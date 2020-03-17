F1'in 2020 için planladığı takvim ortaya çıktı

Alman Auto Motor und Sport, Liberty Media ve ekiplerinin bu hafta sonuna kadar 2020 Formula 1 takvimini onaylamak istediğini yazdı.

Avrupa'daki Coronavirüs pandemisi nedeniyle Hollanda, İspanya ve Monako'daki yarışların planlandığı gibi yapılma ihtimali bulunmuyor. Bu yüzden sezon 2020 sezonu 7 Haziran'daki Bakü yaırşıyla başlayacak ve her şey yolunda giderse 182 gün içerisinde 19 Grand Prix gerçekleşecek.

Öncelikle, Azerbaycan, Kanada, Fransa, Avusturya ve Büyük Britanya'daki yarışlar daha önce onaylanan tarihlerinde devam edecek. Planlanan yeni takvime göre 19 Temmuz'daki Büyük Britanya yarışı ile 2 Ağustos'taki Macaristan yarışının arasına İspanya GP eklenmiş durumda. Macaristan sonra uzun bir yaz arası planlanmıştı ancak bu yıl sadece iki haftalık bir ara olacak ve 23 Ağustos'ta Hollanda yarışı gerçekleştirilecek.

Daha sonra Belçika (30 Ağustos) ve İtalya (6 Eylül) yarışları gerçekleştirilecek. Singapur (20 Eylül) ve Rusya'daki (27 Eylül) yarışların yeri de değişmedi.

Liberty Media, Vietnam'daki ilk Grand Prix'yi de tutmak istiyor. Teorik olarak bu yarış, Japonya Grand Prix'sinden önce veya sonra yapılabilir. Ama ne olursa olsun dört yarış arka arkaya yapılmış olacak.

Amerika (25 Ekim), Meksika (1 Kasım) ve Brezilya'daki (15 Kasım) yarışın yeri değişmeden kalacak. Bahreyn Grand Prix'si 29 Kasım'a alınacak ve sezon 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Böylece Melbourne, Şanghay ve Monako'daki yarışlar takvimden düşecek.

Yaz arasının iptali sonrası Nisan veya Mayıs ayında iki hafta boyunca fabrikalarını kapatması planlanıyor.

İddia edilen yeni 2020 takvimi:

tarih Grand Prix Pist 07 Haziran Azerbeycan Bakü 14 Haziran Kanada Montreal 28 Haziran Fransa Le Castelle 05 Temmuz Avusturya Spielberg 19 Temmuz Büyük Britanya Silverstone 26 Temmuz İspanya Barcelona 02 Ağustos Macaristan Budapeşte 23 Ağustos Hollanda Zandvoort 30 Ağustos Belçika Spa 6 Eylül İtalya Monza 20 Eylül Singapur Singapur 27 Eylül Rusya Sochi 4 Ekim* Vietnam Hanoi 11 Ekim Japonya Suzuka 18 Ekim* Vietnam Hanoi 25 Ekim ABD Austin 01 Kasım Meksika Mexico City 15 Kasım Brezilya Sao paulo 29 Kasım Bahreyn Sakhir 6 Aralık Ebu Dhabi Yas Marina

* - Vietnam Grand Prix'si iki tarihten birisinde gerçekleştirilecek.

Alakalı video