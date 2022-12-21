Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür" Sonraki / Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"
Formula 1 Haberler

F1'deki en eski rüzgar tüneline sahip olmak, Red Bull'u nasıl yavaşlatıyor? 

Red Bull'un "Soğuk Savaş'ın kalıntısı" olarak nitelendirdiği rüzgar tüneli, bir zamanlar Avrupa'daki en gelişmiş rüzgar tüneliydi. Ancak son 4 yıldır, bu tünel Milton Keynes merkezli ekibin çalışma süreçlerini yavaşlatıyor ve takım, büyük bir yatırımla yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyor. Peki Red Bull'un rüzgar tüneli ne gibi sorunlara sahip?

Can Çarpıcı
Ekleyen:
, Editör
F1'deki en eski rüzgar tüneline sahip olmak, Red Bull'u nasıl yavaşlatıyor? 
Haberi dinle

Formula 1'deki en eski rüzgar tüneli Red Bull'a ait. Bu rüzgar tüneli, 2. Dünya Savaşı'nda RAE Bedford tarafından uçak gelişimi için inşa ediliyor ve 1946'da kullanıma açılıyor. Kraliyet Uçak Kurumu, 1994 yılında bu araştırma merkezini kullanmayı bırakıyor. Ancak bu merkez, 2001 yılına kadar F1'e girmiyor. 

2001 yılında ise Arrows takımı bu rüzgar tünelini satın alıyor ve tünel F1'de kullanılmak üzere yeniden tasarlanıyor. Böylelikle rüzgar tünelinin F1'deki macerası başlamış oluyor.

Fakat Arrows takımı, rüzgar tünelini almasından birkaç ay sonra ekonomik sıkıntılar yaşıyor (bu ekonomik sorunlar yüzünden 2003'te spordan çekilmek zorunda kaldılar) ve 2001'in Ekim ayında rüzgar tünelini Jaguar'a satıyor. 

Bu rüzgar tüneli Avrupa'daki en iyi rüzgar tüneli konumundaydı ancak Arrows'un acil bir şekilde paraya ihtiyacı vardı ve bu yüzden tüneli Jaguar'a sattılar. 

Jaguar'ın da finansal durumunun mükemmel olduğu söylenemezdi ve İngiliz marka, bundan dolayı tüneli hiç geliştirmedi. Nitekim Jaguar da paraya ihtiyacı olduğundan takımı satmaya karar verdi. 

Jaguar, 2005 yılında takımın her şeyini Red Bull'a sattı ve tünel de Red Bull'a geçmiş oldu. Red Bull ve mühendisleri, bu tünelden 6 tane şampiyon araç çıkardılar (2010, 11, 12, 13, 21, 22).

Ancak özellikle son 4 yıldır bu tünel Red Bull'un çalışma süreçlerini yavaşlatmaya başladı. Bu tünel, içinde bulunduğu binanın büyüklüğü ve yaşı nedeniyle sıcaklık anlamında sınırlamalara sahip. Mühendislerin tünelin optimum çalışma aralığına gelmesini beklemeleri gerekiyor ve bu aralık oldukça küçük. 

Buna ek olarak, rüzgar tünelinde %100 verim alınabilmesi için maksimum rüzgar hızına ulaşılması gerekiyor ve Red Bull'un tünelinde maksimum hıza ulaşması da diğer tünellere kıyasla daha uzun sürüyor. 

Artık rüzgar tünelinde geçirilen zamanın bile kısıtlandığını düşündüğümüzde, tünelin ısınmasını bekleyerek geçirilen zaman, mühendislerin canını oldukça acıtıyor olmalı. 

Bu konu hakkında şöyle bir benzetmede bulunabiliriz: Çalıştığınız işte bir tablo ya da rapor hazırlamak için 2 saatiniz olduğunu düşünün ve siz bu 2 saatin neredeyse 40 dakikası boyunca bilgisayarınızın çalışması için yeterli sıcaklığa gelmesini bekliyorsunuz. 

Red Bull'un yaşadığı durum da biraz buna benziyor. 

Yukarıdaki görselde gördüğünüz pervanelerin maksimum hızda dönmesi, %100 verim alınabilmesi için önemli

Yukarıdaki görselde gördüğünüz pervanelerin maksimum hızda dönmesi, %100 verim alınabilmesi için önemli

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Milton Keynes merkezli ekibin 2022'de haftada 28 saatlik rüzgar tüneli kullanım hakkı vardı. Bütçe sınırını aştıkları nedeniyle gelen %10'luk kısıtlama cezası ile birlikte birlikte, bir hafta için verilen 28 saatlik süre de azalacak ve Red Bull'un rüzgar tünelindeki her saatini %100'üyle kullanması gerekecek. 

Ancak rüzgar tünelindeki sorunlar nedeniyle, bu süre istenildiği kadar verimli kullanılamayacak. Red Bull, mevcut sistemde rüzgâr tünelinin sıcaklığını düzgün şekilde ayarlayabilmek ve en güvenilir ölçümlerin yapılmasını sağlayan maksimum rüzgâr hızına ulaşmak için zamana ihtiyaç duyuyor.

Bu süre ise test sınırlamasına dahil olduğundan 2022'deki haftalık 28 saatin bazısı boşa gitmiş oluyordu. 2023'te de durum farklı olmayacak ve bu sefer rüzgar tüneli süreleri daha da az olacağından, canları daha çok yanacaktır. 

Ayrıca okuyun:

Red Bull takım patronu Christian Horner, rüzgar tünellerini "Soğuk Savaş kalıntısı" olarak nitelendirmişti ve rüzgar tünelinin verimsizliği nedeniyle %10'luk tünel zamanı kesintisinin Red Bull'u sert etkileyeceğini belirtmişti.

Bu rüzgar tüneli, Red Bull tarafından öne sürüldüğü kadar yavaş ve kötü mü? Bu tartışmaya açık bir konu ancak tünelin geliştirilmesi gerektiği kesin. 

İşte bu yüzden de Red Bull yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyor. Hatta bu yeni rüzgar tüneli, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Dietrich Mateschitz'in onay verdiği son projelerdendi.

Yeni rüzgar tünelinin yapımı 2 yıl sürecek ve yeni tünel Milton Keynes'de yer alacak. 

 

Red Bull'un yanı sıra McLaren ve Aston Martin de yeni rüzgar tünelleri inşa ediyorlar. Fakat rüzgar tünellerine yapılan bu yatırımlar, bazıları tarafından "riskli" olarak görülüyor çünkü 2030'dan itibaren rüzgar tünellerinin bırakılması görüşülüyor. 

Bu zaten uzun süredir konuşulan bir konuydu ve 2020'nin son çeyreğinde yeniden F1 Komisyonu toplantısında gündeme gelmişti. 

CFD teknolojisinin gelecek 7 sene içerisinde yeteri kadar gelişebileceği, bu yüzden araç tasarımında sadece CFD teknolojisinin kullanabileceği düşünülüyor.

Rüzgar tünellerini çalıştırmak pahalı olduğundan, CFD'ye geçmek finansal anlamda daha verimli olacaktır ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde CFD'ler gelişerek rüzgar tünellerini yerini tutabilir mi? Bunu bilemiyoruz. 

Toto Wolff, 2020'de konu hakkında şunları söylemişti: "Uzun vadede rüzgar tünellerini bırakacağımız  konusunda bir anlaşma yapıldı. Ancak bu güvenlik konusunu da içeren devasa bir kural değişikliği olur."

"Bu araçların gezegendeki en hızlı, en yüksek yere basma gücüne sahip araçlar olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden araçları sadece CFD'ye bağlı kalarak canlı olarak pilotlarla test etmek istemeyiz."

"Rüzgar tünellerini 2030'da yasaklamayı hedefleme, herkes için geçerli bir durum. Bu, sporu finansal açıdan daha sürdürülebilir hale getirmede yardımcı olacak." 

Mercedes rüzgar tüneli

Mercedes rüzgar tüneli

Fotoğraf: Mercedes AMG

Adrian Newey, rüzgar tünellerini "vazgeçilemez" bir öge olarak görmüyor ve 2016'dan bu yana CFD'yi gayet verimli bir şekilde kullanıyor. CFD, rüzgar tüneline kıyasla daha ucuz ve hızlı ancak bir o kadar da tehlikeli. Eğer yanlış verilerle ayarlamalar yaparsanız, McLaren'da 2018 ve 2022'de gördüğünüz gibi, istenilen sonuca ulaşamıyorsunuz.

Red Bull, Ferrari ve Mercedes'e kıyasla daha yavaş bir rüzgar tüneline sahip olmasının sonuçlarından biri olarak da hafta sonuna genellikle "daha az hazır" ayarlarla başlıyor. 

2021 ve 2022'de gördüğümüz gibi Red Bull, hafta sonlarına rakiplerine kıyasla daha hazırlıksız başlıyor ve hafta sonu ilerledikçe ayarlarını oluşturuyor. Mercedes ve Ferrari, hafta sonuna genellikle güçlü ayarlarla başlıyorlar ve -çoğunlukla- ufak değişimler yapıyorlar. 

Red Bull ise hafta sonu ilerledikçe ayarlarını bir nevi baştan aşağı oluşturuyor. Red Bull'un sprint yarışlarında geride kalmasının bir nedeni de bu. Sprint yarışlarında ilk antrenman seansının ardından Kapalı Park'a girildiğinden, hafta sonuna iyi bir temelle başlamak önemli hâle geliyor ve Red Bull'un bu konudaki zayıflığı ortaya çıkıyor. 

Red Bull, daha eski ve yavaş bir rüzgar tünelini kullanmanın verdiği bu dezavantajı, fabrikalarındaki harika korelasyon çalışmaları sayesinde kapatabiliyor.

Milton Keynes merkezli ekip, hafta sonuna nerdeyse "0"dan başlıyor ve çoğunlukla doğru ayarları bulabiliyor. 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür"
Önceki haber

Wolff: "Lewis, tıpkı Michael gibi takım için önemli bir figür"
Sonraki haber

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Red Bull, 2023'e sakladığı "hafif şasisiyle" 0.3sn mi kazanacak? 
Formula 1

Red Bull, 2023'e sakladığı "hafif şasisiyle" 0.3sn mi kazanacak? 

Puanlar sıralama turlarında dağıtılsaydı, 2022 F1 sezonunda kim şampiyon olurdu? 
Formula 1

Puanlar sıralama turlarında dağıtılsaydı, 2022 F1 sezonunda kim şampiyon olurdu? 

2022 F1 sezonunda en çok hangi pilot kazalar nedeniyle yarış dışı kaldı?
Formula 1

2022 F1 sezonunda en çok hangi pilot kazalar nedeniyle yarış dışı kaldı?

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu
Formula 1

Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu

Red Bull, Mount Panorama'da gösteri sürüşü düzenleyecek
Formula 1

Red Bull, Mount Panorama'da gösteri sürüşü düzenleyecek

Gasly: "Red Bull'dan 'çok daha iyi bir pilot' olarak ayrıldım"
Formula 1

Gasly: "Red Bull'dan 'çok daha iyi bir pilot' olarak ayrıldım"

Son Haberler

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"
Formula 1 Formula 1

Alpine: "Takımdaki en önemli şey, güncelleme sürelerini kısaltmaktı"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, güncellemeleri ve aracı geliştirme süresini yarıya indirmek için yaptığı değişikliklerden bahsetti.

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Norris ve Albon'un başarılarını sindirmek zordu"

George Russell, arkadaşları Alex Albon ve Lando Norris puan ve podyum için mücadele ederken kendisinin arka sıralarda olmasını 'sindirmekte zorlandığını', ancak kendi zamanının geleceğine her zaman inandığını belirtti.

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"
Formula 1 Formula 1

Zhou: "Bottas'ın desteği iyi hissettirdi"

Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu, birlikte geçirdikleri ilk F1 sezonunda verdiği destek için Valtteri Bottas'ı övdü.

Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor
MotoGP MotoGP

Honda, MotoGP teknik ekibini yeniden yapılandırıyor

Honda, MotoGP teknisyenleri arasındaki önemli pozisyonlarda birtakım değişiklikler yaptı. Bunların başında ise LCR'den gelen Giacomo Guidotti'nin, Joan Mir'in yeni ekip şefi olması geliyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.