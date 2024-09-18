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Formula 1

F1'in 2026'da kullanılacak küçük lastikleri, ilk kez Aston Martin'in melez aracında denendi

F1 2026'da daha dar lastiklere sahip olacak ve bu lastikler ilk kez piste çıktı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Formula 1'in yeni daha dar 2026 lastik özellikleri ilk kez bir Aston Martin test aracında denendi.

Pirelli, iki yıl içinde gerçekleşecek olan büyük kural değişiklikleri öncesinde, toplam araç ağırlığını azaltma çabasının bir parçası olarak biraz daha küçük lastikler sunuyor.

Lastikler en son yer etkisi dönemi için kullanılan mevcut 18 inç jant boyutunda kalırken, hem ön hem de arka lastiklerin boyutu küçültülecek.

Pirelli ön lastik genişliğini 25 mm, arka lastik genişliğini ise 30 mm azaltmayı kabul etti.

Lastiklerin çapı da küçülecek ve mevcut 720 mm'lik çap 705-710 mm'ye inecek.

F1'in 2026 için nihai teknik düzenlemeleri henüz kesinleşmemiş olsa da yani kesin aero yükü henüz belirlenmemiş olsa da Pirelli, lastikleri pistte çalıştırmadan önce çok fazla beklemek istemedi.

Bu nedenle FIA ile modifiye edilmiş 2023 araçlarıyla yürütülecek bir melez araç test programı için anlaştı..

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Photo by: Pirelli

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Photo by: Pirelli

Tüm takımlar 2026 lastik tasarımları hakkında erken bilgi sahibi olmak istedikleri için, bu ilk denemeler için bir melez araç kullanmayı taahhüt eden takımlara büyük ilgi vardı.

Ancak Aston Martin zirvede yer aldı ve takım müdürü Mike Krack, takımın ilk testin bir parçası olma kararının bir kura ile belirlendiğini açıkladı.

“Bir seçim süreci - ya da kura süreci - vardı çünkü bu test programının bir parçası olmak isteyen çok sayıda takım vardı. İlk biz çekildik, dolayısıyla bunu ilk yapan biziz.” dedi.

McLaren ve Alpine'in de ilk parti katır araç testlerine katılacağı ve diğer tüm takımların geliştirme programında daha sonra yer alacağı anlaşılıyor.

Aston Martin yedek pilotu Felipe Drugovich 2026 lastik tasarımlarını deneyen ilk pilot oldu ve bu hafta Barselona'da iki gün boyunca modifiye edilmiş Aston Martin'i kullandı ve Salı günü 670 km'lik sürüşü tamamladı.

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Felipe Drugovich, Aston Martin Racing, Pirelli test Barcelona

Photo by: Pirelli

FIA, 2026 düzenlemeleri için melez araçların kullanılmasına izin vermek üzere kurallarda bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Pirelli bunun kimsenin rekabet avantajı elde etmemesini sağlamak açısından oldukça hassas bir durum olduğunu kabul etti.

Pirelli'nin otomobil yarışları başkanı Mario Isola, “Açıkçası, bir taraftan kimseye avantaj sağlamak istemiyorlar.”

“Bu anlaşılabilir bir durum.”

“Diğer taraftan, 2026'daki durumu mümkün olduğunca temsil eden araçlara ihtiyacımız var. Takımlarla birlikte temsili bir yere basma kuvveti seviyesi seçeceğiz.”

“Ama bu ilk test. Dengeyi anlamak için temel bir test yapacağız. Tabii ki simülasyonlarımız var ve iç mekan testleri yaptık, ve her zamanki gibi tüm takımlara iç mekan verilerini şimdiden verdik ve testten sonra da raporu takımlarla paylaşacağız.” dedi.

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