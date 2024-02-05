Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

F1'in Andrretti'ye gönderdiği görüşme daveti, spam kutusuna düşmüş!

Formula 1'in Andretti'ye gönderdiği görüşme daveti, spam kutusuna düştüğü için Amerikalı ekip tarafından görülememiş.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Alejandro Agag, Chairman, Formula E, Michael Andretti, Team principal Andretti Autosport

FIA, Andretti'nin Formula 1'e katılmasına yeşil ışık yaksa da, Formula 1 yönetimi bu başvuruyu geri çevirdi. Bu ret sebepsiz değildi; FOM temsilcileri kararları için 20 maddelik bir gerekçe sundular.

FOM, ayrıca Andretti'nin griddeki 11. takım olup olamayacağını görüşmek üzere, kendilerini görüşmeye davet ettiklerini fakat Amerikalı ekibin bu konuda geri dönüş yapmadığını duyurmuştu.

Bunun üzerine araştırma yapan bir Andretti IT çalışanı e-postayı özel bir klasörde buldu; mail aslında Andretti'ye gelmişti fakat "spam" klasörüne düşmüştü.

Bundan ötürü Andretti, bunu zamanında göremedi ve görüşme de gerçekleştirilemedi.

Andretti İngiliz medyasına, "E-posta spam kutusuna düşmüştü. Bu yüzden buluşma teklifinden haberimiz yoktu. FOM ile görüşmeyi kesinlikle geri çevirmeyiz." dedi.

Andretti, bir Andretti IT çalışanının FOM davetini içeren e-postayı spam kutusunda bulduğunu iletse de, FOM'un buna ne yanıt verdiği henüz bilinmiyor.

Michael Andretti

Michael Andretti

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Ferrari yeni motor yazılımı sayesinde hibrit sistemden daha fazla verim alacak
Sonraki haber Lawson'ın 2024 yılında ne yapacağına henüz karar verilmemiş

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Galeri: Yeni Sauber C44

Galeri: Yeni Sauber C44

Formula 1
Sauber F1 Team launch

Galeri: Yeni Sauber C44 Galeri: Yeni Sauber C44

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

Formula 1

Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı Resmi: DRS artık ilk turun ardından kullanılacak, güç ünitesi sayısı artırıldı

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Formula 1

F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı

Son Haberler

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

F1 Formula 1

Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı Sauber süspansiyon yapısı seçiminde Red Bull'a katıldı

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

F1 Formula 1

Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı" Bottas: "Benim beklentilerim yüksek Sauber'in de öyle olmalı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

F1 Formula 1

Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı" Key: "C44 iddialı bir araç ama ben gelmeden tamamlanmıştı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

F1 Formula 1

Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı" Bravi: "Stake F1 olarak başladığımız bu dönem değişimin ilk adımı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol