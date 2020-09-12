F1'e giren her yeni takım 200 milyon dolar ödeyecek!

Tüm takımların imzaladığı yeni Concorde Anlaşması kapsamında, mevcut takımların gelirlerinin korunmasını sağlamak için özel çaba sarf ediliyor.

Takımların ticari hak gelirleri, 2021'den itibaren çok daha adil şekilde dağıtılacak ve yeni takımların gelişinin, takım gelirlerinde azalmaya yol açabileceği yönünde endişeler var.

Mevcut takımlar için, yeni takımların gelişinin sonuçlarından biri, para ödülünün 10 yerine 11 veya 12 takım arasında bölünmesi olacak.

Bu nedenle, takımların gelirlerinde istikrara sahip olabilmek adına, gride katılmak isteyen herhangi bir yeni takımın, rakiplerinin her birine 20 milyon dolar ödemesi fikri ortaya atıldı. Sonrasında da kabul edildi.

McLaren CEO'su Zak Brown, anlaşmanın sadece yeni giren takımların ciddi olmasını sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda mevcut takımların değerini de koruyacağını söyledi. Brown, Williams'ın Dorilton Capital'e yaklaşık 180 milyon dolara satılmasını örnek gösterdi.

Toskana Grand Prix'sinde konuşan McLaren CEO'su Zak Brown şunları söyledi: "200 milyon doların yapacağı şey, mevcut takımların değerini korumak olacak."

"Eğer iddia edildiği gibi Williams'ın satışı 200 milyon doların altında bir paraya olduysa, bu daha az parayla, yeni bir takım kurmaktan daha fazlasını aldıkları manasına geliyor."

"Ama bence Formula 1'in değeriyle, uzun vadede bir noktada o 200 milyon doları geri alabilirsiniz."

Brown ayrıca motive edici faktörlerden bir diğerinin, spora girme sözü veren ama girmeyen takımları engellemek olduğunu belirtti.

"Bence bir endüstri olarak yapmaya çalıştığımız şeylerden biri, geçmişte US F1'in yaptığı gibi Formula 1'e katılacağını duyuran ama asla seriye girmeyen takımları engellemek olacak."

"Bence 200 milyon dolar, eğer birisi spora giriyorsa, bunu yapmak için gerekli araçlara sahip olduklarından emin olmak için tasarlandı. Bu yüzden geçmişte yaşanan şeyler olmayacak."

"Diğer popüler sporlarda böyle bir şey olmaz, en azından ben öyle düşünüyorum."