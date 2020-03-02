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Formula 1 / Son dakika

F1'den keyif alan Vettel, emekli olmayacak

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F1'den keyif alan Vettel, emekli olmayacak
Ekleyen:
, Editör
2 Mar 2020 06:51

Sebastian Vettel, Formula 1'de olmaktan keyif aldığını ve spordan emekli olmayacağını açıkladı.

Sebastian Vettel'in Ferrari ile olan anlaşması 2020'nin ardından sona erecek ve Alman pilotun sezon sonunda Formula 1 kariyerini sonlandırabileceği konuşuluyor.

Bunun, Ferrari'nin başka bir pilotla anlaşması halinde gerçekleşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor çünkü Vettel'in ön tarafta yarışan diğer iki takıma gitme ihtimali bulunmuyor.

Ancak Vettel, F1'den keyif aldığını ve sporda devam edeceğini doğruladı.

Alman pilot, "Dürüst olmak gerekirse Formula 1'de devam etmemem veya devam edememem için hiçbir neden ya da işaret yok.

"Kış tatilinde kesinlikle Formula 1'de kalmak istediğim ve hâlâ yarışmaktan keyif aldığım sonucuna vardım."

"Gelecek yıl orada olamayacağımdan veya olmayacağımdan korkmam gerektiğine inanmıyorum."

"Ama evet, 40 yaşımda F1'de olacağımı sanmıyorum yine de asla asla dememelisiniz. Ama asıl mesele mutlu olmam. Bu konuda neler olacağını göreceğiz."

"Ben hoşlandığım ve beni tatmin eden bir şey yapmak istiyorum. Şu anki işimde bu var. Ancak önümüzdeki sekiz yıl boyunca Formula 1'de kalacağımı sanmıyorum." dedi.

Vettel, Ferrari'de kalmak istiyor.

"Ferrari, Formula 1'deki en önemli takım. Benim düşüncem bu. Burada kazanmak, başka bir takımda kazanmaktan çok daha farklı." 

"İçinde bulunduğum durum üç yıl önceki kadar stresli değil. Şu anda başka şeylerle meşgulüz ve bu yüzden üzerimdeki baskı seviyesi hemen hemen sıfır."

Vettel'in koltuğu için üç isim öne çıkıyor; Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Valtteri Bottas.

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Editör Kemal Şengül

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