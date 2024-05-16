F1'in ikinci çamurluk tasarımı da pek bir etki yaratmamış

Ferrari, yağmurlu yarışlarda görüş mesafesini düşüren sprey miktarını azaltmak amacıyla geçtiğimiz hafta Fiorano'da yeni bir çamurluk fikrini test etti.

Test kapsamında, Ferrari'nin Fiorano pistinin düzlükleri yapay şekilde ıslatıldı ve Arthur Leclerc, iki farklı çamurluk fikrini test etti.

Ferrari'nin yedek pilotu Berman ise Leclerc'in arkasında piste çıkarak görüşün ne durumda olduğuna baktı.

Haas ile bu hafta sonu yapılacak Imola yarışının ilk antrenman seansında piste çıkacak olan Bearman, yeni tasarımın yeterince fark yaratmadığını söyledi.

Bearman, “Çamurlukla sürüş yapan Arthur Leclerc'i takip ettim."

“Tüm bunlar hakkında söyleyecek pek bir şey yok. Sanırım videoları gördünüz, oldukça benzerdi. Sanırım en başa geri döndük, incelemeye devam etmeliyiz."

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Alessando Stefanini

“Birkaç farklı konfigürasyon denedik ve düzlükleri ıslatarak, öndeki aracı takip edip edemeyeceğimizi görmeye çalıştık."

"Farklı mesafeleri denemek için dört ya da beş tur attık, çünkü tamamen yakınsanız, lastik sıcaklıkları için de oldukça zor oluyor." dedi.

Bearman, zemin etkisine dayanan mevcut F1 araçlarının karakteristiğinin de spreyi olumsuz etkilediği görüşünde.

“Bence sorun, bu araçların zemin kısmının çok fazla yere basma gücü üretmesi, havaya oradan enerji verilmesi ve tabii ki spreyin de havayı takip etmesi."

“Dışarıda görüş hâlâ oldukça zordu. Kesinlikle biraz daha iyiydi, yapılan çalışmaların bir etkisi oldu ama sorun çözülmüş değil."