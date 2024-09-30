F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"
Mick Schumacher hâlâ F1 kariyerini kurtarabileceği umudunu koruyor.
Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Mick Schumacher, 2025 için sadece bir koltuk olmasına rağmen F1'e geri dönme ihtimalinden vazgeçmeyi reddediyor.
2020 F2 şampiyonu Schumacher, 2022'de iki yıllık bir dönemin sonunda Haas tarafından takımdan çıkarıldı ve yerine Nico Hulkenberg getirildi. Alman pilot o zamandan beri bir F1 yarış koltuğuna geri dönemedi.
Schumacher, Mercedes'e Lewis Hamilton ve George Russell'ın yedek pilotu olarak katıldı ancak 2025'te Hamilton'ın yerine Andrea Kimi Antonelli’nin getirilmesiyle göz ardı edildi.
Williams da Logan Sargeant'ın yerine Hollanda GP'sinden sonra Franco Colapinto’yu getirdi ve takım patronu James Vowles Schumacher'de “özel bir şey olmadığını” iddia etti ancak daha sonra sözlerine açıklık getirdi ve Schumacher'den özür diledi.
Schumacher bu sezonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine için yarışarak geçirdi ve takım onu programda tutmaya istekli. Sadece ikinci Stake/Audi koltuğu kaldığı için de bu güçlü bir olasılık zira Valtteri Bottas'ın Hulkenberg’in takım arkadaşı olarak bu koltuğu koruması bekleniyor.
Bu, Schumacher’in bir yedek sürücü olarak görev almadığı sürece, 2026'dan önce F1'de yarışamayacağı anlamına geliyor; bu da onun adına F1’e dört yıllık bir ara demek oluyor ancak Alman pilot yine de F1’e dönme umudunu koruyor.
Japonya'daki WEC yarışını üçüncü sırada tamamladıktan sonra Autosport'a verdiği demeçte, “Gelecekte ne olacağına bu yıl içinde karar verileceğini umuyorum.”
“Ne yapacağımı öğrenir öğrenmez, kesinlikle bir basın açıklaması yapacağım ve hepinize haber vereceğim.”
“Ama kesinlikle umudum Formula 1, çünkü küçüklüğümden beri hayalini kurduğum şey buydu, ama WEC'te olmak kesinlikle harika bir duygu.” dedi.
Alpine yanıt veriyor
Alpine, Schumacher’i Mathieu Vaxivere ve Nicolas Lapierre ile birlikte #36 araçta tutmak istiyor, ancak eski F1 patronu Bruno Famin, Schumacher'in peşinde olduğu F1 fırsatının farkında.
Autosport'a konuşan Famin, “Bu sadece takımın ne yapabileceğiyle ilgili değil, onun kişisel seçimiyle ilgili.”
“Mick'in F1'e dönme şansı olsaydı bir numaralı önceliğinin ne olacağını hepimiz biliyoruz, ancak Formula 1'e geri dönme fırsatına sahip olmak için sadece bir koltuk kaldığını da biliyoruz.”
“Bakalım ne yapacağız, nihai karar ne olacak. Bizim açımızdan eğer kalırsa mutlu olacağız.” dedi.
#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere
Fotoğraf: JEP / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Mick Schumacher'in annesi, oğluyla ilgili yorumları nedeniyle Vowles'a bağırdı
Vowles, "özel değil" sözü nedeniyle Schumacher'den özür diledi
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”
Son Haberler
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar