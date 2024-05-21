Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre Formula 1'in baş teknik sorumlusu Pat Symonds yedi yıllık görevinin ardından görevinden ayrılıyor.

Burhan Güneydaş
Pat Symonds, Sky TV

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Symonds 2017 yılından bu yana F1 organizasyonunun bir parçası ve Grand Prix yarışlarının teknik düzenlemelerini şekillendirerek yarışları iyileştiren ekibin bir parçası olarak çalışıyor.

2022'deki yer etkisi döneminin kurallarına katkıda bulunduğu gibi, 2026'da gelecek olan tamamen yeni araçların yaratılmasında da rol oynadı.

Gelecek kuralların şasi kısmı artık tamamlanmış ve önümüzdeki ayın başında yayınlanacak olması nedeniyle Symonds'un bir süre önce F1 organizasyonundaki görevinden ayrılmaya karar verdiği anlaşılıyor.

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, F1 çalışanlarının Pazartesi günü bu gelişmeden haberdar edildiği ifade ediliyor. Ayrıca Symonds, şimdiden itibaren geçerli olmak üzere bahçe iznine ayrıldı.

Uzun zamandır 2026 kurallarının tamamlanması, Symonds'un F1'deki görev süresini sonlandırmak için mükemmel bir zaman olacağı öngörülüyordu.

Aslında uzun süredir istifa etme konusunda görüşmeler yapıyordu.

Symonds'un bundan sonra ne yapacağı belirsiz ancak 71. yaşına yaklaşırken günlük bir işten uzaklaşmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyor olabilir.

Pat Symonds, Chief Technical Officer, Formula 1

Pat Symonds, Chief Technical Officer, Formula 1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Birkaç yıl önce, 2022 kuralları yerine oturduktan sonra Symonds emekliye ayrılmayı planlamıştı. Ancak sonunda bir sonraki kural dönemi için devam etmeye karar verdi.

Ancak, bahçe iznine ayrılmış olması, F1'den tamamen ayrılmayı düşünmediğini ve başka bir yere transfer olmayı planladığını da akla getiriyor.

Symonds'ın Grand Prix yarışlarında Toleman ile başlayan uzun bir kariyeri var ve 1990'ların ortalarında Michael Schumacher ile takımın şampiyonluklarında önemli bir rol oynadı.

2008 Singapur Grand Prix skandalının ardından Renault takımından ayrıldıktan sonra, Virgin ve Williams takımlarında kısa süreler geçirdi ve ardından F1'e katıldı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak
Sonraki haber Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Perez'e göre Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok zor

Perez'e göre Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok zor

Formula 1
Perez'e göre Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok zor
Marini 2024'teki performansından mutlu değil

Marini 2024'teki performansından mutlu değil

MotoGP
Katalonya GP
Marini 2024'teki performansından mutlu değil
Russell: Mercedes artık hızlıca büyük performans arttırma peşinde değil

Russell: Mercedes artık hızlıca büyük performans arttırma peşinde değil

Formula 1
Russell: Mercedes artık hızlıca büyük performans arttırma peşinde değil

Son Haberler

Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak

Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

MGP MotoGP
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?

F1 Formula 1
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?
Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye