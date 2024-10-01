F1'e sezon sonunda yapılacak 'çaylak sprinti' uygulaması gelebilir

Her zamanki Genç Sürücü Testi'nin yerine bir grup çaylak sürücüyü mevcut makinelerle serbest bırakma fikri Çarşamba günü yapılacak F1 Komisyonu toplantısında kabul edilebilir.

Genellikle Abu Dabi'deki sezon finalinin ardından tüm takımlar bir ya da iki gün daha teste devam ediyor. Son yıllarda bu test günleri ikiye ayrılıyordu: bir test Pirelli'nin lastik geliştirme programı için yapılırken, eş zamanlı olarak bir grup çaylak sürücü mevcut araçlarla test için piste çıkıyordu.

Ancak bu yıl için tüm gün pistte olmalarına izin vermek yerine antrenman, sıralama ve yarıştan oluşan sprint formatında bir yarış düzenlenmesi önerildi.

Bu teklifin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı ve teklifin kabul edileceği de kesin değil. Abu Dabi Grand Prix'si ile şu an arasında sadece iki aylık bir süre olduğu düşünüldüğünde, bunun gerçekleşebilmesi için dikkate alınması gereken pek çok faktör var.

Bu konu, gelecek vaat eden gençlerin test ortamından ziyade yarış koşullarında nasıl bir performans sergileyeceklerini görmek isteyen önde gelen takım patronlarından büyük destek gördü.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff 'odada bu fikri desteklemeyen kimse olmadığını' çünkü takım patronlarının hedeflerinin aynı olduğunu açıkladı: "Onlara daha fazla maruz kalma, daha fazla çalışma süresi vermek istiyoruz ve geldiğimiz nokta da bu."

"Bunu F1 Komisyonunda tartıştık ve sanırım çaylak sürücülere daha fazla fırsat vermeye hevesliyiz."

"Sorun şu ki, eğer onlara bir Grand Prix yarış hafta sonunda fırsat verirseniz, bu ana sürücüleri ve sonuçları etkileyecektir."

"Abu Dabi'deki bir günlük yarışta hepsi aynı yakıtı ve aynı lastiği kullanacak. Bu araçlarla nasıl kıyaslandıklarını görmek ilginç olacak."

"Onlara daha fazla sürüş süresi vermek için şimdiye kadar bulduğumuz en iyi fikir bu."

Red Bull takım patronu Christian Horner bu önerinin bariz avantajının, pistte ne yaptığını sadece sürücünün takımının bilmesinden ziyade, çaylak sürücünün bir yarış senaryosundaki yeteneklerinin görülmesinin öneminden bahsetti.

"Bunun genç sürücüler için harika olduğunu düşünüyorum."

"Bence bu harika bir fırsat. 10 sürücüye veya 10 çaylağa mevcut araçları sürme ve bir Sprint yarışına eşdeğer bir yarış yapma fırsatı vermek çok güzel. Bence gerçekten popüler bir etkinlik olacak."

Fikrin 2 Ekim Çarşamba günü F1 Komisyonu'na sunulmasıyla birlikte, mevcut 30 oyun süper çoğunluğu gerekecek - takımların 10'ar oy hakkı bulunurken, FIA ve FOM temsilcilerinin de 10'ar oy hakkı var.

Sezon içinde bir kural değişikliğine gidileceğinden, F1 Komisyonu'nun devam edebilmesi için oylamayı 28/30 oyluk bir süper çoğunlukla geçmesi gerekiyor.

Destek veren diğer isimler arasında VCARB CEO'su Peter Bayer, Sauber takım temsilcisi Alessandro Alunni Bravi ve Haas takım patronu Ayao Komatsu yer alıyor: "Bence bu harika. Bilirsiniz, sezon sonrası testi, eğer böyle şeyler yapmazsak, sadece lastik testi yapmış oluruz. Bence bu güne değer katıyor, daha heyecanlı hale getiriyor ve genç sürücüleri arabaya bindirmek için bir fırsat daha sunuyor. Bugünlerde, genç sürücülerin mevcut Formula 1 aracına binmesi çok nadir bir fırsat. Bu yüzden bunun gerçekten ilginç bir hamle olduğunu düşünüyorum."

Ferrari'nin patronu Fred Vasseur, genç sürücülere F1 araçlarını kullanma şansı vermenin zorlukları göz önüne alındığında, yeni ve daha kullanışlı bir fırsatın eklenmesinin iyi bir şey olabileceğini söyledi.

"En başta onlara daha fazla ilk antrenman seansına çıkma fırsatı vermeyi düşünüyorduk ama zaten F2'de 14 yarış yapıyorlar. Bunun da ötesinde, ilk antrenmanda çaylak bir pilotu çıkaramayacağınız sprint yarışlarımız var. Ayrıca bazı pistlerde bu hiç kolay değil. Singapur, Monako ya da Bakü'de ilk antrenman seansından vazgeçemezsiniz."

"Bu, günün sonunda onlara aracı gerçek koşullarda test etme fırsatı vermek için çok fazla fırsatımız olmadığı anlamına geliyor. Bu yüzden sprint yarışı konusu, onlara serbest antrenman kalitesi ve start ile tam bir hafta sonu yaşatmak için iyi bir fırsat olabilir. Elbette bunu organize etmek kolay değil ama ben destekliyorum."