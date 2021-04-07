F1'e Suudi Arabistan destekli yeni bir takım mı geliyor?

Söylentilerin çıkış noktası, eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin Bahreyn Grand Prix'si hafta sonunda Formula 1 padokunda yer alması gibi görünüyor.

Şu anda Floransa senatörü olarak görev yapan Renzi, sürpriz şekilde Bahreyn'deki açılış yarışında padoktaydı ve Veliaht Prens Salman ile birlikte olması, epey heyecan yarattı.

İtalyan basınına göre Renzi, Bahreyn'deki Formula 1 yarışına gitmeden önce Suudi Arabistan'a giderek burada bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İtalyan Autosprint'e göre Renzi, yeni bir Formula 1 takımı kurmak istiyor ve bunun için Suudi Arabistan'dan destek almayı düşünüyor.

Buna göre yeni F1 takımı Suudi Arabistanlı yatırımcılar tarafından finanse edilebilir.

Arabistan, bu yılın Aralık ayında tarihinde ilk kez bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak ve motor sporlarına olan ilgisini ciddi şekilde artırmış durumda.

Renzi, Monza'daki İtalya GP'nin en büyük destekçilerinden biriydi ve yarış sonrasında yapılan ödül töreninde düzenli olarak yer alıyordu.

Renzi bu, iddialar karşısında henüz yorumda bulunmadı.