Formula 1 Amerika GP
F1'in en pazarlanabilir sporcusu Leclerc oldu: Hamilton 22., Verstappen 48. sırada
SportsPro'nun 2026 yılı için hazırladığı sponsorlar açısından en değerli sporcular listesinde Charles Leclerc dokuzuncu sırada yer aldı. Ferrari pilotu, Formula 1'in en pazarlanabilir ismi olurken Lewis Hamilton 22., Max Verstappen ise 48. sırada kaldı.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 29 Eki 2026 09:02
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Clive Mason/Getty Images
Formula 1 pilotlarının pist dışındaki marka değerleri dikkat çekmeye devam ediyor. SportsPro tarafından hazırlanan ve sporcuların sponsorlar açısından ne kadar cazip olduğunu değerlendiren 2026 listesinde Charles Leclerc, dünya genelinde dokuzuncu sırada yer aldı.
2010 yılından bu yana yayımlanan araştırmada sporcuların kişilikleri, yetenekleri, karizmaları, itibarları, hedef pazarları ve temsil ettikleri sporun popülerliği gibi birçok kriter değerlendiriliyor. Amaç, sporcuların tüketicilerin satın alma tercihleri üzerindeki etkisini ve markalarla ne kadar uyumlu olduklarını ölçmek.
Leclerc, 100 üzerinden 71,12 puanla ilk 10'a girerken Formula 1 pilotları arasında da zirvede yer aldı.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images
Hamilton ve Verstappen'in önünde
Formula 1'in en tanınmış isimlerinden Lewis Hamilton, listede 66,63 puanla 22. sırada yer aldı. Max Verstappen ise 60,45 puanla 48. oldu.
Motor sporlarından listeye giren diğer isimler arasında George Russell 55., Oscar Piastri 56., Lando Norris 78. ve Pierre Gasly 91. sırada bulunuyor.
MotoGP'nin yıldızlarından Marc Marquez ise 54 puanla 88. sırada yer alırken bu yıl F1 şampiyonluğuna çok yakın olan Andrea Kimi Antonelli, 50,11 puanla 126. sırada kaldı.
Araştırma, Temmuz 2025 ile Haziran 2026 arasındaki dönemi kapsıyor.
Leclerc'in marka değeri neden bu kadar yüksek?
Leclerc'in listedeki başarısında kişisel imajı ve güçlü sponsor ortaklıkları önemli rol oynuyor.
Araştırmaya katkı sağlayan North Star platformunun başkanı Chris Collins, Monakolu pilotun marka değerine dikkat çekti.
Collins, Leclerc'in spor dünyasındaki en güçlü kişisel markalardan birine sahip olduğunu belirtti.
Blackbook Motorsport'un verilerine göre Leclerc, 2025 yılında maaşı, bonusları ve sponsorluk anlaşmaları dahil yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde etti. Monakolu pilotun ticari ortakları arasında Richard Mille, VistaJet, APM Monaco, Eight Sleep, Chivas Regal ve L'Oréal bulunuyor.
Isack Hadjar, Red Bull Racing, Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Liam Fabre
Listenin zirvesinde kimler var?
Leclerc'in dokuzuncu sırada yer aldığı listenin zirvesinde tenisçi Aryna Sabalenka bulunuyor. Freestyle kayak sporcusu Eileen Gu ikinci, basketbolcu Giannis Antetokounmpo üçüncü sırada yer alıyor.
İlk 10'da ayrıca futbolcu Erling Haaland, tenisçiler Carlos Alcaraz ve Alexander Zverev, artistik buz patenci Alysa Liu, basketbolcu Victor Wembanyama ve genç basketbolcu AJ Dybantsa bulunuyor.
Leclerc'in dokuzuncu sıraya yükselmesi, Ferrari pilotunun ticari açıdan Formula 1'in en güçlü isimlerinden biri olduğunu gösteriyor. Ancak bu sıralama pist üstündeki başarıyı değil, sporcuların markalar açısından çekiciliğini ve ticari potansiyelini ölçüyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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