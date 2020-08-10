F1’in geliri, pandemi döneminde 620 milyon dolardan 24 milyona düştü

F1 geleneksel olarak gelirleri yarış tarihlerine dayandırıyor ve takvimin yeniden düzenlenmesiyle beraber uzun bir süre yarış yapılmadı.

Bu yıl resmi şekilde kaydedilen tek gelir, yarış tarihleriyle ilgili olmayan sponsorluklardan geldi.

2019’un Nisan-Haziran döneminde takım ödemelerinden sonra 14 milyon kar açıklayan F1, bu sene 136 milyon dolarlık bir zarar gördü.

Liberty Media, yayınladığı raporda 2020’nin Nisan-Haziran döneminde hiçbir F1 takımının para almadığını doğruladı ve “bu tür ödemelerin, yarışlar takvimde yer aldığı için bununla orantılı olarak geçerli olduğu için takımlara herhangi bir ödeme yapılmadığını” belirtti.

Temmuz-Eylül döneminde gerçekleştirilecek 10 yarış sayesinde iyi derecede bir gelir elde edilecek olsa da, bu geçen seneye göre oldukça düşük bir seviyede olacak.

Bu sadece TV yayın ücretleri ve sponsorluk gelirlerini içerecek. Yarışlara ev sahipliği yapma ücretlerinden elde edilen gelir, F1’in Silverstone’a yaptığı gibi, yarış düzenlemesi için pistlere ödeme yapmasıyla birlikte silinmiş oldu.

Liberty, “2020’nin ikinci çeyreğinde herhangi bir yarışın düzenlenmemesiyle, gelirler sınırlıydı ve bu dönemdeki ana gelir, yarışlarla ilgili olmayan sponsorluk sözleşmelerinden oluşuyordu.”

“Yarış düzenleme ücretleri veya yayın ücretleri yoktu. Benzer şekilde, Paddock Club’dan ve diğer yarış temelli unsurlar ve televizyon yapımı aktivitelerinden gelen diğer F1 gelirleri de azaldı.”

“F1 ayrıca çeşitli dönemler için çalışanlarının yaklaşık %50’si için Birleşik Krallık hükümeti tarafından desteklenen ücretsiz izinleri kullandı. Çalışan maliyetlerinin, F1 sezonunun başlangıcıyla işe dönmesiyle beraber yılın üçüncü çeyreğinde daha normal seviyelere dönmesi bekleniyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Liberty’nin raporunda geçen ayki sezon başlangıcından bahseden F1 patronu Chase Carey, belli finansal rakamlardan söz etmedi.

Carey, “Temmuz ayında pistlere dönmekten dolayı heyecanlıyız ve şimdiye kadar beş yarışı geride bıraktık. Bunun 15-18 yarışlık bir sezon olmasını bekliyoruz.”

“Verilen arada, 2021 sezonu için daha düşük bir bütçe sınırı ile işleri ileriye götürmeye devam ettik ve yeni yayın ve sponsorluk anlaşmaları duyurduk.”

“Sürdürülebilirlik, çeşitlilik, kapsama ve topluluk stratejilerimizin temelini oluşturan #WeRaceAsOne platformumuzu duyurarak gaye ve kararlılıkla yeniden bir araya geldik.”

“#WeRaceAsOne, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ilerletmek, ırkçılığa karşı birlik olmak, COVID-19’a karşı savaşmak ve F1’deki eşitsizlik ve çeşitliliği daha da ele almak için bir girişim olarak başlatıldı. Yarışlara dönüşü mümkün kılan FIA’ya, takımlara, destekçilere, çalışanlarımıza ve diğer önemli ortaklarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.