F1'e giriş izni alan Andretti: "Kısa süre içerisinde faaliyete geçeceğiz"
Andretti Cadillac, FIA tarafından Formula 1'e giriş izni almaktan büyük onur duyduklarını açıkladı.
FIA, pazartesi günü yaptığı açıklama ile Andretti Cadillac'ın Formula 1'de yarışmak için yaptığı teklifin onaylandığını duyurdu.
Takımın şampiyonada yarışabilmesi adına gitmesi gereken uzun bir yol daha var, zira takım henüz FOM'dan Formula 1'e giriş için izin almadı.
Tarafların ticari konularda görüşme yapması bekleniyor ve bu sürecin kolay geçeceğine inanılmıyor.
Fakat Michael Andretti'nin ekibi, bu sürecin uzun sürmeyeceğinden emin.
Amerikan ekipten yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Andretti Cadillac, FIA'nın Andretti Formula Racing'in Formula 1'e katılımını onaylamasından onur duyuyor."
"FIA'nın titiz, şeffaf ve kapsamlı değerlendirme sürecini takdir ediyor; büyük bir geçmişi olan böylesine prestijli bir şampiyonada yarışma fırsatına sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz."
"Amerikan bir takımın kurulması, tüm çalışanlarımız ve taraftarlarımız için gurur verici bir an. Andretti Cadillac'ın derin yarış uzmanlığının ve yarışların sağlayacağı teknolojik ilerlemelerin müşterilerimize fayda sağlayacağına ve dünya çapında Formula 1'e olan ilgiyi artıracağına inanıyoruz."
"Mümkün olan en kısa sürede faaliyete geçmeyi planlarken tüm Formula 1 paydaşlarıyla daha fazla işbirliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
Formula 1 sözcüsü ise mevcut açıklamayı pek de coşkuyla karşılamadı.
Açıklamada şöyle denildi: "FIA'nın, sürecin birinci ve ikinci aşamalarına ilişkin sonuçlarını not ediyoruz."
"Şimdi başvuru sürecinin kalanına ilişkin kendi değerlendirmemizi yapacağız."
Mario Isola, Yarış Müdürü, Pirelli Motorsport, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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