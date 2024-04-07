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Formula 1 Japonya GP

F1'in kirli hava sorunu, Japonya GP'de pist üstü pozisyonu önemli kılacak

Suzuka gibi büyüleyici bir pistte geniş açık strateji seçeneklerine sahip süper rekabetçi bir Formula 1 gridi, muhteşem bir Japonya Grand Prix'si sunmak için gereken tüm malzemeleri sağlamalıdır.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak takımlar ve sürücüler, F1'in şu anda yaşadığı ve gittikçe büyüyen kirli hava sorunu nedeniyle sabırla lideri takip etme oyununa kendilerini şimdiden hazırlıyorlar.

F1'in 2022'den itibaren geçerli olan yeni zemin etkisi kuralları döneminin araçların birbirlerini daha yakından takip etmelerine olanak sağlaması bekleniyordu ve gerçekten de bir süre öyle oldu, ancak takımların iki yılı aşkın süredir gösterdikleri çabalar kazanımların çoğunu ortadan kaldırdı.

Araçlarda yapılan yere basma kuvveti iyileştirmeleri ve hava akışını bir araçtan uzağa yönlendirmek için mükemmel olan ancak takip eden rakipler için rahatsız edici olan dış yıkama tasarımlarında artan ustalık, yakın yarışı çok daha zor hale getirdi.

Red Bull'un takipçileri arasında işler çok sıkı görünüyor ve bu da potansiyel olarak öngörülemez bir yarışa işaret ediyor olsa da, Suzuka'nın yüksek aero talepleri, başka bir otomobilin arkasında sıkışıp kalan herkesin istediği kadar sert yarışmasını çok zorlaştıracak.

Bu, Suzuka'da sıralamada ilerlemenin anahtarının parlak sollamalarda değil, hızı en üst düzeye çıkarabilmek için - potansiyel olarak senkronize olmayan bir pitstop ile - temiz hava almak olduğu anlamına gelebilir.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pirelli'nin motor sporları başkanı Mario Isola, rakipleri hızla geçme ve pistte bir boşluk bulma ihtiyacının, takımları yarışa yumuşak lastiklerle başlamaya daha fazla iten bir faktör olabileceğini düşünüyor.

Isola, "Aero paketinde çok fazla gelişme oldu ve şimdi ne yazık ki, başka bir aracı takip ettiğinizde yere basma kuvvetini kaybettiğiniz bir duruma geri döndük. 2022'nin başında bu etki yoktu."

"Şimdi geri döndü, çünkü takımların hepsi yeni aero paketleri geliştirdi ve arkalarında türbülans yaratıyorlar."

"Ve ne yazık ki, bu pistin hızlı ve akıcı doğası nedeniyle, başka bir aracı takip ediyorsanız ve trafikteyseniz, oldukça fazla yere basma kuvveti kaybedersiniz."

"Bu yüzden başlangıçta yumuşak lastik kullanmak, yarışın başında daha kısa bir stint yapmanız gerekse bile, avantaj elde etmeye çalışmak ve trafikte kalmamak için bir seçenek olabilir." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, leads Lando Norris and Oscar Piastri, McLaren MCL60s, at the start of the 2023 Japanese GP

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris ve Oscar Piastri, McLaren MCL60s, 2023 Japonya GP'sinin başlangıcında önde gidiyor

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Kirli hava faktörü, startın diğer bazı pistlerde olduğundan daha önemli olacağı ve 1. virajdan çıkan liderin takipçilerine karşı oldukça iyi bir avantaja sahip olacağı anlamına geliyor.

Ancak geride, özellikle de pozisyonlarını kaybettiklerini düşünen sürücüler için, startta pozisyon kazanmak ve daha yavaş araçların arkasında kalma riskini almamak kritik önem taşıyacak. Japonya GP'sinin ilk aşaması bu açıdan gergin geçecek.

Sky Sports F1'e konuşan Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "İlk turun sonundaki pozisyon çok önemli olacak."

"Önde temiz hava varken çok daha iyi ama Suzuka'da sollamak kolay değil. Bir aracın arkasında 30 tur atmak karmaşıktır, bu yüzden ilk tur çok önemli olacak." dedi.

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