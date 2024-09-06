F1'in Amerika'da büyümesi, Santander ortaklığı için kilit rol oynuyor
Santander, Ferrari ile olan anlaşması sona erdikten sonra 2025’ten itibaren Formula 1’in resmi ortaklarından biri olacak.
Autosport'un edindiği bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Formula 1'e artan ilgisi Santander'in serinin resmi ortağı olmasında önemli bir katalizör oldu.
Santander, Ferrari ile olan sponsorluk anlaşmasının sona ermesinin ardından F1 ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı.
Geçtiğimiz hafta Ferrari ve Santander'in yıl sonunda yollarını ayıracakları açıklanmış ve UniCredit'in İtalyan takımının ileriye dönük sponsoru olduğu teyit edilmişti.
Santander, 2006’dan beri zaman zaman McLaren, Ferrari ve Britanya Grand Prix’sine sponsor olmuştu. Yeni anlaşmayla birlikte Santander, F1 ile olan bağlarını güçlendirecek ve 2025’ten itibaren F1’in resmi perakende bankacılık ortağı olacak.
Şirketin 2024 yılında ABD'de Openbank'ı faaliyete geçirmesiyle birlikte, büyüyen Amerikan hayran kitlesinin yanı sıra Miami, Austin ve Las Vegas'taki yarışlarda daha büyük bir varlık göstermek şirket için iyi bir hamle olarak görülüyor.
Santander'in küresel iletişim, kurumsal pazarlama ve araştırma müdürü Juan Manuel Cendoya Autosport'a verdiği demeçte “Grand Prix'nin olduğu her ülkede F1 ulusal bir etkinliktir.”
Stoffel Vandoorne, McLaren, Marc Gene, Ferrari, Jenson Button, McLaren and Natalie Pinkham, Sky TV, the Santander bikes
Photo by: Sutton Images
“Liberty muazzam bir iş çıkardı, Formula 1 Yönetiminin rolü ciddi bir şekilde değişti, spor daha açık ve popüler, daha küresel.”
“Tabii ki Ferrari'den Formula 1'e geçmenin ana nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nde daha çok tanınmak. Amerika Birleşik Devletleri şu anda F1'de çok önemli bir yere sahip.”
“Üç Grand Prix'yi, özellikle de Las Vegas ve Teksas'ı kullanarak çok şey yapabiliriz.”
“İşte bu nedenle küresel bir ortak olmaya karar verdik üstelik bulunduğumuz tüm pazarlarda çok aktif bir ortak olacağız.” dedi.
Yeni ortaklığın duyurulduğu basın açıklamasında ayrıca bankanın logolarının sezon boyunca Santander'in ana pazarları olan ABD, Brezilya, Meksika, İspanya ve İngiltere'de gerçekleşecek bir dizi Grand Prix'de pist kenarındaki tabelalarda yer alacağı da doğrulandı. Banka ayrıca ortaklık boyunca Formula 1 taraftarlarına özel içerik ve aktivasyonlar sunacak.
Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the rest of the field at the start
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Anlaşma hakkında konuşan F1 CEO’su Stefano Domenicali, “Santander’in resmi ortak olarak Formula 1’e katılmasından dolayı çok memnunum. Santander, spor tarihimizde gururlu bir geçmişe sahip ve hikayelerini küresel çapta müşterilere ulaştırmak için onlara büyük bir platform sunabileceğimizi biliyorlar.” dedi.
Küresel bir banka haline gelen Santander'in kökleri kuzey İspanya'ya dayanıyor ve şirketin, 2026 F1 takvimine dahil edilirse Madrid ve Barselona’daki yarışlara sponsor olacağı da anlaşılıyor.
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