F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

Mick Schumacher, 2025 için sadece bir koltuk olmasına rağmen F1'e geri dönme ihtimalinden vazgeçmeyi reddediyor.

2020 F2 şampiyonu Schumacher, 2022'de iki yıllık bir dönemin sonunda Haas tarafından takımdan çıkarıldı ve yerine Nico Hulkenberg getirildi. Alman pilot o zamandan beri bir F1 yarış koltuğuna geri dönemedi.

Schumacher, Mercedes'e Lewis Hamilton ve George Russell'ın yedek pilotu olarak katıldı ancak 2025'te Hamilton'ın yerine Andrea Kimi Antonelli’nin getirilmesiyle göz ardı edildi.

Williams da Logan Sargeant'ın yerine Hollanda GP'sinden sonra Franco Colapinto’yu getirdi ve takım patronu James Vowles Schumacher'de “özel bir şey olmadığını” iddia etti ancak daha sonra sözlerine açıklık getirdi ve Schumacher'den özür diledi.

Schumacher bu sezonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine için yarışarak geçirdi ve takım onu programda tutmaya istekli. Sadece ikinci Stake/Audi koltuğu kaldığı için de bu güçlü bir olasılık zira Valtteri Bottas'ın Hulkenberg’in takım arkadaşı olarak bu koltuğu koruması bekleniyor.

Bu, Schumacher’in bir yedek sürücü olarak görev almadığı sürece, 2026'dan önce F1'de yarışamayacağı anlamına geliyor; bu da onun adına F1’e dört yıllık bir ara demek oluyor ancak Alman pilot yine de F1’e dönme umudunu koruyor.

Japonya'daki WEC yarışını üçüncü sırada tamamladıktan sonra Autosport'a verdiği demeçte, “Gelecekte ne olacağına bu yıl içinde karar verileceğini umuyorum.”

“Ne yapacağımı öğrenir öğrenmez, kesinlikle bir basın açıklaması yapacağım ve hepinize haber vereceğim.”

“Ama kesinlikle umudum Formula 1, çünkü küçüklüğümden beri hayalini kurduğum şey buydu, ama WEC'te olmak kesinlikle harika bir duygu.” dedi.

Alpine yanıt veriyor

Alpine, Schumacher’i Mathieu Vaxivere ve Nicolas Lapierre ile birlikte #36 araçta tutmak istiyor, ancak eski F1 patronu Bruno Famin, Schumacher'in peşinde olduğu F1 fırsatının farkında.

Autosport'a konuşan Famin, “Bu sadece takımın ne yapabileceğiyle ilgili değil, onun kişisel seçimiyle ilgili.”

“Mick'in F1'e dönme şansı olsaydı bir numaralı önceliğinin ne olacağını hepimiz biliyoruz, ancak Formula 1'e geri dönme fırsatına sahip olmak için sadece bir koltuk kaldığını da biliyoruz.”

“Bakalım ne yapacağız, nihai karar ne olacak. Bizim açımızdan eğer kalırsa mutlu olacağız.” dedi.