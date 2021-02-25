F1'in Afrika'ya dönüşü önceliklerden birisi

Targett-Adams, yarış organizatörleriyle doğrudan görüşerek tüm yarışları ayarlamaya çalışan öncelikli kişi.

Şampiyon Lewis Hamilton, gelecekte Afrika'da yarışmak istediğini vurgulamıştı. Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone da uzun yıllar boyunca en son 1993'te gerçekleşen Güney Afrika GP'yi gerçekleştirmek için çabalasa da bunu başaramadı. Liberty Media da benzer hedefle çalışmaları sürdürüyor.

Her ne kadar Güney Afrika F1 yarışları için favori konumda olsa da 1958'de F1 yarışına evsahipliği yapan Fas da yarış düzenlemekle ilgileniyor.

Blackbook seminerinde konuşan Targett-Adams, "Lewis'e tamamen katılıyorum. Afrika yarışmadığımız bir kıta ve bu yanlış bir şey. Orası yarışmak istediğimiz bir yer ve önceliğimiz. Birkaç senedir potansiyel seçeneklerle görüşmeler halindeyiz."

"Sonunda, yakın ya da orta gelecekte orada bir yarış düzenleyeceğimizi umuyoruz. Afrika'nın yanında Amerika da açık bir şekilde stratejik önceliğe sahip. Şu anda Austin'de harika bir yarışa sahibiz. Oradaki organizatörümüzle daha uzun yıllar birlikte çalışmayı umuyoruz."

"Ancak orada ikinci bir yarış fırsatı için çalışıyoruz. ABD yarış önerisini oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Asya da önceliklerimiz arasında. Oranın da önceliğimiz olduğu gerçeğini gizlemedik." dedi.

Targett-Adams, iptal edilmesine rağmen Vietnam GP'den henüz vazgeçmediklerini söyledi. Geçen sene pandemi nedeniyle iptal edilen ilk Vietnam GP, bu sene de ülkedeki politik skandal nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı.

Targett-Adams, "Vietnam, F1 için inanılmaz derecede heyecan verici bir yarış. Ülke çok genç nüfusa ve hareketli bir iş sektörüne sahip. Orada yarışmak için çok, çok heyecanlıyız."

"2020'deki ilk yarış için Hanoi eteklerinde harika bir pist hazırlandı. Ancak anlaşılır bir şekilde, kimse pandeminin ortasında ilk yarışını düzenlemek istemez. Şu anda ülkedeki yönetimde yaşanan bazı değişikliklerle alakalı yerel sorunlarımız var. Bu yüzden organizatörümüz Vingroup ile 2021'de yarış düzenlemek için doğru zaman olmadığı konusunda anlaşmaya vardık."

"Onlarla çalışmaya devam ediyoruz ve uzun vadede, Vietnam'da yarış düzenleme fırsatı konusunda heyecanlıyız. Bu açıdan, nihai olarak oraya gitmeyi umuyoruz." dedi.

Targett-Adams son olarak, eski ya da yeni tüm yarışlara takvimde yer bulmanın esas sorun olduğunu kabul etti.

Targett-Adams, "Biz küresel bir seriyiz ve çok fazla ilgi olduğu için şanslıyız. Aynı zamanda takvimde kısıtlı yere sahibiz. İşte bu noktada, takvimin temel taşları olan yarışları ya da uzun vadeli ortaklarımızı geride bırakmadan yeni yerlerdeki fırsatları nasıl değerlendirebileceğimize, oradaki taraftarlara nasıl ulaşabileceğimize bakıyoruz."

"Bunun sonucunda mevcut pistleri dönüşümlü olarak takvime alma tarzı fikirler oldukça ilgi çekici konsept oluyor. Ve bu dönemde Afrika, Amerika ve Asya'da yeni yarışlar düzenlemek istiyoruz. Hedefimiz bu." dedi.