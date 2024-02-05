F1'in Andrretti'ye gönderdiği görüşme daveti, spam kutusuna düşmüş!
Formula 1'in Andretti'ye gönderdiği görüşme daveti, spam kutusuna düştüğü için Amerikalı ekip tarafından görülememiş.
FIA, Andretti'nin Formula 1'e katılmasına yeşil ışık yaksa da, Formula 1 yönetimi bu başvuruyu geri çevirdi. Bu ret sebepsiz değildi; FOM temsilcileri kararları için 20 maddelik bir gerekçe sundular.
FOM, ayrıca Andretti'nin griddeki 11. takım olup olamayacağını görüşmek üzere, kendilerini görüşmeye davet ettiklerini fakat Amerikalı ekibin bu konuda geri dönüş yapmadığını duyurmuştu.
Bunun üzerine araştırma yapan bir Andretti IT çalışanı e-postayı özel bir klasörde buldu; mail aslında Andretti'ye gelmişti fakat "spam" klasörüne düşmüştü.
Bundan ötürü Andretti, bunu zamanında göremedi ve görüşme de gerçekleştirilemedi.
Andretti İngiliz medyasına, "E-posta spam kutusuna düşmüştü. Bu yüzden buluşma teklifinden haberimiz yoktu. FOM ile görüşmeyi kesinlikle geri çevirmeyiz." dedi.
Andretti, bir Andretti IT çalışanının FOM davetini içeren e-postayı spam kutusunda bulduğunu iletse de, FOM'un buna ne yanıt verdiği henüz bilinmiyor.
Michael Andretti
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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