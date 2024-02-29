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Formula 1 Bahreyn GP

F1'in 2024 TV yayınında daha iyi telsiz, tekrar görüntüleri ve yeni arkaya bakan kamera var

İyileştirilmiş takım radyo yayınları, yeni arkaya bakan kamera ve geliştirilmiş tekrarlar, Formula 1 televizyon izleyicilerinin 2024'te elde edeceği yeniliklerin başında yer alıyor.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Güncel:
Enhanced Replay

Enhanced Replay

FOM

F1, yayıncılara gönderilen uluslararası yayın için düzenli olarak teknolojiyi geliştirmeye çalışırken, 2024 sezonu için bir dizi yeni gelişme yayınlara yansıdı.

2024 F1 yayınlarında neler yeni?

Daha iyi takım telsizi

2024 Formula 1 yarışlarında pilot ve takım telsizi konuşmalarında bir ilerleme sağlandı. Bu sayede telsiz konuşmalarının daha iyi bir zamanlamayla yayınlanması sağlanacak.

F1, en iyi takım radyosunu seçme ve uluslararası yayında yayınlama sürecini hızlandırmak için yeni bir sistem oluşturdu. Bu aynı zamanda daha önce gözden kaçan önemli anların kaçırılmamasına da yardımcı olacaktır.

F1'in yayın ve medya direktörü Dean Locke, "Yayın platformunu değiştirmedik ama yapımcıların izleme platformlarını değiştirdik."

"Bazen gerçekten uzun bir sekans içinde olan bir takım radyosu parçacığı alıyorduk ve dört dinleyici ve iki yapımcı ile bile hepsini tam olarak alamıyorlardı."

"Şimdi, gelen tüm radyoyu görebiliyoruz ve hepsi de altyazılı, bu yüzden bu külçeleri kaçırmayacağız."

"Ayrıca biraz daha hızlı olacak. Normalde yaklaşık 15 saniyelik bir gecikmeyle çalışıyoruz ve bu geri dönüş süresinden iki ya da üç saniye tasarruf etmekten bahsediyoruz. Kulağa fazla gelmiyor ama aslında oldukça önemli olabilir." dedi.

Kamera değişiklikleri

Onboard Gyro

Yerleşik Gyro

Fotoğraf tarafından: FOM

F1, geçtiğimiz sezon birkaç kez kullanılan jiroskopik kameranın kullanımını artıracak.

İlk olarak Zandvoort'taki eğimli virajları vurgulamak için kullanılmaya başlanan kameranın Brezilya'da Fernando Alonso'nun aracında kullanıldığında yarattığı etki, F1'i bu kamerayı daha fazla kullanmaya ikna etti.

F1 ayrıca arka lambaya takılan yeni bir arkaya bakan kamerayı da tanıtmaya hazırlanıyor. 2023'te test edilen bu kamera takip eden araçların yakınlığı hakkında çok daha iyi bir görsel etki sağlayacak.

Locke,  "Şu anki arkaya bakan kameramız iyi ama aracın ortasında yer alıyor. Yani Porsche Supercup'ta olduğu gibi tampon tampona bir görüntü elde edemiyorsunuz."

"Tam olarak o noktada değiliz ama çok çok yaklaşıyoruz. Bu yüzden hedef olarak bunu gerçekleştirmeyi umuyorum." dedi.

Kameranın Miami Grand Prix'sinden itibaren yayına hazır olması umuluyor.

Yeni grafikler ve tekrarlar

Picture-in-picture replay

Resim içinde resim tekrar oynatma

Fotoğraf tarafından: FOM

Ayrıca, hava durumundaki değişiklik veya yeni yarış lideri gibi yarıştaki önemli gelişmeler için uyarıların daha fazla kullanılmasıyla televizyon grafiklerinde de bir yenileme yapıldı.

F1, pist veya pit alanı olaylarını daha iyi göstermek için resim içinde resim görüntülerinden daha fazla yararlanacak ve bu da aynı anda meydana gelen birden fazla olayla ilgili farkındalığı artırmaya yardımcı olacak.

Artırılmış gerçeklik

AR Graphics

AR Graphics

Fotoğraf tarafından: FOM

F1 ayrıca artırılmış gerçeklik kullanımını da genişletecek. Bu teknoloji daha önce çoğunlukla pistlerin etrafındaki sponsor logoları için kullanılıyordu, ancak 2024 için kalan tur sayısı gibi yarış içi bilgiler için de kullanılacak.

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