F1'in düzenlediği oylamada 2021'in en iyi yarışı İtalya GP seçildi

2020 Formula 1 sezonunun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si olmuştu fakat 2021'de durum değişmişe benziyor.

22 yarıştan oluşan 2021 sezonunda, pek çok heyecanlı yarış vardı ve 52 binden fazla taraftarın katıldığı oylamada, sezonun yarışı İtalya Grand Prix'si seçildi.

Yılın ikinci sprint sıralama yarışına ev sahipliği yapan İtalya Grand Prix'sine Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın kazası damga vurmuştu.

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, damalı bayrağı ilk sırada görerek 2018 Monako'dan sonra ilk zaferini almış, McLaren'a da 2012 Brezilya'dan sonra ilk zaferini getirmişti.

Lando Norris'in ikinciliği sayesinde McLaren, 2010 Kanada GP'den sonra da ilk kez duble yapmış oldu.

Bu heyecan dolu yarış, taraftarlar tarafından "yılın yarışı" seçildi.

İtalya GP, oyların %19'unu alırken, ikinci sırada, sezonun final yarışı olan Abu Dhabi GP yer aldı.

Üçüncü sırada Sao Paulo GP ve dördüncü sırada Azerbaycan GP yer aldı.

Esteban Ocon'un kazandığı Macaristan GP ise yılın en iyi beşinci yarışı seçildi.

Taraftarlar tarafından pek beğenilmeyen 2021 Türkiye GP ise en iyi beş yarış arasına giremedi.

Taraftarlara göre 2021 F1 sezonunun en iyi beş yarışı:

1. İtalya Grand Prix: %19

2. Abu Dhabi Grand Prix: %16

3. Sao Paulo Grand Prix: %10

4. Azerbaycan Grand Prix: %8

5. Macaristan Grand Prix: %7

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images