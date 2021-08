F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor

Ancak yine de ikinci çeyrekte elde edilen gelir, normal bir sezonda aynı periyotta elde edilen gelirden çok ciddi seviyede düşüktü çünkü senenin ilk yarısında yarışların çoğu seyircisiz yapıldı.

Geçen sene Nisan ile Haziran ayları arasında hiç yarış düzenlenmediği için F1 ancak 24 milyon dolar gelir elde edebilmişti. Bu sene aynı üç aylık dönemde 7 yarış gerçekleşti ve bu sayede gelir 501 milyon dolara yükseldi.

Ancak 2019'da aynı dönemde yine 7 yarış yapılmıştı ve 620 milyon dolar gelir elde edilmişti.

F1 2020'de aynı dönemde 122 milyon dolarlık işletme zararı açıklamıştı. Bu sene aynı dönemdeki zarar 36 milyon dolara düştü.

Geçen sene 10 F1 takımı, ikinci çeyrekte hiç para alamamıştı ve o dönemin çoğunda fabrikalar kapatılmıştı.

Ancak bu sene takımlar, 2. çeyrekte 308 milyon dolar paylaştılar. 2019'da aynı dönemde takımlar 335 milyon dolar almışlardı.

Gelirlerin temmuz ve eylül arasındaki 3. çeyrekte seyircili yarışların artması sayesinde daha da artması bekleniyor.

