaca uygun haline getirildi.

Hükümetten gelen 10 binden fazla siparişle beraber, fabrikada normalde motor parçaları üreten 40 makine günde 1000 tıbbi öge üretiyor.

Üçüncü bir proje ise, asistan doktor Alastair Darwood tarafından geliştirilen düşük maliyetli portatif bir solunum cihazı. Bu şimdilik askıya alındı. Çünkü hükümet, NHS’nin (Ulusal Sağlık Sistemi) mevcut koronavirüs ihtiyaçlarına daha uygun bir solunum cihazına ihtiyacı olduğuna karar verdi.

Red Bull ve Renault, BlueSky olarak bilinen tasarımın ilk prototiplerini üç haftada teslim etmek için birlikte çalıştı. Çalışanlar, projeyi mümkün olduğu kadar hızlı şekilde hazırlamak için günde 18 saat çalıştılar.

Ancak fabrikalar hazırlanırken ve üretime başlamaya hazır olan yüzlerce personele rağmen, İngiliz hükümetindeki plan değişikliği projenin artık devam etmeyeceği anlamına geliyor.

NHS ve hükümet, ilk başta BlueSky solunum cihazının koronavirüsle savaşmaya uygun olacağını düşünse de, artık daha özel ve daha çok yönlü solunum cihazlarına ihtiyaç duyulduğu sonucuna vardı.

Ancak BlueSky teknolojisi ve prototip hâlâ mevcut durumda ve gelecekte kullanılabilir veya uygun olan diğer tıbbi alanlarda kullanılabilir.

Resmi bir F1 sözcüsü de, Red Bull ve Renault’nun BlueSky prototipini bu kadar hızlı oluşturma çabalarını övdü.