F1'in "frenleme anında hareket" kuralı aslında ne diyor ve neden karmaşık?

Max Verstappen ve Lando Norris Avusturya Grand Prix'sindeki çarpışmayı geride bırakmayı kabul etmiş olsalar da Formula 1'in yarış kuralları konusu gündemdeki yerini koruyor.

Her ne kadar görüşler şu anda belirsizliği ortadan kaldırmak için daha fazla düzenlemeye ihtiyacımız olduğunu düşünenler ile sadece 'bırakın yarışsınlar' diyenler arasında bölünmüş olsa da, bu durum nihayetinde hiçbir zaman mükemmel bir çözüme sahip olmayacak.

FIA, daha fazla açıklık getirmeye çalışsa bile, yarış kurallarına ilişkin yayınladığı belgeler bile motor sporlarının doğası gereği her olayın kendi değerine göre değerlendirilmesi gerektiğini kabul ediyor.

Bu nedenle, F1 takımlarına ve pilotlarına gönderilen ve frenleme sırasında hareket etmeyi yasaklayan siyah-beyaz gibi görünen bir kılavuz bile gri bir alana düşmektedir.

FIA geçtiğimiz iki yıl boyunca "Sürüş Standartları" olarak adlandırdığı ve tüm kategorilerine uygulanmak üzere Uluslararası Spor Kuralları'na koymak istediği bir dizi kuralın çerçevesini çizmek için çok çaba sarf etti.

Bunlar, neye izin verilip neye izin verilmeyeceği konusunda herkesin aynı fikirde olduğundan emin olmak için takımlar ve sürücülerle yapılan istişareler sonucunda bir araya getirildi.

Bu kurallar henüz resmi olarak kural kitabında yer almıyor ancak Şubat ayında takımlara, komiserlerin olası ihlaller konusunda nasıl karar vereceklerinin temelini oluşturacakları bildirildi.

Şartların "Komiserlerin karar verme sürecinde bir rehber olarak kullanılacağı ve bağlayıcı olmadığı komiserlerin takdir yetkilerini kullanacakları" açıkça belirtilmiştir.

Motorsport.com tarafından bir kopyası görülen kılavuzun içinde, frenleme altında hareket etme konusundaki tutuma özel bir atıfta bulunuluyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris'in önünde, McLaren MCL38 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

Kılavuzda, "Savunma yaparken, yavaşlama aşaması başladıktan sonra, yarış çizgisini takip etmek dışında savunma yapan araç tarafından hiçbir yön değişikliği yapılmamalıdır." deniyor.

Bu ifade kesin gibi görünüyor ve Avusturya'da Verstappen'den gördüğümüz türden hareketlerin izin verilmeyenler çizgisine girebileceğini gösteriyor - çünkü Norris'in şikayet ettiği gibi, frenleme bölgesinde birkaç kez hareket ettiği görüldü.

Bununla birlikte, belgede de açıkça kabul edildiği üzere, her olaya uygulanacak böyle siyah-beyaz bir tanım getirmek imkansızdır.

Nitekim, kılavuzun başında "Önemli Notlar" olarak vurgulanan bir bölümde şu husus vurgulanmaktadır: "Yarış dinamik bir süreçtir. Bu kılavuzda araçların çeşitli noktalardaki göreceli pozisyonları belirtilmiş olsa da, Komiserler bir olayı incelerken her zaman durumun toplamda nasıl geliştiğine bakacaktır."

Ardından, komiserlerin herhangi bir olayda suçlu tarafı belirlerken göz önünde bulunduracakları bazı hususlara değiniyor ve bir yargıya varmak söz konusu olduğunda değerlendirileceğini söylediği faktörleri sıralıyor.

Belgelerde yer alan örnekler şunlardır:

Araçlar kazaya nasıl karıştı? (Örneğin geç frenleme, dalma, frenleme altında hareket etme)

Manevra geç mi, yoksa "iyimser" miydi?

Sürücüler makul olarak neyi görebilir, bilebilir ya da öngörebilirdi?

Manevranın pistte tamamlanabileceğine inanıyor muyuz?

Önden kayma/arkadan kayma/kilitlenme var mıydı?

Birisi aracını olaya katkıda bulunacak şekilde mi konumlandırdı/kullandı?

Virajın türü olaya katkıda bulundu mu? (örn. kamber, bordürler, viraj, apeksler)

Lastikler/lastik yaşı/yol tutuşu neydi/nasıldı?

Devamında, "Bu kararlar genellikle özneldir. Komiserler, Sürücü Komiserimizin uzman tavsiyesiyle her olayı değerlendirecek ve o anda en iyi, ancak nihai kararımızı verecektir." denildi.

Verstappen'in durumunda, komiserler 64. turda Red Bull aracı ile Norris arasındaki gerçek çarpışmanın Hollandalının hatası olduğuna açıkça karar verirken, fren altında hareket etme şikayetlerine ilişkin değerlendirmesi, kılavuzda belirtilen tüm unsurlar göz önünde bulundurulduğunda, uygunsuz bir şey olmadığı yönündedir.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen Pazar gecesi Avusturya'da yaptığı açıklamada hiçbir zaman çizgiyi geçtiğini ve sürüş kurallarını ihlal ettiğini düşünmediğini söylemişti.

Verstappen, "Benim için mesele frenleme sırasında hareket etmemekti. Çünkü her hareket ettiğimde zaten fren yapmıyordum. Elbette dışarıdan bakıldığında her zaman böyle görünüyor ama bu tür senaryolarda ne yapmam gerektiğini oldukça iyi bildiğimi düşünüyorum." demişti.

Verstappen, Norris ile Avusturya'da yaşananların "%99'u" konusunda hemfikir olduklarını söylese de, bu durum diğer sürücülerin Cuma akşamı Silverstone'da yapılması planlanan sürücüler brifinginde daha fazla açıklama istemelerini engellemedi.

Ancak, büyük tartışmaların yaşandığı bu tür durumlarda sık sık olduğu gibi, bu tür toplantılardan önce bazı endişelerin olduğu yönündeki abartılar genellikle boşa çıkıyor.

Verstappen'in toplantının nasıl sonuçlanabileceğine dair kendi tahmini şöyle: "Pek çok kişi sürücüler toplantısında çok uzun süre bulunmak istemiyor. Çoğu zaman bunun uzun bir toplantı olacağını düşünürsünüz ama çoğu zaman öyle olmaz."

Ancak Sürüş Standartları yönergeleri gelecek yıl yönetmeliklerde yer alacak olsa da, Verstappen daha fazla yönetmeliğin yazılı hale getirilmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

"Bence zaten genel olarak her şey için çok fazla kuralımız var. Bence bu sadece işleri daha da karmaşık hale getirecek."