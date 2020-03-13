F1'in hisseleri bir günde %25 değer kaybetti!

Perşembe günü, Nasdaq ABD Borsası'nda Formula One Group hisselerinin değeri% 11.84 düştü.

Günün bitiminde %12.97'lik bir düşüş daha yaşadı ve şimdi 21 dolara kadar indi. Böylece hisse senetlerinde sadece tek bir günde %25'lik bir düşüş yaşanmış oldu.

Ocak ayında, Formula 1 yarışlarının iptal edileceğinin açıklanmadığı ya da iptal korkusunun olmadığı dönemde hisse başı fiyatı 50 dolara yaklaşmıştı.

Böyle keskin bir düşüşün nedeni, 2020 Avustralya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansı başlamadan 1.5 saat önce iptal edilmesi veya bu yarış dışındaki diğer yarışların iptal edilme ihtimali olabilir.

Ayrıca yarışların iptal edilmesi, yarış sayısına bağlı olarak şampiyonanın gelirlerini olumsuz yönde etkileyecek.

Buna ek olarak, geliri doğrudan yarış sayısına bağlı olan takımlar da olumsuz etkilenecek.