F1'in gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'ye kıyasla %24 arttı

Bu arada, geçen sezon 82 milyon dolar olan işletme geliri bu yılın aynı döneminde %61 artışla 132 milyon dolara yükseldi.

10 F1 takımı, 2022'de 370 milyon dolar olan ödemeleri bu çeyrekte 432 milyon dolar olarak paylaştı.

Bununla birlikte, yarışların farklı düzenlemeleri nedeniyle sezonlar arasında doğrudan karşılaştırma yapmak zordur. Geçen yıl Temmuz-Eylül döneminde hepsi Avrupa'da olmak üzere yedi etkinlik vardı.

Bu yıl ise, Fransa GP'sinin yerini, her ikisi de Avrupa yarışlarından daha yüksek ev sahipliği ücretleri ödeyen daha kazançlı Singapur ve Japonya deniz aşırı etkinliklerinin almasıyla birlikte sekiz etkinlik vardı.

Ayrıca, bazı F1 gelir akışları yarış sayısına göre her çeyrekte orantılı olarak dağıtılır, yani bu yılki rakam Temmuz-Eylül aylarına daha büyük bir miktarın tahsis edilmesini sağladı.

Yarışların düzenlenme şekli, aynı zamanda giderlerin de arttığı anlamına geliyordu ve Liberty Media "maliyet enflasyonu ve mevcut dönemde düzenlenen etkinliklerin karışımından kaynaklanan daha yüksek ağırlama maliyetlerinin yanı sıra Avrupa dışındaki iki ek yarış nedeniyle artan nakliye maliyetleri nedeniyle giderlerin arttığını" belirtti.

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, startta pistin geri kalanı

Buna ek olarak, maliyet rakamı "ek bir yarış nedeniyle artan teknik, seyahat ve etkinlikle ilgili diğer maliyetlerin yanı sıra, daha yüksek Birincil F1 gelir akışlarıyla ilişkili artan komisyonlar ve ortak hizmet maliyetleri, Las Vegas GP'yi tanıtmanın bazı erken aşama maliyetleri ve yeni F1 Akademi serisi için yapılan maliyetlerden" etkilendi.

Liberty, sporun en yeni etkinliğinin etkisini de açıklayarak şunları söyledi: "Las Vegas GP'nin planlanmasıyla ilgili 8 milyon dolarlık maliyet 2023'ün üçüncü çeyreğinde satış, genel ve idari giderlere dahil edildi."

F1 CEO'su Stefano Domenicali organizasyonun geleceği konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Domenicali, "F1, diğer büyük spor liglerini geride bırakan kapalı gişe kalabalıklar, rekor yarış katılımı ve sosyal ve dijital platformlarımızda güçlü bir büyüme yaşamaya devam ediyor."

"Bu büyüme yeni ticari ortakların ilgisini çekiyor. Onlardan birisi de son 10 yılda ilk defa yeni bir spor organizasyonuna sponsor olan American Express ile yaptığımız anlaşma."

"F1'in kurumsal emisyonlarını azaltmak ve seriyi on F1 takımının tamamının katılımıyla 2024 F1 takvimine tamamen entegre ederek F1 Akademi'yi güçlendirmek de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik girişimlerimizde önemli ilerlemeler kaydediyoruz." dedi.

Liberty Media CEO'su Greg Maffei Las Vegas'taki açılış yarışının şirket için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Maffei, "Las Vegas GP'sine iki hafta kaldı ve Vegas GP, tarihindeki en büyük izleyici kitlesini çeken en yüksek katılımlı spor etkinliği olacak."

"Bu etkinlik muhteşem bir taraftar deneyimi sunacak ve daha geniş F1 ekosistemi için uzun süreli ticari faydalar sağlayacak." dedi.