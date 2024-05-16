F1'in ikinci çamurluk tasarımı da pek bir etki yaratmamış
Ferrari'nin yedek pilotu Oliver Bearman, geçen hafta ıslak zeminde yapılan testin ardından yeni çamurluk fikrinin de spreye yeterince engel olmadığını söyledi.
Fotoğraf: Alessando Stefanini
Ferrari, yağmurlu yarışlarda görüş mesafesini düşüren sprey miktarını azaltmak amacıyla geçtiğimiz hafta Fiorano'da yeni bir çamurluk fikrini test etti.
Test kapsamında, Ferrari'nin Fiorano pistinin düzlükleri yapay şekilde ıslatıldı ve Arthur Leclerc, iki farklı çamurluk fikrini test etti.
Ferrari'nin yedek pilotu Berman ise Leclerc'in arkasında piste çıkarak görüşün ne durumda olduğuna baktı.
Haas ile bu hafta sonu yapılacak Imola yarışının ilk antrenman seansında piste çıkacak olan Bearman, yeni tasarımın yeterince fark yaratmadığını söyledi.
Bearman, “Çamurlukla sürüş yapan Arthur Leclerc'i takip ettim."
“Tüm bunlar hakkında söyleyecek pek bir şey yok. Sanırım videoları gördünüz, oldukça benzerdi. Sanırım en başa geri döndük, incelemeye devam etmeliyiz."
Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Alessando Stefanini
“Birkaç farklı konfigürasyon denedik ve düzlükleri ıslatarak, öndeki aracı takip edip edemeyeceğimizi görmeye çalıştık."
"Farklı mesafeleri denemek için dört ya da beş tur attık, çünkü tamamen yakınsanız, lastik sıcaklıkları için de oldukça zor oluyor." dedi.
Bearman, zemin etkisine dayanan mevcut F1 araçlarının karakteristiğinin de spreyi olumsuz etkilediği görüşünde.
“Bence sorun, bu araçların zemin kısmının çok fazla yere basma gücü üretmesi, havaya oradan enerji verilmesi ve tabii ki spreyin de havayı takip etmesi."
“Dışarıda görüş hâlâ oldukça zordu. Kesinlikle biraz daha iyiydi, yapılan çalışmaların bir etkisi oldu ama sorun çözülmüş değil."
Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards
Fotoğraf: Alessando Stefanini
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor
Vettel, Bearman'a Suudi Arabistan'daki ilk yarışı öncesine tebrik mesajı göndermiş
Komatsu: "Bearman F1 şansını hak etti ama 2025'te koltuğu garanti değil"
Vasseur'ün ana F1 hedefi, neden Red Bull'u "kötü bir seçim" yapmaya zorlamak?
Ferrari'nin Imola öncesinde SF-24'te yaptığı değişiklikler
Ferrari'nin Spa WEC protestosu reddedildi
Son Haberler
Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"
Williams, aracın "yüksek ağırlığı" nedeniyle tur başına 0.450 saniye kaybediyor
Alonso: "Yeni güncellemelerin ne getireceğini göreceğiz fakat diğer yarışlardan çok farklı olmayacak"
Norris: "En iyi üçüncü takımız ve hâlâ çok gerideyiz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar