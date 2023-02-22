F1'in 2023 tasarımları birbirine benzedi peki detaylarda neler var?

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Ancak tüm araçların ortaya çıkmasından ve bazı takımların diğerlerinden daha iyi olmasının ardından en iyi fikirlerin kopyalanması kaçınılmaz bir sonuçtu. Bu değişiklik konsept değişikliği manasına gelse de takımlar en iyi fikirleri kopyalarken bunu yapmaktan çekinmedi.

Bütçe sınırı nedeniyle takımlar 2022 sezonu içerisinde yapabilecekleri açısından kısıtlanmıştı ancak her zaman en büyük değişiklikler kış döneminde yapılır.

2023 F1 araçlarının görücüye çıkmasıyla tasarımların belli noktasında takımların benzer yolları takip ettiği ortaya çıksa da, detaylarda oluşan farklar dikkatlerden kaçmadı.

Bahreyn'deki sezon öncesi testler öncesinde öne çıkan üç tasarım yolunu ve takımların neler yaptıklarını izler için inceledik.

Havayı aşağı yönlendirme konsepti

Geçen sene, Red Bull'un sahip olduğu sidepodun arkasındaki tabana doğru rampa şeklinde inen konseptin takımların çoğunun hemfikir olduğu tasarım olduğu konusunda şüphe yoktu.

Bu sezon Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin, AlphaTauri, McLaren ve Williams takımlarında bu konsept bulunuyor. Yarın ortaya çıkacak Red Bull RB19'da da benzer bir tasarım olması bekleniyor.

Alfa Romeo side details Photo by: Giorgio Piola

F1'deki gelişim ağacında bu bölümde benzer ama farklı çözümler bulunuyor. Çoğu Red Bull ve AlphaTauri'nin geleneksel aşağı yönlü sidepod tasarımına sahip Aston Martin, McLaren ve Williams 2022'de bu tarz tasarıma geçiş yapmışlardı. Alfa Romeo ise 2023'te onlara dahil oldu.

Alpine 2022'nin başında benzer bir konsepte sahipti ancak sezon ilerledikçe farklı bir gelişim yolunu takip etti. Aşağı yönlü sidepod korundu ancak rampanın orta kısmındaki kaporta daha içe doğru alçaldıkça bir oluk oluşturuldu.

Alpine bu konsepti 2023'te agresif bir geliştirmeye devam ederken, rakip takımların da ilgisini çekti. Aston Martin ve Williams, tasarımlarını Alpine yönünde geliştirdi.

Ancak bekleyeceğiniz üzere, o yoldan ilerleseler de bu tasarımlar arasında da çok ciddi seviyede farklılıklar bulunuyor. Takımlar o tasarımları ayırmış oldukları bütçe dahilinde kendi DNA'larına uyarlamışlar.

Williams FW45 sidepod comparison Photo by: Williams F1

Williams ise bu tasarımı uyarlarken sidepod bölümünde birçok değişiklik yapmış. Takım yeni sidepod konseptiyle birlikte bu sene şasiye sıfırdan başladı ve bu sayede sidepod içerisinde radyatör, soğutucular ve elektronikler gibi dahili bileşenleri yeniden konumlandırabildi.

Bunun sonucunda sidepoddaki hava girişinin altında çok daha derin bir oyun oluşurken, aşağı yönlü rampayı besleyen oluk için sidepod'un yan tarafında bir çıkıntı oluşturuldu.

Alpine A523 Photo by: Alpine

Alpine 2022 boyunca kullandığı kendi tasarımını optimize ederken sidepod hava girişinin boyutu ve şekli değiştirildi, sidepodun altındaki kesik ve sidepod dışındaki çıkıntı elden geçirildi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Sidepod üstünde küvet tasarımı

Ferrari'nin mevcut sidepod çözümü, geçen sene ilk kez tanıtıldığında herkesin dikkatini üstüne çekmeyi başarmıştı. Sidepod üstündeki küvet şeklindeki içeriden hava akımını yönlendiren bu tasarım, daha önceki senelerde görmeye alıştıklarımızdan çok farklıydı.

Sidepod üstündeki küvet benzeri göçük içinde soğutma ızgaralarının kullanılması, bunların da dahil edilmesine izin veren yeni kuralların bir göstergesiydi.

Ferrari, sezon içerisinde sidepod altındaki kesikte ve arka kısımda optimizasyon yaparken pist gereksinimlerine göre zaman zaman soğutma ızgaralarından bazılarını açıp kapattı.

Takım ayrıca rakiplerinin konsept değiştirmesinden endişe etmeden geçen sene sahip olduğu tasarım yolunu bu sene de kullanmaya devam etti.

Ferrari SF-23 S-duct detail Photo by: Giorgio Piola

Buna karşı, bekleyeceğiniz üzere Ferrari de kendisine has yeni çözümler üretmekten geride kalmadı. Bunlardan en dikkat çekici olanı sidepod içerisindeki by-pass adı verilen S-kanal oldu. Sidepod hava girişi altında yer alan kanal, sidepod üstünde yer alan hava çıkışı ile bağlandı.

Haas 2022'de Ferrari benzeri bir sidepod tasarımına sahipti ve Macaristan'da yapılan güncellemede Ferrari gibi küvet tarzı sidepod tasarımına geçiş yapıldı.

Haas'ın 2023 F1 aracında da bu tasarım yolu takip edilirken, konseptten aerodinamik açıdan daha fazlasının alınabilmesi için sidepod içindeki paketlemede iyileştirmeler yapıldı.

Zero-pod (sıfır sidepod) tasarımı

Mercedes, 2022'de sıfır sidepod tasarımını tanıtıp onu kullanmaya devam etmişti.

Takımın 2023 F1 aracı W14'te sıfır sideod tasarımının DNA'sı korunuyor olsa da bu bölümde birçok değişiklik yapıldı.

İlk olarak hava girişi geçen seneki araca göre daha geri alınırken hava girişinin şekli geçen seneki üçgen tasarım karşısında dikey bir dikdörtgen oldu.

Geçen seneki sidepod tasarımı çok hızlı bir şekilde aşağıya doğru daralırken, bu sezonki tasarımda sidepod dışa doğru devam ederken motor kapağı bölgesinde incelmeye başlıyor.

Mercedes tasarımcıları açık bir şekilde sıfır sidepod konseptini yeniden düşünmek zorunda kalmışlar. Yeni tasarım eskiye göre daha geleneksel dursa da, yine de hem aşağı yönlü rampa ve küvet tarzı tasarımlardan ayrışıyor.

Çok açık bir şekilde, teknik kurallarda tüm takımların kendilerini ifade etmeleri için daha fazla boşluk var ancak bu aşamada, ilk sezon başında olanlara göre başarılı olabilecek konsept sayısı ciddi sayıda azalmış durumda.