F1'in jeton sistemi, Red Bull'un gelişiminde nasıl yardımcı oldu?

Red Bull'un "Talking Bull" podcastine konuşan Newey, geçen seneki araçta zayıf bir yönün olduğu ve bu sezon için onu düzeltmek zorunda olduklarını belirtti.

Bu açıdan takımlar, kış döneminde araç üzerinde herhangi bir revizyon yapamasaydı, o zaman yeni sezonda geride kalabilirlerdi.

Newey, "Geçen seneki araçların COVID nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle F1'e yardımcı olmak için dondurulmasının ardından eşsiz bir durum ortaya çıktı."

"Bu, jeton harcayarak geliştirebileceğimiz kısıtlamalara neden oldu. Biz jetonlarımızı vites kutusu kasnağı üzerinde harcamaya karar verdik. Bu sayede aracın arka süspansiyon yerleşiminde değişiklik yapabildik. RB16'nın üzerinde iyi çalışmadığını hissettiğim şeylerden birisi buydu." dedi.

Red Bull, Mercedes'in arka süspansiyon tasarımını takip ederek süspansiyon tasarımını daha geri konumlandırdı. Bunun için süspansiyonu bağladığı noktada kaza yapısında bir kesik oluşturması gerekiyordu.

Red Bull RB16 ve Mercedes W11 arka süspansiyon kısıtlaması Fotoğraf: Giorgio Piola

RB16B'nin yapısında bu yönde hareket edildi ve süspansiyon tasarımı yeniden düzenlendi. Ancak vites kutusu kasnağı kadar arka kaza yapısında da değişiklik gerektiği için Red Bull, Mercedes'in tasarımı kadar ileriye gidemedi.

Takımın yapmış olduğu değişiklikler, özellikle 2020'nin başında yaşadığı sürüşü zor araç tasarımından uzaklaşılmasını sağlarken diğer taraftan o bölümdeki aerodinamik konsept için daha fazla serbestlik buldu.

Newey, "Kış döneminde, aerodinamik kısıtlamalar açısından orta çağlı bir kural değişikliği oldu. Devasa bir değişiklik değildi ancak yine de araçta bazı optimizasyonlar yapmamız gerekti." dedi.

Red Bull Racing RB16B taban kıyaslaması Fotoğraf: Giorgio Piola

Tabanda Z şeklindeki kesiği ilk kullananlardan olan Red Bull, bu sezon gelişim açısından en üretken takımlardan oldu. Takım her yarışa güncellemeler getirerek performansını iyileştirmeyi sürdürdü.

Newey, geçen seneki gelişim sürecinde yaşadıkları sıkıntıların kendilerine uzun vadede yardımcı olduğunu söyledi.

Newey, "Biraz geriye, 2019'daki RB15'ten geçen seneki RB16'ya geçtiğimiz döneme dönersek araçta tam olarak anlayamadığımız bazı şeyler vardı."

"Rüzgar tüneli programı ya da tüm simülasyon araçları bile sizi aldatabilir ve 2020'nin başında tam olarak bu oldu."

"Bu sorunları anlayıp üstesinden gelmek biraz zaman aldı. Ancak bu sayede, çoğu zaman olduğu gibi, normalde öğrenemeyeceğimiz şeyler öğrendik."

"İyi şeylerden çok hatalarınızdan ders çıkarırsınız. Geçen sene yaşadıklarımız, kış döneminde yaptıklarımız açısından bize iyi bir yön sağladı ve o güncellemeler bizi bugünkü konumumuza getirdi." dedi.

Red Bull Racing RB16 ön kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımın geçen sene sorun yaşadığı dönemde burun güncellemesinde geri adım attığını biliyoruz. Nerede sorun yaşadığını anlayan takım, 2. versiyon burun tasarımından 1. versiyon tasarıma dönüş yapmıştı.

Takım daha sonrasında diğer çözümleri de art arda test ederek neyin yanlış gittiğini bulmaya çalıştı ve hataları çözecek adımlar attı.

Bu yıl, homologasyon ve jeton sisteminin getirdiği kısıtlamalar, bütçe sınırının getirilmesi ve F1'in tamamen yeni aracının geliyor olmasıyla, Newey'in kesinlikle farkında olduğu ve yapmak zorunda olduğu bir şey ile birçok açıdan bir geçiş yılı olarak kabul edilebilir.

Newey, "1982 sonunda zemin etkili/venturi araçların yasaklanmasından bu yana tek seferde en büyük kural değişikliğinin olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten bir devrim. Aynı kalacak tek şey güç ünitesi. Onun dışında her şey farklı olacak."

"Denge açısından bu seneki aracı geliştirmeye devam etmemiz lazım çünkü şu anda şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Ancak aynı zamanda sadece bu seneye odaklanıp gelecek şeyi de göz ardı edemeyiz."

"Aynı anda iki topla oynamak için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda herkesin bildiği üzere ne yazık ki takımı küçültmemize neden olan bütçe sınırına da uymamız gerekiyor." dedi.