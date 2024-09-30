Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Singapur GP

F1'e geri dönmeyi uman Mick Schumacher: "F1'de yarışmak çocukluktan beri hayalimdi"

Mick Schumacher hâlâ F1 kariyerini kurtarabileceği umudunu koruyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

Mick Schumacher, Haas F1 Team, is interviewed by Ralf Schumacher

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mick Schumacher, 2025 için sadece bir koltuk olmasına rağmen F1'e geri dönme ihtimalinden vazgeçmeyi reddediyor.

2020 F2 şampiyonu Schumacher, 2022'de iki yıllık bir dönemin sonunda Haas tarafından takımdan çıkarıldı ve yerine Nico Hulkenberg getirildi. Alman pilot o zamandan beri bir F1 yarış koltuğuna geri dönemedi.

Schumacher, Mercedes'e Lewis Hamilton ve George Russell'ın yedek pilotu olarak katıldı ancak 2025'te Hamilton'ın yerine Andrea Kimi Antonelli’nin getirilmesiyle göz ardı edildi.

Williams da Logan Sargeant'ın yerine Hollanda GP'sinden sonra Franco Colapinto’yu getirdi ve takım patronu James Vowles Schumacher'de “özel bir şey olmadığını” iddia etti ancak daha sonra sözlerine açıklık getirdi ve Schumacher'den özür diledi.

Schumacher bu sezonu Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine için yarışarak geçirdi ve takım onu programda tutmaya istekli. Sadece ikinci Stake/Audi koltuğu kaldığı için de bu güçlü bir olasılık zira Valtteri Bottas'ın Hulkenberg’in takım arkadaşı olarak bu koltuğu koruması bekleniyor.

Bu, Schumacher’in bir yedek sürücü olarak görev almadığı sürece, 2026'dan önce F1'de yarışamayacağı anlamına geliyor; bu da onun adına F1’e dört yıllık bir ara demek oluyor ancak Alman pilot yine de F1’e dönme umudunu koruyor.

Japonya'daki WEC yarışını üçüncü sırada tamamladıktan sonra Autosport'a verdiği demeçte, “Gelecekte ne olacağına bu yıl içinde karar verileceğini umuyorum.”

“Ne yapacağımı öğrenir öğrenmez, kesinlikle bir basın açıklaması yapacağım ve hepinize haber vereceğim.”

“Ama kesinlikle umudum Formula 1, çünkü küçüklüğümden beri hayalini kurduğum şey buydu, ama WEC'te olmak kesinlikle harika bir duygu.” dedi.

Alpine yanıt veriyor

Alpine, Schumacher’i Mathieu Vaxivere ve Nicolas Lapierre ile birlikte #36 araçta tutmak istiyor, ancak eski F1 patronu Bruno Famin, Schumacher'in peşinde olduğu F1 fırsatının farkında.

Autosport'a konuşan Famin, “Bu sadece takımın ne yapabileceğiyle ilgili değil, onun kişisel seçimiyle ilgili.”

“Mick'in F1'e dönme şansı olsaydı bir numaralı önceliğinin ne olacağını hepimiz biliyoruz, ancak Formula 1'e geri dönme fırsatına sahip olmak için sadece bir koltuk kaldığını da biliyoruz.”

“Bakalım ne yapacağız, nihai karar ne olacak. Bizim açımızdan eğer kalırsa mutlu olacağız.” dedi.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere

Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton, 2025'te Ferrari'ye sponsor olmaya hazırlanıyor

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"

Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"

Formula 1
Singapur GP
Rosberg: "Lando kalan tüm yarışları kazanabilir ama Max'in tüm yarışlarda ikinci olması neredeyse imkansız"
Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor

Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor

Formula 1
Singapur GP
Leclerc, Ferrari'nin şampiyonluk iddiası konusunda gerçekçi olması gerektiğini düşünüyor
Bautista: "Aragon'daki 2. yarışta Toprak ile olan mücadelem inanılmazdı"

Bautista: "Aragon'daki 2. yarışta Toprak ile olan mücadelem inanılmazdı"

World Superbike
Aragon
Bautista: "Aragon'daki 2. yarışta Toprak ile olan mücadelem inanılmazdı"
Mick Schumacher
Daha fazlası
Mick Schumacher
Mick Schumacher'in annesi, oğluyla ilgili yorumları nedeniyle Vowles'a bağırdı

Mick Schumacher'in annesi, oğluyla ilgili yorumları nedeniyle Vowles'a bağırdı

Formula 1
İtalya GP
Mick Schumacher'in annesi, oğluyla ilgili yorumları nedeniyle Vowles'a bağırdı
Vowles, "özel değil" sözü nedeniyle Schumacher'den özür diledi

Vowles, "özel değil" sözü nedeniyle Schumacher'den özür diledi

Formula 1
İtalya GP
Vowles, "özel değil" sözü nedeniyle Schumacher'den özür diledi
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”

Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”

Formula 1
İtalya GP
Williams, Colapinto'yu seçti çünkü Schumacher “özel biri değil”

Son Haberler

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir

F1 Formula 1
Alpine'in 'senkronize olmayan' gelişimi takıma sezon sonunda kazanç sağlayabilir
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Ferrari, sezonun son güncellemesini Austin'de getirecek
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

MGP MotoGP
Endonezya GP
Aki Ajo, KTM MotoGP takım menajeri oldu

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye