F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor

Symonds 2017 yılından bu yana F1 organizasyonunun bir parçası ve Grand Prix yarışlarının teknik düzenlemelerini şekillendirerek yarışları iyileştiren ekibin bir parçası olarak çalışıyor.

2022'deki yer etkisi döneminin kurallarına katkıda bulunduğu gibi, 2026'da gelecek olan tamamen yeni araçların yaratılmasında da rol oynadı.

Gelecek kuralların şasi kısmı artık tamamlanmış ve önümüzdeki ayın başında yayınlanacak olması nedeniyle Symonds'un bir süre önce F1 organizasyonundaki görevinden ayrılmaya karar verdiği anlaşılıyor.

Resmi bir açıklama olmamasına rağmen, F1 çalışanlarının Pazartesi günü bu gelişmeden haberdar edildiği ifade ediliyor. Ayrıca Symonds, şimdiden itibaren geçerli olmak üzere bahçe iznine ayrıldı.

Uzun zamandır 2026 kurallarının tamamlanması, Symonds'un F1'deki görev süresini sonlandırmak için mükemmel bir zaman olacağı öngörülüyordu.

Aslında uzun süredir istifa etme konusunda görüşmeler yapıyordu.

Symonds'un bundan sonra ne yapacağı belirsiz ancak 71. yaşına yaklaşırken günlük bir işten uzaklaşmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyor olabilir.

Pat Symonds, Chief Technical Officer, Formula 1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Birkaç yıl önce, 2022 kuralları yerine oturduktan sonra Symonds emekliye ayrılmayı planlamıştı. Ancak sonunda bir sonraki kural dönemi için devam etmeye karar verdi.

Ancak, bahçe iznine ayrılmış olması, F1'den tamamen ayrılmayı düşünmediğini ve başka bir yere transfer olmayı planladığını da akla getiriyor.

Symonds'ın Grand Prix yarışlarında Toleman ile başlayan uzun bir kariyeri var ve 1990'ların ortalarında Michael Schumacher ile takımın şampiyonluklarında önemli bir rol oynadı.

2008 Singapur Grand Prix skandalının ardından Renault takımından ayrıldıktan sonra, Virgin ve Williams takımlarında kısa süreler geçirdi ve ardından F1'e katıldı.