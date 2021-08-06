Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Geçen sene COVID'in ekonomik açıdan kötü vurduğu Formula 1, bu senenin ikinci çeyreğinde de gelirlerinde artış görmeye devam etti.

F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor

Ancak yine de ikinci çeyrekte elde edilen gelir, normal bir sezonda aynı periyotta elde edilen gelirden çok ciddi seviyede düşüktü çünkü senenin ilk yarısında yarışların çoğu seyircisiz yapıldı.

Geçen sene Nisan ile Haziran ayları arasında hiç yarış düzenlenmediği için F1 ancak 24 milyon dolar gelir elde edebilmişti. Bu sene aynı üç aylık dönemde 7 yarış gerçekleşti ve bu sayede gelir 501 milyon dolara yükseldi.

Ancak 2019'da aynı dönemde yine 7 yarış yapılmıştı ve 620 milyon dolar gelir elde edilmişti.

F1 2020'de aynı dönemde 122 milyon dolarlık işletme zararı açıklamıştı. Bu sene aynı dönemdeki zarar 36 milyon dolara düştü.

Geçen sene 10 F1 takımı, ikinci çeyrekte hiç para alamamıştı ve o dönemin çoğunda fabrikalar kapatılmıştı.

Ancak bu sene takımlar, 2. çeyrekte 308 milyon dolar paylaştılar. 2019'da aynı dönemde takımlar 335 milyon dolar almışlardı.

Gelirlerin temmuz ve eylül arasındaki 3. çeyrekte seyircili yarışların artması sayesinde daha da artması bekleniyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, takes his grid position for the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Liberty Media'dan yapılan açıklamada, "2021'in ikinci çeyreğinde, 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle hiç yarış yapılmayan aynı döneme kıyasla 7 yarış yapıldı."

"Seyirci katılımı, her yarış ilgili hükümet yetkilileri ile değerlendirilmeye devam ediyor."

"Şu ana kadar çok kısıtlı sayıda seyirci yarışlara katıldı ve ikinci çeyrekteki hiçbir yarışta F1 konukları olmadı. Gelecek yarışlar için son kararlar henüz beklemede olsa da, 3. çeyrek başlangıcı ile taraftar kapasitesinde artış olmaya başladı ve 4 Temmuz'daki Avusturya GP ile konuk operasyonları devam etti."

"İkinci çeyrekte yarış organizatörleri, medya hakları ve sponsorluk gelirleriyle ana F1 gelirinde artış oldu."

"Bunun nedeni, önceki yılda aynı dönemde hiç yarış yapılmamasına kıyasla 2021'in ikinci çeyreğinde 7 yarış yapılmasıydı. Medya hakları ücretleri de F1 TV abonelik gelirindeki büyümeden faydalandı." sözlerine yer verildi.

Liberty Media CEO'su Greg Maffesi, şirketin F1 bölümündeki ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Maffei, "Formula 1 her şeyi yerine getiriyor. Hayranlarımız, takımlarımız, ortaklarımız ve yatırımcılarımız için pist üstünde, 2021 takvimi boyunca etkileyici bir iş çıkardı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Önceki haber

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

7 s
2
Formula 1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

1 s
3
Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

9 s
4
Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

5 s
5
Formula 1

Ricciardo: “Norris ile Verstappen’i kıyaslamak için daha çok erken”

4 s
Son Haberler
F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor
F1

F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor

24dk
Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
F1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

1 s
Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi
F1

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi

2 s
Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor
F1

Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor

3 s
Ricciardo: “Norris ile Verstappen’i kıyaslamak için daha çok erken”
F1

Ricciardo: “Norris ile Verstappen’i kıyaslamak için daha çok erken”

4 s
Son Videolar
Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
36dk

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:15
Formula 1
30 Tem 2021

Macaristan GP hakkında bilmeniz gerekenler

Seidl: 00:54
Formula 1
28 Tem 2021

Seidl: "Sprint yarışlarını spesifik pistlerde kullanmalıyız"

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor Macaristan GP
Formula 1

Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor

Masi, Spa 24 Saat'teki büyük kazaya rağmen pistin F1 için güvenli olduğunu düşünüyor Belçika GP
Formula 1

Masi, Spa 24 Saat'teki büyük kazaya rağmen pistin F1 için güvenli olduğunu düşünüyor

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP'nin kaderi, Japonya GP'ye bağlı olabilir

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"
Formula 1 Formula 1

Williams: "Artık paralı pilotlara ihtiyacımız yok"

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alonso ile ilgili uyarılar doğru çıkmadı"

Ricciardo: “Norris ile Verstappen’i kıyaslamak için daha çok erken”
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: “Norris ile Verstappen’i kıyaslamak için daha çok erken”

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?
Formula 1 Formula 1

Leclerc'in motoru nasıl kullanılamaz hâle geldi?

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”
Formula 1 Formula 1

Horner: “Alonso, Red Bull için sürüyor gibi görünüyordu”

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?
Formula 1 Formula 1

Alpine, Ocon'un ani form düşüşünü tersine çevirecek ne buldu?

Son Haberler

F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor
Formula 1 Formula 1

F1'in gelirleri, seyirciler yarışlara döndükçe iyileşmeye devam ediyor

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, birkaç güncelleme daha hazırlıyor

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi
Formula 1 Formula 1

Vettel'in diskalifiyesinin yeniden görüşülmesi için tarih belirlendi

Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor
Formula 1 Formula 1

Gasly, sezonun ikinci yarısında daha çok podyum fırsatı bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.