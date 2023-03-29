F1'e girmeye yeni bir aday daha: Project H26
Formula 1'e girmeyi planlayan takımlardan bir diğerinin "Project H26" olduğu iddia edildi.
FIA, bu yılın başında 2026'dan itibaren Formula 1'de yarışacak yeni takımlar için bir başvuru süreci başlattığını duyurmuştu.
Şimdiden Andretti Cadillac ve Formula Equal Craig Pollock gibi birkaç aday planlarını açıkladı. Racingnews365'in haberine göre, Formula 2 ve Formula 3'te Hitech takımıyla yer alan Oliver Oakes da FIA'ya başvuruda bulundu.
Oakes'in takımı, Proje H26 kod adını taşıyor ve şimdiden oldukça ilerlemiş durumda. Resmi FIA başvuru sürecinin tamamlayan bu ekip, personel alımına başladı ve Silverstone'da bulunan eski Mercedes rüzgar tünelini kullanıyor.
Henüz 2026 için teknik düzenlemeler oluşturulmamasından dolayı, takım şasiyi mevcut kurallara göre inşa ediyor. Bu, tüm tasarım ve üretim süreçlerini uyumlu hale getirmek için yapılıyor. Böylece ilgili düzenlemeler sunulduğunda (Haziran 2024) ve katılım başvurusu onaylandığında, hemen 2026 aracı üzerinde çalışmaya başlayabilecekler.
Takıma yakın kaynaklar, bu ekibin motor partneri olarak Mercedes'i tercih ettiğini öne sürüyor. Dahası, H26 son yıllarda Racing Point/Aston Martin olan Mercedes "B-takımı" statüsünde olabilir.
Personel açısından H26'ya şimdiden bazı önemli isimler katıldı. Projenin başında, Formula 1 ve dayanıklılık yarışlarında geniş deneyime sahip eski bir Ferrari mühendisi Dave Greenwood bulunuyor. Teknik direktörlük görevini ise daha önce Renault, Red Bull Racing ve Caterham'da çalışmış olan Mark Smith üstleniyor.
Baş Tasarımcı görevi için daha önce Renault/Red Bull Racing'de çalışan Keith Barclay davet edildi. Farklı Formula 1 takımlarında görev yapan James Knapton araştırma departmanının başına getirildi.
Proje şu anda Silverstone'daki eski Hitech fabrikasında yürütülüyor ancak F1 ekibi Bicester'da yeni bir binada yer alacak. Yerel makamların planlama iznini çoktan verdiği öğrenildi..
Projenin finansman kaynakları açıklanmadı ancak Oliver Oakes'in BAE'den bir petrol şirketiyle ortaklık kurduğu söyleniyor.
Hitech Formula 1'e girme planları hakkında henüz resmi bir yorum yapmadı.
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