F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı
Auto Motor und Sport'un haberine göre F1, yeni bir takvim hazırladı ve bunu en kısa sürede onaylamayı planlıyor.
Alman Auto Motor und Sport, Liberty Media ve ekiplerinin bu hafta sonuna kadar 2020 Formula 1 takvimini onaylamak istediğini yazdı.
Avrupa'daki Coronavirüs pandemisi nedeniyle Hollanda, İspanya ve Monako'daki yarışların planlandığı gibi yapılma ihtimali bulunmuyor. Bu yüzden sezon 2020 sezonu 7 Haziran'daki Bakü yaırşıyla başlayacak ve her şey yolunda giderse 182 gün içerisinde 19 Grand Prix gerçekleşecek.
Öncelikle, Azerbaycan, Kanada, Fransa, Avusturya ve Büyük Britanya'daki yarışlar daha önce onaylanan tarihlerinde devam edecek. Planlanan yeni takvime göre 19 Temmuz'daki Büyük Britanya yarışı ile 2 Ağustos'taki Macaristan yarışının arasına İspanya GP eklenmiş durumda. Macaristan sonra uzun bir yaz arası planlanmıştı ancak bu yıl sadece iki haftalık bir ara olacak ve 23 Ağustos'ta Hollanda yarışı gerçekleştirilecek.
Daha sonra Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) yarışları gerçekleştirilecek. Singapur (20 Eylül) ve Rusya'daki (27 Eylül) yarışların yeri de değişmedi.
Liberty Media, Vietnam'daki ilk Grand Prix'yi de tutmak istiyor. Teorik olarak bu yarış, Japonya Grand Prix'sinden önce veya sonra yapılabilir. Ama ne olursa olsun dört yarış arka arkaya yapılmış olacak.
Amerika (25 Ekim), Meksika (1 Kasım) ve Brezilya'daki (15 Kasım) yarışın yeri değişmeden kalacak. Bahreyn Grand Prix'si 29 Kasım'a alınacak ve sezon 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Böylece Melbourne, Şanghay ve Monako'daki yarışlar takvimden düşecek.
Yaz arasının iptali sonrası Nisan veya Mayıs ayında iki hafta boyunca fabrikalarını kapatması planlanıyor.
İddia edilen yeni 2020 takvimi:
|tarih
|Grand Prix
|Pist
|07 Haziran
|Azerbeycan
|Bakü
|14 Haziran
|Kanada
|Montreal
|28 Haziran
|Fransa
|Le Castelle
|05 Temmuz
|Avusturya
|Spielberg
|19 Temmuz
|Büyük Britanya
|Silverstone
|26 Temmuz
|İspanya
|Barcelona
|02 Ağustos
|Macaristan
|Budapeşte
|23 Ağustos
|Hollanda
|Zandvoort
|30 Ağustos
|Belçika
|Spa
|6 Eylül
|İtalya
|Monza
|20 Eylül
|Singapur
|Singapur
|27 Eylül
|Rusya
|Sochi
|4 Ekim*
|Vietnam
|Hanoi
|11 Ekim
|Japonya
|Suzuka
|18 Ekim*
|Vietnam
|Hanoi
|25 Ekim
|ABD
|Austin
|01 Kasım
|Meksika
|Mexico City
|15 Kasım
|Brezilya
|Sao paulo
|29 Kasım
|Bahreyn
|Sakhir
|6 Aralık
|Ebu Dhabi
|Yas Marina
* - Vietnam Grand Prix'si iki tarihten birisinde gerçekleştirilecek.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı
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