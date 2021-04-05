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Formula 1 / Son dakika

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"

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Honda Formula 1’in yöneticisi Masashi Yamamoto, 2022’de Formula 1’den ayrılacak olmaları hakkında ‘’karışık duygulara sahip olduklarını’’ söyledi ve Red Bull’la AlphaTauri’nin 2022 paketlerinin ‘’kalbinin’’ Honda olacağını ekledi.

F1’den ayrılan Honda, "karışık duygular içerisinde"

İki markanın ortaklığının bitecek olması açıklandıktan sonra, Red Bull takım patronu Christian Horner Honda motorlarının fikir hakkının Red Bull tarafından satın alınacağını ve böylece 2022 yılında takımın bir fabrika takımı olacağını açıkladı.

Bu, Honda’yı sporu bırakma düşüncesinden vazgeçirmedi ancak Yamamato, Honda’nın 2021 yılında şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak isteklerini doğruladı.

Formula1.com’a konuşan Yamamoto, ‘’Red Bull’la birlikte, genelde nasıl ilerleyeceğimize karar verdik ve şimdi de Honda’nın gelecek yıldan itibaren programı nasıl destekleyecebileceğinin detaylarını düşünüyoruz. Bu kısım üzerinde hâlâ çalışıyoruz.’’

‘’Şahsen, en azından gelecek yıl için, onlara kullanabilecekleri bir şey yaptık. Honda olarak, Red Bull’a rekabetçi bir güç ünitesi sunarak, onları desteklemeyi seviyoruz ve böylece şampiyonluk için mücadele edebilirler. Eğer onlara bunu verebilirsek, bu harika olur.’’

‘’Araçta veya motorda bir Honda markası olmayacak, dolayısıyla Honda güç ünitesi kullanan bir araç görmek bizde karmaşık duygular yaratacak. Aracın kalbi Honda, ancak gerçekten Honda değil!’’

Yamamoto aynı zamanda, Honda’nın Formula 1’e döndüğünden beri kaydettiği gelişimden ve 2015’te spora geri döndüklerinde nasıl zorlandıklarından da bahsetti.

‘’O dönemki durumumuzu düşünürseniz, bu gerçekten zordu.’’

‘’Ancak 2015’ten beri birçok bilgi biriktirdik bu yüzden mühendislerin bunu başarabileceğine inandım. Emindik ve bu güç ünitesinin daha güçlü olduğunu biliyorduk. Bu yüzden daha güçlü bir güç ünitesiyle yarışmak istedik, bu konuda çok kararlıydık.’’

2021’deki azimli hedefleri hakkında konuşan Yamamoto şunları ekledi: ‘’Gerçekçi olmak gerekirse, her yarışı kazanmak veya her pistte güçlü olmak zor olacak.’’

‘’Ancak, Red Bull’la, kazanmamız gereken bazı yarışlar hakkında iyi bir iletişim kurduk. Diğer yarışlarda da en azından podyum alabileceğimizden emin olmak istiyoruz, bu tür bir denge oluşturmamız gerek ve sonrasında her yarıştan güçlü sonuçlar elde edebiliriz.’’

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Seri Formula 1
Editör Betim Aker

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