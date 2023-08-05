F1'in geliri, Imola GP iptalinden etkilendi

Her iki yılda da 22 yarışın düzenlenmesi ve daha kazançlı olan Las Vegas GP'sinin Fransa'nın yerini alması nedeniyle tüm sezon için genel rakamların geçen sezondan daha yüksek olması bekleniyor.

Bununla birlikte, Imola yarışının bölgedeki sel nedeniyle iptal edilmesi, Nisan-Haziran döneminde başlangıçta planlandığı gibi ve 2022'de olduğu gibi yedi yerine sadece altı yarış düzenlenmesi anlamına geliyordu.

Bunun önemi, yarış promosyon gelirlerinin bir etkinliğin gerçekleştiği çeyrekte kaydedilmesi ve medya hakları ve sponsorluk gelirlerinin dönem içinde kaç yarış olduğuna bağlı olarak dört çeyrek arasında paylaştırılmasıdır.

Sonuç olarak, F1'in ikinci çeyrek geliri 2022'deki 744 milyon dolardan 724 milyon dolara düştü. Birincil gelirlerde (yarış ücretleri, medya hakları ve sponsorluk) 10 milyon dolarlık bir düşüş yaşanırken, diğer gelir akışlarında da 10 milyon dolarlık bir düşüş yaşandı.

Bu dönemde 10 takıma yapılan ödemeler de benzer şekilde 368 milyon dolardan 344 milyon dolara düşerken, bu ve diğer maliyetler hesaba katıldıktan sonra F1 kârı 49 milyon dolardan 52 milyon dolara hafif bir artış gösterdi.

Imola iptalinin en büyük olumsuz etkisi, medya hakları gelirlerinin nasıl muhasebeleştirildiği ile ilgiliydi. Yarış promosyonu toplamı, yedi yerine altı yarış olmasına rağmen, diğer etkinliklerdeki sözleşme ücretlerinin artması nedeniyle aslında daha yüksekti.

Greg Maffei, F1 on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Liberty, şu açıklamada bulundu: "Birincil F1 gelirleri ikinci çeyrekte yarış promosyonu ve sponsorluk gelirlerindeki büyümenin medya hakları gelirlerindeki düşüşle dengelenmesiyle azaldı."

"İçinde bulunduğumuz dönemde bir yarış daha az yapılmasına rağmen, yarış promosyon gelirleri sözleşmeye bağlı ücret artışları nedeniyle artarken, sponsorluk gelirleri de yeni sponsorlardan elde edilen gelirlerin muhasebeleştirilmesi ve mevcut sponsorlardan elde edilen gelirlerdeki büyüme nedeniyle arttı."

"Medya hakları geliri, sezon bazlı gelirin daha düşük oranda muhasebeleştirilmesinin etkisiyle azalmış, F1 TV abonelik gelirindeki büyümenin devam etmesi ve hem yeni hem de yenilenen sözleşmeler kapsamında artan ücretlerle kısmen dengelenmiştir."

Liberty, diğer gelirlerin 'ikinci çeyrekte temel olarak nakliye maliyeti enflasyonunun faturalama oranları üzerindeki etkisinin hafiflemesi nedeniyle daha düşük nakliye geliri ve mevcut dönemde bir yarış daha az düzenlenmesi nedeniyle daha düşük ağırlama geliri nedeniyle azaldığını, artan lisans geliri ve F2/F3 araç şasi satışlarıyla ilgili daha yüksek gelirle kısmen dengelendiğini' de ekledi.

Liberty ayrıca F1'in genel maliyetlerinin kısmen kaybedilen Imola yarışıyla ilgili harcamalar nedeniyle arttığını belirtti.

"Önemli ölçüde düşen nakliye maliyetleri, daha yüksek Padok Kulübü katılımı ve maliyet enflasyonu ve birincil F1 gelir akışlarındaki büyümeyle ilişkili daha yüksek komisyonlar ve ortak hizmet maliyetleri ile ilişkili artan ağırlama maliyetleri ile dengelendi."

"Mevcut dönemdeki diğer F1 gelir maliyetleri, Imola etkinliğiyle ilgili olan ve etkinliğin geç iptal edilmesinden önce büyük ölçüde gerçekleşmiş olan ağırlama, seyahat ve diğer maliyetleri de içermektedir.

"Satış, genel ve idari giderler ikinci çeyrekte personel ve yasal giderlerdeki düşüş ve döviz kurundaki olumlu seyir nedeniyle azalırken, pazarlama, mülk ve BT giderlerindeki artışla kısmen dengelendi."

Liberty, F1'in Las Vegas GP'nin planlanmasıyla ilgili masraflar için Nisan-Haziran aylarında 7 milyon dolar harcadığını açıkladı.