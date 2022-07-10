F1'deki esnek tabanlar, kaybolan tahta plakadan kaynaklanıyor olabilir

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FIA, dalgalanma seviyesini azaltıp taban esnekliğini azaltarak takımların birbirlerine daha yakın olmasını sağlamak için bazı önlemler aldı.

Bazı takımların, tabanlarını daha esnek parçalardan oluşturarak araçlarını olması gerekenden daha düşük konumda çalıştırabildiği yönünde bazı endişeler vardı.

Daha az sertliğe sahip taban kullanan takımlar, aracın ön sürüş yüksekliğini daha agresif hale getirerek performans artışı sağlayabiliyordu. Bu sayede dalgalanma ve taban plakasının aşınması konusunda daha az endişe oluyordu.

FIA, konuyla ilgili araştırma yaparken bazı takımların tabanla ilgili kurallarda gri alanlardan faydalandığını fark etti. Yani yapılan kontrollerde araçlar kurallara uygun çıkarken, pist üstünde olması gerekenden farklı davranıyordu.

Bu sayede tabanlar kontrolde normalde yeteri kadar sert görünüyordu ancak yarışta esneyebiliyordu.

Motorsport.com, tabanların esnemesinden ziyade aslında farklı bir çalışma mekanizmasına sahip olduğunu öğrendi.

Takımlardan bazıları taban altında yer alan tahta plakayı ikiye ayırmış. Bu çözüm, yapılan kontrollerin geçilmesinde yardımcı oluyormuş.

Öğrenilen bilgiye göre tahta plakada yer alan ölçüm deliklerinin çoğunu içeren ana bölüm ve önden bağımsız bir şekilde çalışan, aracın tabanı yere vurduğunda yükselen ve aşınması engellenen arka bölüm bulunuyor.

Taban plakasının arka kısmı bu şekilde yükseldiğinde, aracın arkası yere yakın gitse bile aşınmıyor, yani orijinal kalınlık korunmuş oluyor. Bu sayede FIA'nın yarıştan sonra yaptığı kontrollerde 9mm kalınlık testinden geçiliyor.

Plank Photo by: Giorgio Piola

Şimdiye kadar, takımların kurallara uymaları için sadece deliğin bir alanında yeterli kalınlık sağlamaları gerekiyordu. Bu nedenle, taban plakasının hareketli kısmı bunu geçmekte sorun yaşamıyordu.

Belçika GP'den itibaren taban kuralları konusunda yeni kurallar devreye girecek ve FIA'nın taban plakasının kalınlığıyla ilgili yaptığı testler değiştirilecek.

Britanya GP öncesinde takımlara gönderilen teknik direktifte, "Bu maddeye uyumluluğun her bir çevre biriminin en az %75'i civarında gerekli olacağını teyit etmek istiyoruz." denildi.

Bu, takımların artık tek bir alanda kurallara uymaya yardımcı olmak için küçük taban plakası blok malzemesi alanlarını kullanamayacakları anlamına geliyor.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, FIA'nın attığı adımları memnuniyetle karşıladıklarını, konuyla alakalı iki çözümün öne çıktığını söyledi.

Wolff, "Gerçek şu ki, bazı araçların tabanı yere vurduğunda ortadan kaybolan tahta plakalar var."

"O plakaların orada olmasının nedeni, plakanın ne kadar aşındığını sınırlandırmaktır. Ve eğer bir plaka mucizevi bir şekilde zeminde kaybolabiliyorsa, bu açıkça kurallara aykırıdır."

"İkinci olarak, izin verilenden daha fazla hareket eden ya da esneyen plakalar varmış. Bu konuda 1 mm tolerans var. Eğer plaka daha fazla milimetre hareket ediyorsa, açıkçası orada performans kazanıyorsunuzdur."

"Bunlardan ilki, Spa'da kaybolacaktır çünkü o zaman bahsi geçen plaka artık kullanılmayacak. İkincisine ise gelecek seneki kurallarda açıklık kazandırılacak." dedi.

Esnek tabanlarla alakalı Ferrari ve Red Bull tartışmaların merkezinde yer alıyor.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, kendilerinin bu konuyla alakalısının olmadığı konusunda ısrarcı.

Horner, "Bu tamamen açmalı. Tamamen saçmalı. Sanırım burada sorunları karıştırıyoruz."

"Belki o, bilmiyorum ama etrafındaki araçlardan bahsediyor olabilir. Bir fikrim yok. Bir fikrim yok ancak bizim tabanımızla alakalı bir sorun ya da endişemiz kesinlikle yok." dedi.

Ferrari ise son açıklamanın ardından tabanda bazı modifikasyon yapacağını doğruladı.

Ferrari F1-75, bottom view Photo by: Giorgio Piola