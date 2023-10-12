F1'in eski patronu Ecclestone, dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldı!

Daha öncesinde şampiyonluklar kazanmış köklü Brabham takımının 1972-1987 yılları arasında patronluğunu üstlenerek Formula 1’de adını duyuran Ecclestone, 2017 yılında Liberty Media tarafından devir alınmadan önce Formula 1’in patronluğunu yürütüyordu. Patronluğu bıraktığından sonra ise Formula 1’in fahri üyeliğini ve danışmanlık rolünü üstlenmişti.

Ancak geçen yılın Temmuz ayında Kraliyet Savcılık Servisi (Crown Prosecution Service) İngiltere’nin vergi kurumu HRMC soruşturmasının ardından Ecclestone’un yanlış beyan yoluyla vergi kaçırma sebebiyle dolandırıcılıkla suçlanmasına onay verdi.

Diğer yandan mahkemenin izin verdiği suçlama yalnızca 7 Temmuz 2015’teki tek bir dolandırıcılık suçlaması ile ilgiliydi. Mahkeme daha öncesinde Ecclestone’un Singapur’daki bir banka hesabında tutulan 400 Milyon Sterlinden daha yüksek bir meblağı beyan etmediğini duyurmuştu.

12 Ekim Perşembe günü Southwark Kraliyet Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, tahmini net serveti 2,5 milyar sterlin olan 92 yaşındaki Ecclestone savunmasını suçlu olduğu yönünde değiştirerek suçlamaları kabul etti.

Bernie Ecclestone, Chairman Emiritus of Formula 1 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Buna göre Ecclestone 17 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak ceza iki yıllığına ertelendi. Ecclestone’un 18 yıllık vergi borcunu kapsayacak şekilde İngiltere vergi kurumu HMRC’ye (HM Revenue & Customs) 600 milyon sterlinin üzerinde ödeme yapılmasına karar verildi.

Sky News’in aktardığına göre savcı Richard Wright KC konu hakkında şunları söyledi:

“Bay Ecclestone söz konusu hesapların mülkiyetinin nasıl yapılandırıldığı konusunda tam olarak bilgi sahibi değildi. Bu nedenle hesaplardan aktarılan paranın vergisinin, faizinin ya da cezai yükümlülüğünün olabileceği aklına gelmemişti.”

“Bay Ecclestone, vergi kurumunun (HMRC) suçlamaları araştırmaya devam etmemesi ihtimalini doğurduğu için sorulara verdiği cevapların yanlış olduğunu kabul ediyor. Şimdi bu konuya dair vergi ödenmesi gerektiğini de kabul ediyor.”

Konuya dair açıklama yapan HMRC Dolandırıcılık Araştırma Servisi Direktörü Simon York’a göre Ecclestone’a yönelik suçlama dünya çapında karmaşık bir soruşturmanın ardından geldi.

“Suçlamalar HMRC’den gizlenen, dış ülkelerde barındırılan 400 milyon sterlinden fazla servetten kaynaklanan vergi yükümlülüklerine dayanmaktadır.”

“HMRC olarak dürüst vergi mükelleflerinin yanında olacağız ve vergi kaçakçılığından şüphelendiğimiz yerde sert tedbirler alacağız. Mesajımız fazlasıyla net, hiç kimse bizim menzilimizden kaçamaz.”

Ecclestone daha önce 2012-2014 yılları arasında Almanya’da bir rüşvet suçlamasının öznesi olmuştu. Ecclestone bu davada suçunu kabul etmemiş, 60 Milyon Sterlini ödemeyi kabul etmesiyle uzlaşma sağlanmıştı.

Formula 1 bu konuda daha fazla yorum yapmayacaktır.