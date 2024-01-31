F1'in, Chicago GP'si isim haklarını almasının ardından spekülasyonlar sürüyor

F1 kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne 'Chicago Grand Prix' isminin varyasyonları için ticari marka başvurusunda bulunarak Chicago GP'sinin önümüzdeki yıllarda bir takvime girebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.

F1 2017'de aynı şeyi Miami ve Las Vegas için de yapmıştı. Her iki yarışta geçtiğimiz iki yıl içinde takvime dahil oldu. Ancak New York yarışı için ticari marka başvurusunda bulunmaları henüz şehirde bir yarış yapılmasıyla sonuçlanmadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Miami ve Las Vegas'ın yanı sıra Austin, Teksas'taki Birleşik Devletler Grand Prix'si olmak üzere üç yarış düzenleniyor. Ancak ülkede dördüncü bir yarış henüz olası görünmüyor.

PlanetF1.com'un edindiği bilgilere göre şu anda Chicago'da yarış düzenlemek gibi bir niyet yok. Ancak ticari markalar bazen başka kuruluşların fikri mülkiyet üzerinde hak iddia edememesini sağlamak için başvuruluyor.

Ancak yerel bir politikacı, Chicago Sun-Times'a verdiği demeçte, bir yarış olasılığı hakkında yüzeysel konuşmalar yapıldığını ortaya koydu.

"Bana F1'in genellikle minimum 10 yıllık bir anlaşma gerektirdiği söylendi. Bu pazarlığa açık değil gibi görünüyor. Belediye meclis üyesi Brian Hopkins ile yaptığımız görüşmede bunun ötesine pek geçemedik."

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biri olarak, Chicago'nun ülkenin kuzeydoğusundaki coğrafi konumu sebebiyle mevcut yarışlara göre ters bir bölgede kalıyor.

Ancak, dönemin Belediye Başkanı Lori Lightfoot döneminde Grant Park'ta üç yıllık bir anlaşma ile şehre bir NASCAR yarışı getirmiş olan Belediye Meclis Üyesi Brendan Reilly, her ikisine de ev sahipliği yapmanın mümkün olmadığını, Formula 1 etkinliğinin çok daha zorlu lojistik koşulları nedeniyle NASCAR'ın bu mücadeleden galip çıkacağını söyledi.

Hopkins, "Ya biri ya da diğeri olmak zorunda."

"NASCAR ile yaptığımız şey, rögar kapaklarını kaynaklamak, çukurları düzeltmek ve buna bir pist demek. Ama bu F1'de işe yaramaz. Daha karmaşık, dolayısıyla daha yüksek bir maliyeti var." dedi.

Hopkins'in 10 yıllık bir anlaşmaya atıfta bulunması, F1 ile Circuit de Barcelona-Catalunya'nın F1 yarışlarına ev sahipliği yapma geleceğini tehdit eden 10 yıllık bir anlaşma imzalayan Madrid'in 2026 yılından itibaren İspanya Grand Prix'sinin ev sahipliğini üstleneceğinin açıklanmasıyla aynı zamana denk geldi.