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Formula 1 / Yorum

F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?

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F1'in 2021 için bir geçiş çözümü üretmesine ihtiyaç var mı?
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
25 Nis 2020 17:59

COVID-19 salgını tüm sporu bekletmeye devam ederken, Formula 1 padoğu yarışa ne zaman dönebileceğini öğrenmeyi sabırsızlıkla beklemekte.

Sezonun yaz aylarında, kapalı kapılar ardında yapılacak olan bir Avrupa yarışı ile başlaması üzerine çalışmalar sürüyor, ancak sezonun başlangıcı 2021'in erken aylarına kadar ertelenebilir.

Yarışların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda kesin bir tarih belirlenmesi, takımların geleceklerini korumak için harekete geçmelerini sağladı ve bu hareketlerdeki en büyük unsurlardan biri, 2020 arabalarının 2021 sezonunda kullanılacak olması oldu.

Araçları ile bir sezon daha yarışarak ekipler, yeni bir şasi üretmenin geliştirme maliyetlerinden kurtulacak. Yeni teknik düzenlemelerin 2022'ye kadar ertelenmesi ve mevcut takvim yılı boyunca, kurallara yönelik herhangi bir geliştirme çalışmasının yasaklanması da maliyetlerin düşmesini sağlayacak.

Her ne kadar bu değişiklikler gayet gerekli olsa da, pist üzerindeki yarışa olan etkileri de bulunmakta. F1, 2021 sezonu için yeni geçiş çözümleri bulmak zorunda kalabilir.

Pilotların geçiş konusunda yaşadıkları zorluk, uzun seneler boyunca konuşuldu. 2017'de yapılan aerodinamik kural değişiklikleri sayesinde F1 tarihindeki en hızlı ve en çok yere basma gücüne sahip araçları görmüş olsak da bu araçlar, geçişler konusunda en kötü araçlardan oldular.

Öndeki aracın ürettiği 'kirli hava' etkisi ile beraber, araçların arasındaki zaman farkı açıldı. Böylece araçların birbirini yakalaması zorlaştı ve bu sebeple de sürücülerden tepkiler yükseldi.

2019'da aerodinamik kurallarda yapılan birkaç değişiklik ile beraber bu olay ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Ön kanatların yapıları daha basite indirgenirken arka kanatlar daha geniş ve daha derin bir yapıya sahip olarak üretildi. Bu sayede araçlardaki 'outwash' etkisi azalacaktı ve teorik olarak araçların birbirine daha yakın olması sağlanacaktı.

Ancak bu değişiklik çok küçük bir etkiye sebep oldu. F1 şef teknik görevlisi Pat Symonds, bu senenin Ocak ayında “ufak” değişiklikler önerdiklerini açıkladı, çünkü yıl boyunca sürücüler aynı şekilde şikayet etmeye devam etmişti.

Bu zorluğun, eklenen performans artışı göz önüne alındığında, 2020 sezonu başladığında da devam etmesi öngörülüyor. 2019 sezonunda kullanılan Pirelli lastikleriyle devam etme kararının da, sürücüler için aşırı ısınma sorunları oluşturması beklentiler arasında.

Son dünya şampiyonu Lewis Hamilton şunları söyledi. "Gittikçe daha çok hızlanıyoruz. Bu sene, tahminime göre daha az geçiş göreceğiz çünkü daha fazla yere basma kuvvetine ve daha fazla sürüklenmeye sahip olacağız, bu da aracı daha çok etkileyecek."

Max Verstappen ise sorun ile ilgili şunları söyledi: "Geçen seneden daha kötü olacak. Belirli koşullar altında hâlâ geçiş yapabilirsiniz, mesela biri kötü lastiklere sahipse. Ancak direkt olarak araçlara bakarsanız, geçen seneden daha kötü bir durumdayız. Ki bu da işi daha zor yapacak."

Sezonun ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, bu araçların gelecek sene de kullanılacak olması, bu sorunun 2021 senesine kadar öteleneceği anlamına geliyor - yani tüm gelişim işi tamamlandığında sene sonuna kadar sürecek. Racing Point RP20 ve Mercedes'in 2019 şampiyonu aracı W10'un arasındaki benzerlikler ile beraber o dizayndaki elementler, tam tamına üç sene boyunca kullanılmış olacak!

Bu sorunu çözebilecek çözümlerden biri, jeton sistemi olarak ortaya çıkıyor ve takımlar da gelecek seneki gelişimi kısıtlamak için bu çözümü gözden geçiriyor. Bu çözüm ile beraber takımların araçlarının belirli alanlarını yüksek seviyede geliştirmeleri engellenecek.

Ancak buna rağmen geçiş için çözüm bulunma durumu, F1'in kural düzenleyen ekibinin biraz daha yaratıcı olmasına izin verebilir. Liberty Media, radikal değişiklikler yapma konusunda hep açık oldu, bununla ilgili simülasyon denemeleri yaptı ve değişikliklere olan açıklığını gösterdi. 

Yeni teknik kuralların gecikmiş olması ve an itibariyle kullanılan araçların bir sonraki seneye taşınmış olması, takımları desteklemek açısından önemli bir hamleydi - ancak 2021'in son yarışına gelene kadar, bazı sürücülerin bu kararın etkilerini hissettiklerini görebiliriz.

Bunu demiş olmakla beraber, 10 takımın da yarışıyor olması ve şampiyonanın o zamana kadar sağlıklı bir hal almış olmasını görmek için geçişlerin azalması, düşük miktarda alınan bir zarar olabilir.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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