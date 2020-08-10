Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü

paylaşım
yorumlar
F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
10 Ağu 2020 15:40

Formula 1’in Nisan-Haziran dönemindeki geliri 2019’da 620 milyon dolardı, ancak COVID-19 kriziyle beraber 2020’nin aynı döneminde bu gelir 24 milyon dolara kadar düştü.

F1 geleneksel olarak gelirleri yarış tarihlerine dayandırıyor ve takvimin yeniden düzenlenmesiyle beraber uzun bir süre yarış yapılmadı.

Bu yıl resmi şekilde kaydedilen tek gelir, yarış tarihleriyle ilgili olmayan sponsorluklardan geldi.

2019’un Nisan-Haziran döneminde takım ödemelerinden sonra 14 milyon kar açıklayan F1, bu sene 136 milyon dolarlık bir zarar gördü.

Liberty Media, yayınladığı raporda 2020’nin Nisan-Haziran döneminde hiçbir F1 takımının para almadığını doğruladı ve “bu tür ödemelerin, yarışlar takvimde yer aldığı için bununla orantılı olarak geçerli olduğu için takımlara herhangi bir ödeme yapılmadığını” belirtti.

Temmuz-Eylül döneminde gerçekleştirilecek 10 yarış sayesinde iyi derecede bir gelir elde edilecek olsa da, bu geçen seneye göre oldukça düşük bir seviyede olacak.

Bu sadece TV yayın ücretleri ve sponsorluk gelirlerini içerecek. Yarışlara ev sahipliği yapma ücretlerinden elde edilen gelir, F1’in Silverstone’a yaptığı gibi, yarış düzenlemesi için pistlere ödeme yapmasıyla birlikte silinmiş oldu.

Liberty, “2020’nin ikinci çeyreğinde herhangi bir yarışın düzenlenmemesiyle, gelirler sınırlıydı ve bu dönemdeki ana gelir, yarışlarla ilgili olmayan sponsorluk sözleşmelerinden oluşuyordu.”

“Yarış düzenleme ücretleri veya yayın ücretleri yoktu. Benzer şekilde, Paddock Club’dan ve diğer yarış temelli unsurlar ve televizyon yapımı aktivitelerinden gelen diğer F1 gelirleri de azaldı.”

 

“F1 ayrıca çeşitli dönemler için çalışanlarının yaklaşık %50’si için Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen ücretsiz izinleri kullandı. Çalışan maliyetlerinin, F1 sezonunun başlangıcıyla işe dönmesiyle beraber yılın üçüncü çeyreğinde daha normal seviyelere dönmesi bekleniyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Liberty’nin raporunda geçen ayki sezon başlangıcından bahseden F1 patronu Chase Carey, belli finansal rakamlardan söz etmedi.

Carey, “Temmuz ayında pistlere dönmekten dolayı heyecanlıyız ve şimdiye kadar beş yarışı geride bıraktık. Bunun 15-18 yarışlık bir sezon olmasını bekliyoruz.”

“Verilen arada, 2021 sezonu için daha düşük bir bütçe sınırı ile işleri ileriye götürmeye devam ettik ve yeni yayın ve sponsorluk anlaşmaları duyurduk.”

“Sürdürülebilirlik, çeşitlilik, kapsama ve topluluk stratejilerimizin temelini oluşturan #WeRaceAsOne platformumuzu duyurarak gaye ve kararlılıkla yeniden bir araya geldik.”

“#WeRaceAsOne, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ilerletmek, ırkçılığa karşı birlik olmak, COVID-19’a karşı savaşmak ve F1’deki eşitsizlik ve çeşitliliği daha da ele almak için bir girişim olarak başlatıldı. Yarışlara dönüşü mümkün kılan FIA’ya, takımlara, destekçilere, çalışanlarımıza ve diğer önemli ortaklarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

Önceki haber

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor

Verstappen, Red Bull'un uyarısına neden karşı çıktığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull'un uyarısına neden karşı çıktığını açıkladı

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

Mercedes: "Lastik sorununu çözmezsek, İspanya'da da sorun yaşarız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Lastik sorununu çözmezsek, İspanya'da da sorun yaşarız"

Portimao, 2020 MotoGP sezonunun son yarışı olacak
MotoGP MotoGP / Son dakika
24dk

Portimao, 2020 MotoGP sezonunun son yarışı olacak

Son Haberler

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor

Racing Point, Sergio Perez'in İspanya'da yarışacağından %99 emin
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Racing Point, Sergio Perez'in İspanya'da yarışacağından %99 emin

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Vettel'in şasisini değiştirme fikrine açık

2
Formula 1

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü

1s
3
Formula 1

Mercedes: "Lastik sorununu çözmezsek, İspanya'da da sorun yaşarız"

4
Formula 1

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

1s
5
Formula 1

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”

Son Videolar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar 03:45
Formula 1

Grand Prix Greats – Britanya GP en iyi fotoğraflar

Son Haberler

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü
F1

F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"
F1

Horner: "Verstappen'i lastik kumarına 'ikna etmemiz' gerekti"

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor
F1

Wolff, Racing Point olayının temyize gitmesini istemiyor

Racing Point, Sergio Perez'in İspanya'da yarışacağından %99 emin
F1

Racing Point, Sergio Perez'in İspanya'da yarışacağından %99 emin

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”
F1

Ricciardo: “Attığım 'Seb' spini, Renault için yaraya tuz bastı”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.