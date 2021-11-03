F1'in 2026'da "kompakt araca" geçmesi "çok yüksek ihtimal"

Formula 1 araçları son senelerde gittikçe büyümeye başladı. 2004'te 600 kg olan minimum ağırlık sınırı, 2017'de 728'e kadar yükseldi.

Bir sonraki senede bu sayının değişmesi ve 792 kg'ye çıkması bekleniyor.

Pek çok insan, lastik lastiğe mücadele etmek zor olduğu için ve pist üzerinde az yer kaldığı için geçişlerde zorlanıldığı için büyük araçların spor için iyi olmadığı inancına sahip ve 2000'lerde olduğu gibi daha küçük araç istiyor.

Bu hayal ise birkaç sene içerisinde gerçekleşebilir çünkü Brawn, yeni güç ünitesinin tanıtılacağı 2026 senesi ile beraber araçların ağırlıkları ve boyutlarında azalmaya gidilebileceği düşüncesine sahip olduklarını söyledi.

Medyaya konuşan F1 motor sporları direktörü Brawn, "Sizin de bildiğiniz gibi 2026'da yeni bir güç ünitesine ve yeni bir araca geçiş yapacağız, ilk hedeflerimiz bunlar."

"Ağırlığı azaltma şansımız var mı, bir hibrit araçta bunu yapmak zor şimdiki araçlara uyguladığımız güvenlik önlemleri ile beraber yapmak zor, ama daha hafif bir araca sahip olabilir miyiz? Kesinlikle. Daha küçük bir araç yapabilir miyiz? Bizce bunu yapabiliriz."

"Biz, 2026 için ayarlayacağımız araç ile beraber daha kompakt araçlara geçebileceğimizin yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kompakt araçlar sadece daha iyi yarış ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda daha sürdürülebilir olarak F1'in daha çevre dostu olma hedefine yardımcı olacak.

F1'in şef teknik yöneticisi Pat Symonds, böyle bir değişikliğin büyük bir farklılık yaratacağına inandığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Symonds, "Sadece motor değil, aynı zamanda araçların da daha sürdürülebilir olması gerekiyor."

"Bunu yapmak için de tek yolumuz 'daha küçük, daha hafif ve daha verimli' formülünü uygulamak." dedi.

Sporun sürdürülebilirlik için düşündüğü bir diğer değişiklik ise yarış hafta sonuna daha az lastik seti ile gitmek ve bu durum gelecek sene test edilebilir.

Brawn konu hakkında, "Umuyoruz ki 2022'de bazı hafta sonlarında daha az lastik seti ile piste çıkabiliriz."

"Bunu, ortaya koyduğumuz şovu etkilemeden yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ancak F1'de her zaman istenilmeyen sonuçlar alma şansınız bulunuyor."

"FIA'da Tim Goss, Pirelli ile yoğun bir şekilde çalışmakta ve takımlar, hafta sonu boyunca kullanılan lastik sayısını azaltmak için hangi yollara bakabileceğimiz konusunda bize önerilerle geldiler. Bunlar da oldukça ümit verici duruyor."

"Bence bu, çeşitli değerlendirmeler yapmak için birkaç hafta sonu boyunca denememiz gereken bir şey. Eğer işe yararsa, gelecekte bunu yapabiliriz veya küçük değişiklikler yaparak yolumuza devam edebiliriz."