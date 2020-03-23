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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Analiz

F1'in büyük takımları, süspansiyon tasarımları konusunda neden ayrıştı?

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F1'in büyük takımları, süspansiyon tasarımları konusunda neden ayrıştı?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Mar 2020 16:02

2020 Formula 1 sezonunda kuralların sabit kalacak olması nedeniyle takımların ekstrem çözümler bulması beklenmiyordu ancak bunun tam tersi oldu ve büyük takımlar belli tasarımlar konusunda farklılıklar sergilediler.

Bu konuda sporun lider 3 takımı - Mercedes, Ferrari ve Red Bull - araçlarının ön tarafında yaptıkları konusunda tamamen ayrıştılar. Üç takımın da direksiyon sistemi yerleşimi, süspansiyon kolları ve şasinin ucunda yer alan yatay amortisörleri birbirlerinden tamamen farklı.

Bu makalede takımların en ufak performans kazancı için neler yaptıklarına, nasıl yaklaşım sergilediklerine ve nasıl farklılaştıklarına bakacağız.

Mercedes neler yaptı?

Tüm takımlar daha verimli bir aerodinamik platform için alt süspansiyon sistemleri kullanıyor ancak Mercedes yaklaşık 10 senedir süspansiyon konusunda diğer takımların önünde yer almayı başardı.

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Mercedes W04 FRIC süspansiyon tasarımı

Mercedes W04 FRIC süspansiyon tasarımı
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes'in FRIC adını verdiği ön ve arka süspansiyonları birbirine bağlayan sistem, takımlara süspansiyon konusunda nasıl yenilikçi olabileceğini gösteren sistem olmuştu. Ancak bu sistem 2014'te yasaklandı.

Mercedes W02 arka süspansiyon yapısı

Mercedes W02 arka süspansiyon yapısı
2/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

2011'de kullanılan arka süspansiyon yapısında, arka süspansiyonları birbirine bağlayan hidrolik parçayı görüyorsunuz.

Mercedes W06 ön süspansiyon

Mercedes W06 ön süspansiyon
3/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

2015 Brezilya yarışında Mercedes, sol resimdeki klasik yay yerine sağ resimde gördüğünüz hidrolik amortisörleri test etti.

Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon detay

Mercedes AMG F1 W10 ön süspansiyon detay
4/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes, 2019'un ikinci yarısında bazı antrenman seanslarında 3. süspansiyon yayı olarak belleville yayı adı verilen parçayı test etti.

Mercedes AMG F1 W11 ön süspansiyon detay

Mercedes AMG F1 W11 ön süspansiyon detay
5/5

Fotoğraf: Giorgi Piola

Bu yay, fonksiyon açısından biraz gerilemeye neden olsa da, takımın ayarları ayarlamasında gerekli zamana sahip olmasını sağlıyor.

 

Mercedes, bu seneki W11 aracına DAS sistemini yerleştirebilmek için süspansiyon kollarının şasiye birleştirildiği noktada da değişiklik yaptı.

Videoda göreceğiniz üzere Mercedes'in direksiyon kutusu daha öncekilere göre biraz daha büyük bir hal aldı. DAS'ın direksiyon sistemine eklenmesi genel olarak sistemin büyümesine de ağırlaşmasına neden olsa da, kazandıracağı performans daha büyük olacak ki takım bu sisteme geçiş yaptı.

Sistem ilk olarak ortaya çıktığında teoride iki farklı eksende milin olduğu düşünülüyordu ancak son dönemde ortaya çıkan görüş hidrolik kontrollü bir ünite olduğu şeklinde.

Ferrari'nin takip ettiği farklı yol

Ferrari SF1000 ön süspansiyon

Ferrari SF1000 ön süspansiyon

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari, lider takımlar içerisinde aracın ön tarafını optimize etme konusunda daha tutuk takım olarak görüldü. Takım cesur adımlar atmak yerine mevcut tasarımı sürdürerek ayarları iyileştirmeye odaklanmış gibi görünüyor.

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Ferrari SF70H ön süspansiyon

Ferrari SF70H ön süspansiyon
1/2

Fotoğraf: Giorgi Piola

2017: Mevcut tasarımın ilk versiyonunu bu resimde görüyorsunuz. Takım son senelerde ayarlaması kolay olan bu yapıyı geliştirerek kullanmaya devam etti.

Ferrari SF90, ön süspansiyon

Ferrari SF90, ön süspansiyon
2/2

Fotoğraf: Giorgi Piola

2019: Geçen seneki aracın ön tarafı, bu seneki aracın ön tarafıyla hemen hemen aynıydı. Bu seneki araçta çok küçük değişiklikler yer alıyor.

Ferrari, süspansiyon sisteminden umduğu performansı alıyor olmalı ki, bu yüzden yeni sezon için daha çok geçen senelerde zayıf kaldığı alanlara odaklandı.

Red Bull eşsiz bir şey deniyor

Red Bull, 2020 sezonunu Mercedes'le olan farkı kapatma konusunda bir fırsat olarak gördü.

Aracın ön süspansiyon bölgesini agresif bir şekilde yeniden paketleyerek direksiyon kutusu daha geriye alındı. Bu sayede rot kolları (2) artık süspansiyon alt kollarının arka koluyla (3) paralel bir şekilde çalışıyor.

Alt süspansiyon kolunun ön parçası (1) ise diğer takımlardan farklı olarak ayrı bir parça halinde tekerlek bölümüne bağlanıyor.

Red Bull Racing RB16 ön süspansiyon

Red Bull Racing RB16 ön süspansiyon

Fotoğraf: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Giorgi Piola

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