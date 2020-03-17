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Formula 1 / Son dakika

F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı

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F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı
Ekleyen:
, Editör
17 Mar 2020 17:50

Auto Motor und Sport'un haberine göre F1, yeni bir takvim hazırladı ve bunu en kısa sürede onaylamayı planlıyor.

Alman Auto Motor und Sport, Liberty Media ve ekiplerinin bu hafta sonuna kadar 2020 Formula 1 takvimini onaylamak istediğini yazdı.

Avrupa'daki Coronavirüs pandemisi nedeniyle Hollanda, İspanya ve Monako'daki yarışların planlandığı gibi yapılma ihtimali bulunmuyor. Bu yüzden sezon 2020 sezonu 7 Haziran'daki Bakü yaırşıyla başlayacak ve her şey yolunda giderse 182 gün içerisinde 19 Grand Prix gerçekleşecek.

Öncelikle, Azerbaycan, Kanada, Fransa, Avusturya ve Büyük Britanya'daki yarışlar daha önce onaylanan tarihlerinde devam edecek. Planlanan yeni takvime göre 19 Temmuz'daki Büyük Britanya yarışı ile 2 Ağustos'taki Macaristan yarışının arasına İspanya GP eklenmiş durumda. Macaristan sonra uzun bir yaz arası planlanmıştı ancak bu yıl sadece iki haftalık bir ara olacak ve 23 Ağustos'ta Hollanda yarışı gerçekleştirilecek.

Daha sonra Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) yarışları gerçekleştirilecek. Singapur (20 Eylül) ve Rusya'daki (27 Eylül) yarışların yeri de değişmedi.

Liberty Media, Vietnam'daki ilk Grand Prix'yi de tutmak istiyor. Teorik olarak bu yarış, Japonya Grand Prix'sinden önce veya sonra yapılabilir. Ama ne olursa olsun dört yarış arka arkaya yapılmış olacak.

Amerika (25 Ekim), Meksika (1 Kasım) ve Brezilya'daki (15 Kasım) yarışın yeri değişmeden kalacak. Bahreyn Grand Prix'si 29 Kasım'a alınacak ve sezon 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. 

Böylece Melbourne, Şanghay ve Monako'daki yarışlar takvimden düşecek.

Yaz arasının iptali sonrası Nisan veya Mayıs ayında iki hafta boyunca fabrikalarını kapatması planlanıyor.

İddia edilen yeni 2020 takvimi:

tarih Grand Prix Pist
07 Haziran Azerbeycan Bakü
14 Haziran Kanada Montreal
28 Haziran Fransa Le Castelle
05 Temmuz Avusturya Spielberg
19 Temmuz Büyük Britanya Silverstone
26 Temmuz İspanya Barcelona
02 Ağustos Macaristan Budapeşte
23 Ağustos Hollanda Zandvoort
30 Ağustos Belçika Spa
6 Eylül İtalya Monza
20 Eylül Singapur Singapur
27 Eylül Rusya Sochi
4 Ekim* Vietnam Hanoi
11 Ekim Japonya Suzuka
18 Ekim* Vietnam Hanoi
25 Ekim ABD Austin
01 Kasım Meksika Mexico City
15 Kasım Brezilya Sao paulo
29 Kasım Bahreyn Sakhir
6 Aralık Ebu Dhabi Yas Marina

* - Vietnam Grand Prix'si iki tarihten birisinde gerçekleştirilecek.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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FP1 Başlangıç:
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Cmt 2 May
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 2 May
Cmt 2 May
06:00
15:00
Yarış
Paz 3 May
Paz 3 May
06:10
15:10
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