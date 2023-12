F1'in muazzam yayın operasyonunun perde arkası

Sürücülerin ve takımların aklından sıkıcı "yarış haftası (race week)" sosyal medya paylaşımları geçmeden çok önce, bir inşaat ekibi Yarış Teknik Merkezi çadırını kurmak üzere grand prix pistine gelir. Bu 375 metrekarelik geçici medya merkezini inşa etmek için beş gün gerekiyor ancak hazır olduğunda, yarış başına 500 terabayt veri iletir. Bu, Hubble Uzay Teleskobu'nun bir yılda gönderdiğinin 50 katı veri manasına geliyor.

Dokuz gün kala, pistte yaklaşık 36 mil uzunluğunda kablo döşenir ve pistten TV'ye 120 adede kadar eşzamanlı videonun ışınlanmasına hazırlık olarak 38 anten kurulur. Dört gün sonra, 28 ultra yüksek çözünürlüklü kamera bariyerlere ve bordürlere monte edilmek üzere paketinden çıkarılır, 147 mikrofon yerleştirilir ve pistin bir turu için 30 zamanlama döngüsü bağlanır.

Sonuç, tüm dünyaya verilen F1 yayınını oluşturulur: her büyük olayın her açısı, vites değiştirme kolunun her çekişi ilgili motor sesiyle eşleşir. Zamanlama verileri ve grafikler söz konusu olduğunda inanılmayacak kadar zengin bir arşiv oluşur.

Biggin Hill için yeni bir hayat

Dünya çapında 74 yayıncının ihtiyaçlarını karşılamak için gereken operasyonun ölçeği göz önüne alındığında, her yarışa 130 kişilik bir F1 TV prodüksiyon ekibi gönderiliyor. Bu ekip, ünlü Biggin Hill üssündeki yenilenmiş Medya & Teknoloji Merkezi'nde görev yapan 170 uzaktan çalışan tarafından destekleniyor. F1'in İngiltere'deki ana operasyonunu Londra'da birleştirmesiyle birlikte Kent'teki merkez artık 1,5 milyarlık küresel izleyiciye hizmet vermeye adanmıştır.

Biggin Hill'deki merkez, binlerce ekran değerinde bilgi sağlamak üzere 415 çoklu görüntü monitörüyle donatılan ana TV galeri odasıdır. İnşaattan sorumlu personel, 2022 Abu Dhabi GP finalinden sonraki Pazartesi günü saat 06:00'da işe koyuldular ve bu yılki Bahreyn açılışının arifesinde çalışmayı tamamladılar.

Bir yarış hafta sonu boyunca Biggin Hill'deki ana galeri odasında çalışanlar, yarış öncesi ve sonrası gösteri prodüksiyonunun ve canlı yayınların olabildiğince sorunsuz olmasını sağlamak için kulaklıklarında aynı anda konuşan 60 kadar ses arasında filtreleme yapmak zorundalar. Aralarına 1997 yılında katılan ve son beş yıldır yayın ve medya direktörü olarak görev yapan Dean Locke'un tiz ses tonunu hemen fark ediyorlar.

Ana şov direktörleri de benzer şekilde deneyimlidir. Bu da onlara ne zaman daha belirgin bir geniş çekime geçecekleri ve ateşli bir Romain Grosjean kazası ya da Zhou Guanyu taklası sonrasında herkes güvende ilan edildiğinde tekrarları eklemeye başlamanın uygun olup olmadığı konusunda sağlam bir muhakeme sağlıyor.

Biggin Hill FOM prodüksiyonu Fotoğraf tarafından: Jacob Niblett / Shutterstock Stüdyoları

Biggin Hill'deki personel, her bir virajdaki kamera operatörünün kaydettiklerinden 180 ila 250 milisaniyelik bir gecikmeyle çalışıyor. Bu da pist kenarındaki ekranları izleyen taraftarlar için 1,5 saniyelik bir gecikme anlamına geliyor. Bu arada, evlerinde Sky Sports'u izleyenler için görüntüler gerçek dünyadaki olayların altı ya da yedi saniye gerisinde kalıyor.

TV grafikleri

Locke, F1'deki yarış içi dramayı yakalamayı, "futbolda küçük bir sahada tek bir topu takip etmeye karşı gerçekten büyük bir sahada 20 topu izlemeye" benzetiyor.

Belirli bir önemli nokta kesildiğinde, dünya yayını daha sonra 15 ila 20 grafik kaplamadan bazılarını dağıtabilir - vites göstergesi, takometre ve halo boyunca yansıtılan hız okumalarını düşünün. Bunlar pistten Biggin Hill'e saniyede iletilen 60 veri noktasıyla destekleniyor.

Kişiselleştirilmiş reklamlar artırılabilir. Bu, çimenli bir pist alanına dijital olarak yansıtılan sponsorun İngiltere'de Orta Doğulu bir izleyici için olacağından farklı olacağı anlamına gelir

Her takımın kendi kayıt cihazlarını ayarlaması çok verimsiz olacağından, her takıma sağlanan şifreli telemetrinin temelini de bu zengin bilgi oluşturmaktadır. TV yayınını destekleyen araç performans verileri de FIA'nın kullanımına açıktır.

Bu zengin verilere yarışmacılar ve yönetim organı güvenirken, Uzaktan Teknoloji Merkezi'ndeki görevliler farklı yaş gruplarından ve farklı F1 uzmanlık seviyelerinden oluşan izleyicilere hitap etmek için bu verileri bir şekilde eşleştirmeli, aksi takdirde bazı izleyicileri yabancılaştırma riskini göze almalıdır.

Bu esneklik, dünya yayınının her bölgeye göre uyarlanmasıyla da vurgulanıyor. Kişiselleştirilmiş reklamlar artırılabilir. Bu, çimenli bir pist alanına dijital olarak yansıtılan sponsorun İngiltere'de Orta Doğulu bir izleyici için olacağından farklı olacağı anlamına geliyor. Bu da F1'in daha fazla ticari ortağı memnun etmesini ve her yarışa ek tabela taşımaktan kurtulmasını sağlıyor.

Biggin Hill FOM prodüksiyonu Fotoğraf tarafından: Jacob Niblett / Shutterstock Stüdyoları

Takım Telsizi

Görüntüler hikayenin sadece bir kısmını anlatıyor. Biggin Hill'deki ana galerinin bitişiğinde 'takım telsiz' odası yer alıyor. Burada da görevliler, sürücüler ve yarış mühendisleri arasında aynı anda gerçekleşen 20 konuşmaya müdahale ederken muazzam bir gevezelikle uğraşmak zorunda kalıyor.

Yayın konuşmalar tamamen filtresizdir - renkli dil ve her şey. Ekip, yayın için klipleri seçerken (yorumcuların sözünü kesmek istemediklerinde) elle yazıya döküyor ve en iyi kısımları yıldızla işaretliyor.

İlk turdaki aksiyonun durulmasını ya da tekrarın bitmesini beklemek gibi istisnalar olsa da, genel kural mesajların 'doğruyu söylemesi' ve bir tur içinde yayınlanmasıdır. Bu da Biggin Hill'i, belirli bir anlatıyı yaymak amacıyla belirli iletişimlerin bağlamından koparılmış olabileceği iddialarına karşı koruyor. Olmayan bir hikayeyi uydurma işinde değiller.

Ancak bu durum RTC'nin bazı müdahalelerde bulunmasını engellemiyor. Eğer bir sürücü çok fazla şikayet ediyor ve küfrediyorsa, bu durum tekrarlayıcı ve mızmız bir hal alıyorsa ya da söyledikleri yayınlanması halinde siyasi sonuçlara yol açabilecekse, yayından kaldırılıyor.

Araç içi kameralar

Biggin Hill hangarının arka tarafında, araç içi kameraların tasarlandığı ve bakımının yapıldığı atölye yer alıyor. 20 araçta 90 kamera bulunuyor ve kafa kafaya bir mücadeleyi mükemmel bir şekilde aktarmak için 24 adede kadar kamera aynı anda etkinleştirilebiliyor.

Her bir video kodlanmış ve zaman damgalıdır, böylece iki yönlü mikrofon tarafından yakalanan ilgili ses beslemesiyle mükemmel bir şekilde senkronize edilebilir - daha sessiz turboşarjlı 1.6 litrelik hibrit V6'ların bu türünü güçlendirmek amacıyla biri egzozun yanına harici olarak yerleştirilmiştir.

Her araca, toplam ağırlığı 1,7 kg olan beş adede kadar kamera takılabiliyor. Bu ağırlık tüm araçlarda eşitlenmiş olsa da, herhangi bir ilave kitin ağırlık dağılımını etkileyebileceği ve hava akışı üzerinde bir miktar etkisi olabileceği göz önüne alındığında, takımlar daha fazla açıyı kabul etmekte isteksiz davranıyor.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 üzerindeki kamera detayı Fotoğraf tarafından: Adam Cooper

Tercih edilen konumlar arasında hem öne hem de arkaya bakan kameranın eklendiği takla barı ile sporun yıldızlarını karbonfiber içerisine alan haloya yerleştirilen ve pilotların kaskını çeken kamera yer alıyor. Burnun veya şasinin yan tarafındaki bir kamera daha büyük bir hız hissi yaratıyor. Güvenlik araçları da benzer kameralarla donatılıyor.

Şu anda ve 1989'da ilk araç üstü kameraların denenmesinden bu yana olduğu gibi, bu teknoloji çoğunlukla şirket içinde tasarlanmaktadır. F1'in benzersiz talepleri, mühendislerin hazır bileşenlere güvenemeyeceği anlamına geliyor. Yine de şampiyona daha fazla dış teknolojiyi benimsemeye çalışıyor ve bu arada MotoGP ve NASCAR ile yakın bir ilişki ve bol miktarda teknoloji transferi var.

F1 yayıncılığının geleceği

Son yaz tatilinden önceki dört yarışta, üç yeni kamera yayını (revize edilmiş bir pedal kamerası dahil) denendi. Yayın sürekli olarak geliştiriliyor. F1 prodüksiyonunun kısa ve orta vadeli geleceği için, bu sürekli evrimsel - devrimci olmaktan ziyade - yaklaşım günün düzeni olarak kalacak gibi görünüyor.

Drone'lar şimdilik Suudi Arabistan'daki yarış sonrası ışık gösterileri için kullanılacak, daha sonra kademeli olarak sürücü geçitlerinin, formasyon turlarının ve belki de hız sınırlaması olan bir ya da iki pit alanı mücadelesinin çekimine entegre edilecek

Birincisi, F1'in ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda olduğu gibi 8k çözünürlüğe yükseltmek için acil planları yok. Seri nispeten kısa bir süre önce 4k'ya geçti ve daha net görüntü için gereken ekstra verinin karşılığı daha düşük gecikme süresi.

Kamera tanımı ne olursa olsun, operatörlerin insan olarak kalması planlanıyor. Yapay zekadaki ilerlemeye rağmen Locke, etten kemikten meslektaşlarının daha üstün çekimler yapabileceğine ve ilk turdaki drama ve kazalara içgüdüsel olarak tepki verme konusunda daha fazla muhakeme yeteneğine sahip olduğuna tutkuyla inanıyor. Ayrıca, onlardan bir bez çıkarıp pis bir lensi temizlemelerini istemek daha kolay. Şampiyonlar Ligi futbolu ya da Wimbledon'ın serbest çalışanlardan oluşan dönüşümlü bir kadroya başvurmasının aksine F1, sezon başına 18 yarışa kendini adayan tam zamanlı kamera operatörlerine güveniyor.

Droneların ne kadar sağlam bir şekilde kuruluma entegre edilebileceği konusunda da şüpheler var. F1, genellikle 120 km/saat ile sınırlandırılan bu makineler için çok hızlı. Ayrıca pil ömrü çok sınırlı ve üzerinde uçacakları tribünlerin her bir üyesine güvenlik brifingi vermek pek pratik değil. Dahası, F1, dar bir alanda birden fazla radyo frekansının iletilmesi söz konusu olduğunda en kalabalık spordur.

Bunun yerine, dronlar şimdilik Suudi Arabistan'daki yarış sonrası ışık gösterileri için ayrılacak ve daha sonra kademeli olarak sürücü geçitlerini, formasyon turlarını ve belki de hız sınırlaması olan bir iki pit alanı mücadelesini çekecek.

Starttan önce drone gösterisi Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Bundan daha kısa bir süre içinde, F1 yepyeni bir yarışla mücadele etmek zorunda: Las Vegas GP. Seri elbette 1980'lerde Sin City'yi daha önce ziyaret etmişti. Bu kez, arka plan sıkıcı bir otopark olmadığı için üzerinde çalışılacak çok daha fazla neon ışıklı malzeme var.

Hazırlık aşamasında, tamamlanan pit binalarının çekime nasıl etki edebileceğini ve kameraları yerleştirmek için en iyi görüş noktalarının hangileri olduğunu belirlemek için yapım ekibi tarafından etkinlik öncesi birkaç keşif gerçekleştirildi.

Bir cadde pisti olduğu için, halkın erişimine yardımcı olacak 13 pist açıklığı da kablolamanın planlanmasında hesaba katılmalı. Benzer şekilde Vegas, doğal bir çanağın içinde yer alan ve servis yollarıyla birbirine bağlanan kalıcı Red Bull Ring'den çok farklı olduğu için, kumar metropolünde radyo frekansları çok daha kısa bir görüş hattına sahiptir, bu nedenle aynı çıktıyı elde etmek için daha fazla ekipman gerekir.

Ayrıca, milyonlarca dolarlık ana etkinlik başlamadan önce doğru açıları iyileştirmek ve etkili bir şekilde prova yapmak için daha az izlenen destek yarışları da olmayacak.