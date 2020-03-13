F1'in atlatamayacağı kabus

Dünya, modern çağda neredeyse benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya. COVID-19 koronavirüs salgını, modern toplumlar ve ekonomiler üzerinde daha önce hiç görülmemiş bir etkiye sahip. Hem de bu durum küresel çapta yaşanıyor.

Formula 1 2020 sezonunun Coronavirüs pandemisinden etkilenmeme olasılığı yoktu.

Benzeri görülmemiş hükümet eylemlerinin ötesinde, dünya çapındaki spor müsabakaları ve yarışmalar bu virüsten nasibini almış durumdalar. Kapalı kapılar ardında oynanan futbol maçlarından, ertelenen Six Nations ragbi oyunlarına, oradan da ligini askıya alan NBA'e kadar pek çok önemli spor müsabakası Coronavirüs'ten etkilendi.

Durum öyle bir hal aldı ki, saat başı durum değişiyor ve her şey çabucak oluyor.

Yine de Formula 1 dünyası, 2020 Avustralya GP için Melbourne'e gitmeyi kabul etti.

Padok personelinin çoğunluğunun -takımlar, F1 personeli ve evet, medya- geçen hafta sonu ve bu haftanın başında Melbourne'a seyahat ettikleri zaman, durumun şu anda olduğu kadar şiddetli olmadığını söylemek adil olur.

Ancak, durum gün geçtikçe daha da ciddileşti ve padoktakilerin çoğunun ülkeden ayrılmaya başladığında durumun kritik bir noktaya ulaştığını belirtmek de doğrudur.

İlginç şekilde Çarşamba günü, tüm F1 takım personeli ülkeye geldiği zaman Avustralya, İtalya'dan gelen insanlara seyahat yasağı getirdi. İtalya'dan bahsediyoruz; son haftalarda salgın sayısı giderek artan ve Avrupa'da en çok ölümün yaşandığı ülkeden. Ancak birden fazla rapor, diğer ülkelerdeki yayılmanın da İtalya ile aynı yolda olacağını öne sürüyor.

Mclaren on their track walk Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Çarşamba günü bir McLaren ve iki Haas takım çalışanının COVID-19 için test edilmesinin ardından birinin testinin pozitif çıkması, neredeyse kaçınılmazdı. Daha sonra altı takım çalışanı ve bir fotoğrafçı da teste tabi tutuldu. Bunun üzerine yarıştan çekilen McLaren’ın kararı tek taraflıydı ve bunun, takımın bir öncülük yapması gerektiğini düşündüğü için yapıldığı anlaşıldı. Bu, Woking merkezli takıma zorla aldırılan bir karar değildi.

Motorsport.com’un Melbourne’deki takım muhabirleri ekibi, perşembe günü F1 ve destek serileri padoğundaki birçok kaynakla konuştu ve gösterinin şehirde bulunmasının iyi bir fikir olmadığı düşüncesi yaygındı.

İnsanlar, işleri olduğu için yarışa geldiler. F1 ve FIA’ya güvendiler. Şampiyonanın yüzü olarak perşembe günü Melbourne’de yarışma konusunu sorgulayan sürücülerin çoğu da güvendi. Ancak gerçekten hangi seçenekler vardı?

Özel olarak ise F1 sürücülerinin WhatsApp grubu, COVID-19’un yayılmasıyla ilgili endişeler sebebiyle daha aktif hale geldi. Geçtiğimiz hafta GPDA’nın FIA ve F1 ile temas halinde olduğu ve taraftarlar ile sürücüler arasındaki bulaşma riski konusunda güvence istediği öğrenildi.

Ancak sürücüler, eninde sonunda takımlarının çalışanları olarak kalırlar. Ve neden öncülük yapmadıklarını sormak anlaşılır olsa da, onların ve geri kalanların neden bunu yapmadıkları da anlaşılabilir bir şey.

Sürücülerle yapılan medya seanslarında asıl konu buydu ve hiç şüphesiz Lewis Hamilton'ın yorumları en sert olanıydı.

Hamilton, Melbourne'a seyahat etmekten rahat olup olmadığını ya da F1 ve FIA'nın durumla ilgili yaptıklarından memnun olup olmadığını sorusuna, “Burada olmamıza gerçekten çok şaşırdım. Bence yarış yapabiliyor olmamız harika, ama benim açımdan hepimizin bu odada oturuyor olması şoke edici."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, in the press conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bugün burada çok fazla taraftar var. Görünüşe göre dünyanın geri kalanı tepki veriyor, muhtemelen biraz geç kaldılar. Ama bu sabah [Donald] Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye geçişi kapattığını gördük. NBA askıya alınıyor ama F1 devam ediyor."

“Bu sabah Jackie Stewart'ı gördüm, son derece zinde, sağlıklı ve iyi görünüyordu. Padokun içine doğru giderken bazı insanlar, bazı yaşlılar vardı. Bu yüzden buradaki insanlar için endişe verici. Benim için kesinlikle öyle."

"Ben bir yarışçıyım, bu yüzden bir noktada bu endişeleri arka plana atmaya ve çalışmaya odaklanacağım. Ama virüsün ne kadar hızlı yayıldığı göz önüne alındığında ne beklemem gerektiğini bilmiyorum. Çelişen duygularım var. Bir yarışçı olarak Avustralya'da olduğumuz için mutluyum, ama bir kişi olarak değil."

"Durumu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ancak sorular devam ediyor. Diğer yarışlar iptal edilmeye başlanıyorsa bunun nedenleri vardır." yanıtını verdi.

Hepimiz için, koronavirüs durumunun etkisinden kaçış yok. Ve bu, abartılı bir durum değil.

Küçük çapta bu, kısa vadede yaşama şeklimizi, modern çağda eğlenmemizi etkileyecek ve herkesin virüsü kapma potansiyeli yüksek durumda.

İnsanlığın daha önce karşılaşmadığı durum göz önüne alındığında, F1’in yüzleştiği durum zaten gerçekleşecekti. Ve bu yüzden sorular, daha sonra neler olacağına yoğunlaşıyor.

Daha önce benzeri görülmemiş bir durum, mutlaka daha önce görülmemiş bir tepki gerektirir.

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