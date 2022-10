F1'deki yağmur sorununu açıklayan kimyasallar, duygular ve tasarımlar

F1 tarihindeki bilinen en ünlü yağmur sürüşlerinden olan Ayrton Senna'nın 1985 Portekiz performansı, Michael Schumacher'in 1996 İspanya performansı ve Damon Hill'in 1994 Japonya performansı, bugünkü şartlarda pek mümkün olmazdı çünkü o yarışların başlamasına izin verilmezdi.

Yağmurlu yarışlarda yaşananlar, bugünlerde F1'in çok risk karşıtı olduğu yönünde kaçınılmaz eleştirilere yol açtı.

Güvenlik standartları çok yüksek olduğu için, o şartlarda yarış yapılmıyor ancak insanların çoğu dünyanın en iyi pilotları olarak kabul edilen isimlerin piste çıkmaları gerektiğini düşünüyor.

Kabul edilebilir risk seviyesinin eşiği zamanla değişmiş olsa da, yağmurda F1'in 2022 araçlarının hayatını çok daha zorlaştıran başka önemli faktörler de var.

Motorsport.com, bu konu hakkında neler olduğunu öğrenmek için Grand Prix Sürücüler Derneği Başkanı Alex Wurz ile konuştu.

Wurz, bu soruna neden olan bazı şeylerin düzeltilebileceğini ancak bazılarının kalıcı olduğunu söyledi.

