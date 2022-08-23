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Formula 1 / Belçika GP Haberler

F1'e girmeye çalışan Andretti, 200 milyon dolara mal olacak yeni bir tesis inşa ediyor

Formula 1'e girme çabaları devam eden Andretti, Indiana'da yeni bir tesis inşa edecek ve olası bir F1'e giriş durumunda takımın ana üssü de burası olacak.

Altay Gök
Ekleyen:
F1'e girmeye çalışan Andretti, 200 milyon dolara mal olacak yeni bir tesis inşa ediyor
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Andretti'nin kurmayı planladığı ve inşası 200 milyon dolar tutacak 575.000 metrekarelik tesis, Indiana, Fisher'da Metropolitan Havaalanına yakın bir yerde bulunacak ve 500'den fazla kişiye iş imkanı sağlayacak.

IndyCar, Indy Lights, Formula E ve IMSA gibi önemli serilerde varlık gösteren Andretti'nin yeni tesisi, takımın gelecekte var olmayı düşündüğü serilerin planlanmasını da içinde bulunduracak.

Mevcut Ar-Ge departmanlarının da yeni tesise taşınması beklenmekte.

Son dönemde yeni bir takım olarak Formula 1'e girmeye çalışan Andretti, uzun süredir seride bulunan bazı takımların itirazlarıyla karşılaşmakta.

Andretti CEO'su Michael Andretti, "Indiana yarışçılık tarihinde önemli bir yere sahip, bununla beraber benim için de bir sürücü ve takım sahibi olarak ayrı bir yere sahip."

"20 yılı aşkın süredir operasyonlarımızı genişletmek için çaba sarf etmekteyim ve varlığımızı birçok seriye yaymak için attığımız adımlardan ötürü gurur duyuyorum."

"Mevcut tesislerimiz bizlere çok iyi imkanlar sağladı, ancak ekibimiz birçok alanda genişledi ve her bir çalışanımız en iyi ortamı ve kaynakları hak ediyor."

"Her geçen gün büyümeye devam ederken, tüm takımlarımızın bir çatı altında toplanacak olmasından dolayı heyecanlıyım."

"Bizim için bu tesisler, sadece araç üstünde çalışacağımız bir meskenden daha fazlası; amacımız küresel bir motor sporları mabedi yaratmak ve kalıcı bir miras bırakmak için bunu yerel halkla, hayranlarımızla ve sponsorlarımızla paylaşmak." dedi.

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