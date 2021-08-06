F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor

Ancak yine de ikinci çeyrekte elde edilen gelir, normal bir sezonda aynı periyotta elde edilen gelirden çok ciddi seviyede düşüktü çünkü senenin ilk yarısında yarışların çoğu seyircisiz yapıldı.

Geçen sene Nisan ile Haziran ayları arasında hiç yarış düzenlenmediği için F1 ancak 24 milyon dolar gelir elde edebilmişti. Bu sene aynı üç aylık dönemde 7 yarış gerçekleşti ve bu sayede gelir 501 milyon dolara yükseldi.

Ancak 2019'da aynı dönemde yine 7 yarış yapılmıştı ve 620 milyon dolar gelir elde edilmişti.

F1 2020'de aynı dönemde 122 milyon dolarlık işletme zararı açıklamıştı. Bu sene aynı dönemdeki zarar 36 milyon dolara düştü.

Geçen sene 10 F1 takımı, ikinci çeyrekte hiç para alamamıştı ve o dönemin çoğunda fabrikalar kapatılmıştı.

Ancak bu sene takımlar, 2. çeyrekte 308 milyon dolar paylaştılar. 2019'da aynı dönemde takımlar 335 milyon dolar almışlardı.

Gelirlerin temmuz ve eylül arasındaki 3. çeyrekte seyircili yarışların artması sayesinde daha da artması bekleniyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Liberty Media'dan yapılan açıklamada, "2021'in ikinci çeyreğinde, 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle hiç yarış yapılmayan aynı döneme kıyasla 7 yarış yapıldı."

"Seyirci katılımı, her yarış ilgili hükümet yetkilileri ile değerlendirilmeye devam ediyor."

"Şu ana kadar çok kısıtlı sayıda seyirci yarışlara katıldı ve ikinci çeyrekteki hiçbir yarışta F1 konukları olmadı. Gelecek yarışlar için son kararlar henüz beklemede olsa da, 3. çeyrek başlangıcı ile taraftar kapasitesinde artış olmaya başladı ve 4 Temmuz'daki Avusturya GP ile konuk operasyonları devam etti."

"İkinci çeyrekte yarış organizatörleri, medya hakları ve sponsorluk gelirleriyle ana F1 gelirinde artış oldu."

"Bunun nedeni, önceki yılda aynı dönemde hiç yarış yapılmamasına kıyasla 2021'in ikinci çeyreğinde 7 yarış yapılmasıydı. Medya hakları ücretleri de F1 TV abonelik gelirindeki büyümeden faydalandı." sözlerine yer verildi.

Liberty Media CEO'su Greg Maffesi, şirketin F1 bölümündeki ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Maffei, "Formula 1 her şeyi yerine getiriyor. Hayranlarımız, takımlarımız, ortaklarımız ve yatırımcılarımız için pist üstünde, 2021 takvimi boyunca etkileyici bir iş çıkardı." dedi.