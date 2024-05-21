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Formula 1

F1'e giriş için zorlamaya devam eden Andretti, Pat Symonds ile anlaştı!

Andretti Cadillac, Formula 1'e katılmak için girişimlerini hızlandırırken eski Formula 1 CTO'su Pat Symonds ile anlaştığını açıkladı.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Pat Symonds, is interviewed on the Autosport main stage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daha önce bildirildimiz üzere Symonds, F1'in 2022 ve 2026 teknik düzenlemelerine katkıda bulunmada önemli bir rol oynayan F1'in baş teknik sorumlusu olarak görev yaptığı yedi yılın ardından görevinden ayrılmaya hazırlanıyordu.

Symonds, 2026 için şasi kurallarının neredeyse kesinleşmesiyle birlikte, uzun süredir beklendiği gibi organizasyondan ayrılmaya karar verdi.

Symonds'un bir sonraki hedefinin Andretti Cadillac olduğu ve Michael Andretti'nin organizasyonunun 71 yaşındaki ismi Mühendislik Danışmanı Yöneticisi olarak işe aldığı ortaya çıktı.

Symonds, zorunlu bekleme sürecinin ardından takımın kısa bir süre önce Silverstone'da açtığı Birleşik Krallık üssünde çalışmaya başlayacak.

Andretti, "Pat'i Andretti ailesine kattığımız için daha heyecanlı olamazdık. Pat'in aerodinamik, araç dinamikleri ve Formula 1 güç üniteleri konusundaki keskin anlayışı, rekabetçi bir takım oluşturmaya devam ederken bize yardımcı olacaktır."

"Onun uzmanlığının Formula 1'in hikayesini şekillendirmede çok önemli olduğuna inanıyorum ve çabalarımıza katılma konusundaki güven oyu çok şey ifade ediyor. Çalışmalarımız hızla devam ederken bu bir sonraki adımdan gerçekten çok mutluyum." dedi.

Andretti'de Symonds, Andretti Cadillac'ın teknik direktörü olarak mühendislik ekibinin başında bulunan eski Benetton ve Renault meslektaşı Nick Chester ile yeniden bir araya geliyor.

Chester, "Geçmişte Pat ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duydum ve kendisinin yararlanabileceğimiz zengin bir bilgi birikimi var."

"Pat, Mühendislik Danışmanı Yönetici'si olarak teknik alanlarda ve ekip operasyonlarında uzmanlık getirecek ve ekibi geliştirmemize yardımcı olacak." dedi.

Symonds'un işe alınması, Amerikan yarış devi GM markası Cadillac ile agresif bir şekilde F1'e girmeye çalışan Andretti'nin elini güçlendiren bir başka gelişme oldu.

Andretti, her ne kadar 2026 için giriş reddedilmiş olsa da, hayır cevabını kabul etmedi ve hazırlıklarına devam etti. Bu kapsamda Silverstone merkezini açtı ve Symonds'un ilk büyük anlaşma oldu.

F1, Andretti'nin 2028'de GM güç üniteleriyle yeni bir girişim olarak girmesine kapıyı açık bıraktı.

Symonds, 90'lı yılların ortalarında Michael Schumacher ile birlikte şampiyonluklar kazanan Benetton takımının ayrılmaz bir parçasıydı.

2008 Singapur Kaza Skandalı nedeniyle ayrılana kadar Renault'da kaldı ve Virgin için danışman olarak seriye geri döndü. Daha sonra Williams'ta CTO oldu ve 2017'de F1 organizasyonuna katıldı.

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Filip Cleeren
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